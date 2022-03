Kryptomarkedet som helhed er på vej op i dag. Præsident Biden forventes at underskrive en Executive Order i denne uge, som vil være et første skridt i regulering af kryptovaluta. Det kommer nu på grund af bekymring for, at Rusland kan bruge kryptoaktiver til at omgå sanktioner.

Lederen af Singapores største bank bemærkede, at han ser, at krypto såsom Bitcoin fortsætter "med at vokse som et meningsfuldt lager af værdi, på samme måde som guld".

Krigen på ukrainsk jord og knusende sanktioner mod Rusland har fået råvarepriserne til at stige til usete niveauer i årevis.

Amerikanske indekser lukkede lavere i går, efter at præsident Joe Biden annoncerede planer om at boykotte russisk energiimport.

Top kryptoer

Terra tilføjede mere end en femtedel til sin værdi i dag og handles for lige under $100. Det blev noteret på Wirex for to dage siden, hvilket bidrog til dens stigning.

Avalanche var også i spidsen, med en stigning på 10%. Det har netop annonceret sit Multiverse-program, finansieret af 4 millioner AVAX, til en værdi af omkring $290 millioner til nuværende priser. Det har til formål at fremme væksten af undernet. AVAX blev også noteret på Bitstamp for to dage siden.

Ethereum steg mere end 7%, mens Cardano og Solana begge steg mere end 4%. Bitcoin handlede over $41.000 i skrivende stund, op tæt på 8% inden for de seneste 24 timer.

Top movers

Med hensyn til prisvækst er Monero Terra i top 100. Mens alle privatlivsmønter stiger, er Monero den, der rallyer mest.

Det menes, at sanktioner mod Rusland vil føre til mere cyberkriminalitet, og tokens som Monero bliver mere populære, fordi hackere sandsynligvis vil kræve betalinger i dem. Secret, endnu et privatlivstoken, steg 15 % i løbet af de sidste 24 timer.

Live NEAR Protocol-prisen er i dag $11,12 med et 24-timers handelsvolumen på $750,6 millioner. Den 22. største mønt målt på markedsværdi er steget med 12,61 % inden for de sidste 24 timer.

WAVES tilføjede yderligere 12 % i dag. Andre vindere inkluderer privatlivsmønterne Oasis og Zcash med henholdsvis 12% og 16%, THORChain med 11%, Arweave med 18% og Anchor og Dash, der hver især er steget med 13%.

Trending

Metaverse ALL BEST ICO handler for $0,007, og dens 24-timers handelsvolumen har toppet $1 million. Dens token METAALLBI er steget med 846% inden for de sidste 24 timer.

METAALLBI understøtter og opgraderer ALL BEST ICO-projektet ved at skabe innovative NFT'er designet til at belønne og levere merværdi til alle token-supportere. Det integrerer forskellige applikationer til metaversen.