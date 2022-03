Heroes of Mavia samarbejder med Tribe Gaming

Heroes of Mavia, et blockchain-baseret play-to-earn massivt multiplayer online (MMO) strategispil udviklet af Skrice Studios og støttet af Binance har annonceret sit partnerskab med Tribe Gaming. Tribe Gaming er en af de største e-sportsorganisationer rundt om i verden.

Partnerskabet vil give Tribe en chance for at udvide sit esports-spilinitiativ til blockchain-spilområdet. Tribe er allerede meget populær inden for udvikling af mobilspil, og computerspil, der begiver sig ud i blockchain, giver det en overtag blandt sine konkurrenter.

Tribes spilskabere og spillere får konsekvent over 100 millioner visninger om måneden.

Efter partnerskabet sagde grundlæggeren og administrerende direktør for Tribe Gaming, Patrick Carney:

“Hos Tribe har vi omhyggeligt undersøgt det rigtige P2E-projekt til at integrere Tribe IP inde i, og at samarbejde med Mavia er en spændende mulighed. Vi er optimistiske med hensyn til fremtiden for projektet, og vi ser frem til at se den fortsatte udvikling af Mavia, efterhånden som spillet kommer tættere på lanceringen.”

Tribe ejer nu grunde på fantasiøen Mavia

Som en del af partnerskabet ejer Tribe nu dusinvis af legendariske grunde på fantasiøen Mavia. Det skal gå videre til enestående at lave sit branding på disse jordlodder for at tillade sit brand at optræde i Heroes of Mavia-spillet.

Tribe skal også have eksklusive skins og dekorationer i spillet, der er skræddersyet til Tribe branding smag.

Partnerskabet beviser, at Mavia, som er støttet af Crypto.com Capital, Binance Labs og Genblock Capital, satser lidt på e-sportsspil. Det hævder også Mavias position som det største esports-fokuserede P2E-spil.

I en kommentar om partnerskabet sagde en Executive Producer hos Skrice Studios Yvan Feusi:

"Vores team kunne ikke være gladere for at have Tribe som en officiel partner for Mavia. Da vi fortsætter med at skubbe vores spil længere ind i konkurrenceområdet med spil og e-sport, er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen med erfarne veteraner fra dette rum. Tribe har ikke kun de største indholdsskabere på det mobile spilområde, men de har også erfaringen og evnerne til at hjælpe Mavia med at udvikle sit potentiale til at blive en blockbuster blockchain-spiltitel."