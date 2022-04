Kryptomarkederne var højere her til morgen, hvor størstedelen af de 10 bedste kryptoer registrerede gevinster i løbet af de sidste 24 timer. De frygtelige forudsigelser om et markedskrak, lavet af Fortune og andre førende medier, er ikke blevet til virkelighed.

Meddelelsen om, at Rusland muligvis accepterer krypto som lovligt betalingsmiddel, har ikke påvirket markederne så meget som forventet.

Top kryptoer

Bitcoin klatrede omkring 5% og handlede over $40.000 i skrivende stund. Ethereum steg omkring 4%, og Cardano, XRP og Solana registrerede alle gevinster på omkring 5%.

Den største vinder i top 10 er Terra, en stigning på 15 % i skrivende stund. Terra annoncerede introduktionen af selvtilbagebetalende lån, og dens stablecoin UST overgik sin rival BUSD, Binances stablecoin, med markedsværdi.

Ved #16 er NEAR Protocol steget med 13 %, hvilket igen tager en nylig bullish tendens op.

Top movers

Uden for top 20 sprang ApeCoin omkring 9%. De fleste andre kryptoer registrerede også gevinster. Alle top 100 mønter er i green undtagen Stacks og Decred, som var de eneste to i green i går.

De største vindere er ICON and the Sandbox’ SAND med 12%, Loopring med 11%, Zcash med 15% og THORChain med 16%. Privatlivsmønter stiger i værdi.

STEPNs GMT-token er langt den største vinder, efter at have tilføjet 40% til sin værdi i skrivende stund. Stepn annoncerede et revideret GEM (mystery box) system og nåede den vigtige milepæl på 300.000 DAU (Daily Active Users).

For nylig lancerede de STEPN x ASICS NFTs, en unik kollektion af NFT-sneakers i samarbejde med det førende sportsmærke ASICS. Den er tilgængelig på Binances NFT-markedsplads. Alle disse faktorer bidrog til en spektakulær prisvækst.

Trending

En anden token med hundetema, Sanji Inu, går rundt. Det er steget 842 % inden for de sidste 24 timer.

Sanji Inu beskrives bredt som en fællesskabsdrevet platform, der fremmer økonomisk velvære ved at give folk i alle aldre og kulturer mulighed for at have kontrol over deres penge og skabe deres egne rigdomsmuligheder.