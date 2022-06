Kryptovaluta gambling er blevet betydeligt mere populært over hele kloden, idet flere og flere folk i disse år retter deres blik i retning af kryptovaluta kasinoer. På samme måde som hos resten af verden, så er denne tendens også hurtigt ved at vinde fodfæste i Europa, herunder i Tyskland, hvor et stigende antal forhandlere anser de nuværende regeringsbestemmelser som værende alt for restriktive og uacceptable.

Derfor vælger flere spillere kryptovaluta kasinoer

Stigningen i antallet af kryptovaluta kasinospillere skyldes i vid udstrækning, at der er blevet lanceret en ny spillelov, der simpelthen ikke har fungeret.

For eksempel har den reviderede statstraktat i forbindelse med spil, der trådte i kraft siden 1. juli 2021, fastsat den maksimale indsats pr. spilrunde på €1. Men selvom der er mange online kasinoer uden denne grænse på €1 , så opererer disse kasinoer dog ikke med en tysk licens. For lokale kasino operatører resulterer loven i en masse andre restriktioner, der i sidste ende får spillerne til at kigge sig om efter andre steder at gamble:

Operatørerne er ifølge loven forpligtet til at videresende deres spilleres spilleadfærd til en central føderal database, herunder deres indskud og indsatser Denne form for overvågning er netop det, der har skubbet mange spillere ind på kryptovaluta kasinoerne – hvilket er offshore-kasinoer, hvis forretningsdrift er baseret på en række eksotiske øer, såsom f.eks. Curacao – hvilket tillader dem at pseudo-anonymt.

For bedre at hjælpe nye spillere med begrænset erfaring indenfor sektoren og kryptovalutaer med at få foden indendørs på kryptovaluta kasinoerne, så findes der nu heldigvis den online casino softwaregigant SoftSwiss.

SoftSwiss – softwaren til kryptovaluta kasinoer

SoftSwiss blev grundlagt i Hviderusland i 2008 og udviklede oprindeligt software til auktionshuse. Siden 2021 har virksomheden dog primært fokuseret på at udvikle online casino software. Firmaets teknologi tilbyder moderne og yderst fleksible løsninger, som casino operatørerne nemt kan integrere på deres platforme.

SoftSwiss har over 800 ansatte verden over, og selskabets teknologi er i øjeblikket integreret på tværs af hundredvis af online kasinoer.

Administrer fiat og kryptovalutaer med CoinsPaid

Med en hurtigt stigende kryptovaluta udbredelse, så er valutaens brug indenfor de online kasinoer derfor også blevet mere populær. Af denne grund begyndte SoftSwiss derfor at integrere virtuelle valutaer i deres betalingsmoduler. Holdet besluttede i samme åndedræt også at udvikle deres egen wallet – nemlig CoinsPaid.

Nøglefunktioner i CoinsPaid walleten

Kompatibilitet : walleten er designet til at garantere, at grænsefladerne mellem betalingsmodulet og kasinoet er 100% kompatible.

Multi-valuta understøttelse : CoinsPaid er en hot wallet, der i øjeblikket understøtter 25 virtuelle valutaer og 40 fiat-valutaer.

Ingen gebyrer : brugere betaler ingen gebyrer for transaktioner til og fra de forskellige kasinoer med undtagelse af mining gebyrer for de respektive mønter og tokens.

Indbygget handelsplatform: walleten kommer også med en indbygget kryptovaluta handelsplatform, der understøtter et-klik udveksling af alle understøttede valutaer.

Kryptovaluta adgang på den nemme måde

Når det kommer til alle de online kasino besøgende, der kommer i kontakt med virtuelle valutaer og kryptovaluta kasinoer for første gang, så har SoftSwiss nu skabt den perfekte løsning med alt samlet under samme tag.

Der er bestemt heller ingen problemer med de fleste andre wallets. Her bliver de fleste dog igen til den “tyske Michel” og foretrækker derfor at have alting fra den samme kilde. I denne sammenhæng tilbyder SoftSwiss således en fantastisk samlet løsning for alt, hvad der har med online kasinoer at gøre.