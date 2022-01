Elon Musk ser ud til at være opsat på at give Dogecoin permanent udholdenhed. Meme-mønten fortsætter med at stige, efter han tweetede, at han ville spise et måltid på fjernsyn, hvis Macdonald's begyndte at acceptere Dogecoin som betaling.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Dogecoin, er denne guide til dig.

Topsteder at købe Dogecoin nu

Hvad er Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) er baseret på det populære "doge" internetmeme og har en Shiba Inu på sit logo. Den digitale open source-valuta blev skabt af Billy Markus fra Portland, Oregon og Jackson Palmer fra Sydney, Australien, og blev forfalsket fra Litecoin i december 2013.

Dogecoins skabere forestillede sig det som en sjov, lethjertet kryptovaluta, der ville have større appel ud over Bitcoin-kernepublikummet, da den var baseret på et hundememe.

Dogecoin er primært blevet brugt som et tipsystem på Reddit og Twitter for at belønne oprettelsen eller deling af kvalitetsindhold. Du kan få tippet Dogecoin ved at deltage i et fællesskab, der bruger den digitale valuta.

Burde jeg købe Dogecoin i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Dogecoin pris forudsigelse

2021 var et fantastisk år for DOGE efter alt at dømme. Det handlede for $0,0057 i begyndelsen af året, nåede $0,034 i februar og steg derefter til $0,74 i begyndelsen af maj. Mønten havde dog mistet en stor del af sin værdi omkring en måned senere.

Nogle analytikere forventer, at DOGE vil ramme en ATH på $1 i 2022. Andre er mindre bullish. Det kan maksimalt gå op til $0,40 ifølge Wallet Investor.

