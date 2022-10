Hvad er der galt med Coinbase? Direktør sælger 2% af sin ejerandel – et dybt dyk

Læg en arm på en Coinbase investors skulder i dag.

Administrerende direktør og grundlægger Brian Armstrong har meddelt, at han vil sælge 2% af sin ejerandel, hvilket markerer endnu et slag for den problemramte kryptovaluta børs.

Coinbase børsnoteringen var et afgørende øjeblik for kryptovalutaerne

Coinbase, som er verdens næststørste kryptovaluta børs, var kryptovalutaernes forsøgskanin.

Selskabet undgik den traditionelle rute – den indledende børsnotering – og forfulgte i stedet en direkte børsnotering, da selskabets aktier ramte Nasdaq-børsen i april 2021. Men det var ikke blot børsnoteringsmetoden, der var relativt ny; men der var også det faktum, at selskabet i det hele taget blev børsnoteret.

Det repræsenterede nemlig kryptovalutaerne, der nu indtog sin plads ved det store bord. Intet kryptovaluta firma var nogensinde tidligere blevet børsnoteret, og så kom det oven i købet midt i en periode, hvor hver eneste mønt under solen gav investorerne uhyrlige afkast.

Alt dette virker nu som om, det var meget længe siden. Bitcoin åbnede ved $59,000 den morgen. Jerome Powells pengeprinter var rødglødende. Forældrene spurgte deres børn, hvordan man køber noget, der hedder Dogecoin .

Coinbase blev børsnoteret den morgen og lukkede sin første handelsdag ved $328 pr. aktie. Dette sendte kryptovaluta giganten til næsten $86 milliarder i værdi. De gode tider rullede bare derud af.

Kryptovalutaerne var med andre ord ankommet.

Præstation siden børsnoteringen

Men lige så hurtigt som Coinbase ankom, lige så hurtigt faldt den.

Mens jeg sidder og skriver dette, så handles selskabets aktie til $63. Dette er en nedgang på 83% siden selskabets børsnotering, der nu er vurderet til $16,6 milliarder. Selv den hårdt sårede Bitcoin har overgået Coinbase siden da, hvilket jeg indtegnede nedenfor.

Så hvor gik det hele galt? Jeg formoder, at den første ting der gik galt var volatiliteten. Vi bør ikke blive overrasket over, at en aktie som Coinbase er i stand til at miste så meget værdi så hurtigt. Dens præstationer er – og vil altid være – symbiotisk med kryptovalutaerne.

Hvis kryptovalutaerne falder, så falder interessen for markederne også. Alle vil være med, når deres venner tweeter om 100X afkast. Det betyder mindre volumen, handelsgebyrer og i sidste ende dårligere præstationer for Coinbase.

Hvis man tager kryptovalutaernes unikke volatilitet i betragtning, så burde det derfor ikke komme som en overraskelse, at Coinbase er så volatil. Dette var, hvad jeg dengang sagde om aktien: Det giver mening at købe Coinbase-aktien, hvis du er en institutionel investor på udkig efter en kryptovaluta, og at du af den ene eller anden grund – lovgivningsmæssige grunde, bureaukratiske grunde osv – ikke kan købe Bitcoin direkte.

Eller måske er du en ældre investor, der (forståeligt nok) er en smule skræmt eller ikke føler dig tryg ved at handle direkte på kryptovaluta markederne med hensyn til selvadministration/opsætning af en wallet osv. Hvis denne demografiske gruppe skulle ønske at blive eksponeret overfor kryptovalutaerne, så gav (giver) det derfor mening at købe Coinbase-aktien.

Men for alle os andre, hvorfor ikke bare købe Bitcoin direkte? Hvorfor vælge Coinbase-ruten; hvilken fordel har det?

Direktør sælger 2% af sin ejerandel

Grundlægger og administrerende direktør Brian Armstrong ejer 19% af selskabet til en værdi af omkring $3,2 milliarder. Dette vil snart blive til en andel på 17%, efter hans meddelelse, at han vil sælge en portion af hans ejerandel.

“Jeg brænder for at accelerere videnskaben og teknologien for at hjælpe med at løse nogle af de største udfordringer i verden. For at fremme dette, så planlægger jeg at sælge ca. 2% af min Coinbase-beholdning i løbet af det næste år for at finansiere videnskabelig forskning, såvel som virksomheder såsom NewLimit + ResearchHub”

Hvis man skal være fair, så virker hans grunde fornuftige. Men uanset hvilken vej du vender det hele, så er det et hårdt slag for Coinbase at deres direktør skiller sig af med en portion af hans aktier – ligesom det er et slag, når der forekommer insider salg.

Selvfølgelig er der personlige grunde til, at man kunne ønske at afhænde ens aktier – jeg ville bestemt ikke ønske at have 19% aktier i min portefølje – men argumentationen fra Armstrong om, at han ønsker midlerne til at donere ændrer ikke det faktum, at dette stadig er en salgsordre fra Coinbases administrerende direktør.

Der findes mange måder at tjene penge på aktiebeholdninger, hvilket virksomhedslederne udnytter konstant. Se bare på Elon Musk, som er kendt for at være tilbageholdende med at sælge hans Tesla-aktier, og i stedet placere dem som sikkerhed i finansieringspakker eller bruge andre måder at generere et cashflow på.

Armstrong offentliggjorde hans salgsordre sidste fredag på Twitter, og kombinerede denne med kommentaren “deler dette, fordi jeg vil have at du hører det fra mig først”, før han insisterede på, at “Jeg planlægger at være direktør for Coinbase i meget lang tid, og jeg er og bliver super positiv i forbindelse med både kryptovaluta og Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Fremtiden for Coinbase

Dette er blot det seneste slag for Coinbase.

I juni meddelte Armstrong, at virksomheden ville afskedige 18% af deres arbejdsstyrke, hvilket svarer til ca. 1.100 af deres 6.100 ansatte, idet kryptovaluta markederne fortsatte med at lide, hvilket skadede Coinbases bundlinje. I sammenligning med dette har konkurrenten FTX, som for første gang i maj overhalede Coinbase med hensyn til handelsvolumen, stadig et antal ansatte på blot 300.

Nedskæringen kom også kun fire måneder efter SuperBowl, da Coinbase notorisk spenderede $14 millioner på en halvlegs reklame. Selskabet havde et nettotab i det samme kvartal på $430 millioner, hvor selskabets aktie faldt med 36% – og det var før den enorme smitte blev udløst i maj, der for alvor tog kryptovaluta markederne med storm.

Armstrong indrømmede, at virksomheden havde ekspanderet for hurtigt, men det var i virkeligheden et tilfælde af ekstremt dårlig planlægning. Kryptovaluta markederne er berygtet for at være ekstremt temperamentsfulde, og med det pandemiske boom, der førte til stimuluspakker, mere disponibel indkomst for dem, der sad indespærret derhjemme i flere timer foran computeren grundet manglen på socialt samvær og effekterne af nedlukningen, så var markederne i 2020 og 2021 den perfekte opskrift til en Coinbase værdistigning.

Armstrong satsede i den grad på at dette ville fortsætte, men verden havde imidlertid andre planer. Inflationen bed sig i sidste ende fast efter en større udskrivning af kontanter end på noget andet tidspunkt i historien. Og med en voldsom inflation kommer der rentestigninger, og der suges likviditet ud af markederne, oppustede gevinster forsvinder fra aktierne og de fremadrettede cashflows bliver diskonteret til hårdere kurser.

Lige nu er situationen det stik modsatte af den perfekte COVID-makrosituation. Coinbase bliver nødt til at konsolidere sig, planlægge bedre og håbe på, at økonomien vil forbedre sig. Fordi kryptovalutaerne vil ikke vende tilbage før dette sker. Og hvis kryptovalutaerne ikke vender tilbage, så vil Coinbase bestemt heller ikke vende tilbage.

Hunden logrer med halen, hvis du ikke vidste dette?