Større kryptoer registrerede for det meste små tab. Mandag nedstemte Europa-Parlamentets Udvalg for Økonomi og Valutaspørgsmål et lovforslag, der kunne have forbudt Proof-of-Work på EU's territorium.

Amerikanske indeks faldt i går på grund af usikkerhed forud for Federal Reserves længe ventede politiske møde i dag. NASDAQ100 faldt 2 %, SPX500 0,75 %, mens DJ30 var flad. Kina-baserede teknologiaktier var alle nede.

Aktier i TV-rating-selskabet Nielsen steg 30% i mandags, efter det blev rapporteret, at en gruppe private equity-selskaber var i forhandlinger om at købe selskabet for omkring 15 milliarder dollars.

Top kryptoer

Ethereum, Solana, XRP og BNB tabte omkring 2% hver. Bitcoin tabte omkring 1,6% og handlede under $40.000 i skrivende stund.

Terras indfødte token Luna er den største vinder blandt de 20 bedste mønter efter markedsværdi i dag. Dette har været tilfældet for det i et par uger nu.

Top movers

THORChain er uden tvivl den største mover i top 100. Det tilføjede yderligere 11,61% til sin værdi i dag, hvilket bringer dens ugentlige stigninger til 78%. Dette sker efter det tværkædede DeFi-projekts udrulning af syntetiske aktiver og annonceringen af en lanceringsdato for en række nye funktioner kaldet THORFi.

Efter et vellykket opkøb har Elrond fået 7 %. eCash er steget 5 %. BAT fortsætter sin konstante stigning. Det handler for $0,73 med en 24-timers handelsvolumen på $162,18 millioner. Tokenet, som er nummer 72 efter markedsværdi, er steget med 4,72 % inden for de sidste 24 timer.

Populariteten af Stellar har været stigende lige siden en XLM-tokenbrænding for to dage siden. Den 30. største mønt målt på markedsværdi opnåede en ugentlig stigning på omkring 4 %. Ifølge nogle analytikere er det ved at bryde ud.

I dag annoncerede OIG et partnerskab med ioTexPad, den første launchpad nogensinde bygget på IoTeX. Live IoTeX-prisen er i dag $0,07 med et 24-timers handelsvolumen på $40,2 millioner. IoTeX rangerer 92. efter markedsværdi og er steget 7 % i dag.

The Graphs pris er steget markant i de seneste par uger. Det handler i øjeblikket for $0,36. Platformens økosystem udvider sig, et faktum, der hilses velkommen af investorer. Nogle analytikere forventer dog en bearish vending.

I den anden ende mistede langt de fleste top 100 mønter 2-4% af deres værdi.

Zcash og Anchor mistede hver 10 %. Forudsigelserne om, at Zcash, et privatlivstoken, ville begynde at dykke efter en meteorisk stigning, har vist sig at være nøjagtige. Det steg på populariteten af privatlivsmønter for et par dage siden på baggrund af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Trending

Den største vinder af mindre kendte mønter er Ziktalk, som i øjeblikket handles for $0,009. Dens token ZIK genererede en 24-timers handelsvolumen på $1,4 millioner og har vundet 1.083% i dag.

Ziktalk er en Web3 kort videoplatform med over 650.000 brugere, der giver indholdsskabere og forbrugere mulighed for at tjene ZIK-tokens til interaktioner i appen.

Den bruger begrebet "social mining", som involverer belønning af brugere for bidrag, der gavner økosystemets vækst.

Ziktalk giver mulighed for indtægtsgenerering til 98 % af indholdsskaberne, hvis indtjeningen er under fattigdomsgrænsen, og understøtter også brugere i udviklingslande.