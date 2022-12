Hvad er det næste for kryptovalutaerne? Proof of Reserve vil ikke hjælpe på dette rod

Vigtigste konklusioner

Tilliden til udvekslingerne er med rette forsvundet, og kunderne har nu hævet tusindvis af bitcoins i løbet af den sidste måned

Proof of Reserve gør intet i dets nuværende format til at skabe mere tillid

Tilsynsmyndighederne bliver nødt til at træde ind, idet branchen ikke er i stand til at regulere sig selv

November har ikke været god på kryptovaluta markederne.

Men hvordan ser så fremtiden ud, nu når vi vender kalendersiden til december?

Tilliden til udvekslingerne på rekordlavt niveau

Lad os starte ved begyndelsen. FTX’s kollaps viste verden, hvor uigennemskuelige disse centraliserede virksomheder i virkeligheden er. Virkeligheden er, at det er næsten umuligt for den gennemsnitlige kunde at vide, hvad der foregår bag kulisserne.

Sam Bankman-Fried (SBF) prydede forsiderne på Forbes’ Magazine, talte foran den amerikanske kongres og var præsident Joe Bidens næststørste donator under hans valgkampagne i 2020. Hvis SBF kan falde, hvem er så sikker?

Kunderne har reageret ved at trække deres bitcoins ud af børserne. Jeg kortlagde nettostrømmene af bitcoins til og fra børserne siden FTX imploderede nedenfor. Mønstret siger vist det hele.

Jeg havde tidligere analyseret denne reaktion mere detaljeret ugen efter implosionen.

Vil Proof of Reserve redde dagen?

Svaret, der hovedsageligt blev ledet af Binances direktør Changpeng Zhao – der også går under tilnavnet CZ – var at implementere Proof of Reserve på blockchainen. For ironisk nok var det meningen, at blockchainen skulle være perfekt placeret til at løse alt dette.

Jeg tweetede dette til CZ, da skandalen begyndte at udspille sig. For mig er det – udover at være smerteligt – ironisk nok også både frustrerende og trist.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves? Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ? — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022

Men Proof of Reserve, som nu er blevet implementeret af adskillige børser, er dog overflødigt. Det involverer bogføring af en wallets med penge i. Ok, fint. Men hvad er meningen med Proof of Reserve uden bevis for ansvar?

Der er også langt flere spørgsmål, som absolut ikke besvares ved at smække en vilkårlig adresse online. Hvordan ved vi, at børsen har adgang til disse midler? Ligesom Jesse Powell, der er den administrerende direktør for Kraken, der lige nu er ved at træde tilbage, sagde, “en Proof of Reserve revision kræver kryptografisk bevis for kundernes saldoer, såvel som wallet kontrol”.

Kryptovalutaerne er nødt til at blive voksne. Denne forvrængede udgave af en “revision” klarer ganske enkelt ikke jobbet.

CZ har talt om, at han samarbejder sammen med adskillige personer, herunder Ethereum-grundlæggeren Vitalik Buterin, i forbindelse med at løse nogle af disse bekymringer via et mere robust Merkle-træreservesystem. Lad os håbe, at den kommer før snarere end senere.

Kryptovalutaerne kræver regulering

Dette plejede at være en blasfemisk holdning. Dengang var det polariserende. Nu er det til gengæld vanskeligt at argumentere imod det. Kryptovalutaerne har brug for regulering.

Jeg er træt af at se folk blive ramt så hårdt. At høre om brevet fra en investor, der tabte $2 millioner i kølvandet på FTX-skandalen, der blev læst op under New York Times’ klovneshow af et interview med Bankman-Fried, var blot én af de ting der skete. Der er tusindvis af andre historier som denne om folk, der er blevet knust, og det gør ondt i hjertet at høre.

Tilsynsmyndighederne er langt fra den eneste grund til, at noget af dette er sket, men uanset om de kan lide det eller ej, så er det nu op dem at hjælpe med at bringe en lille smule virkelighed til det, der er gået hen og blevet det fuldstændigt vilde vesten af svindel, bedrag og uansvarlig risikostyring. Fordi kryptovalutaerne har med al tydelighed vist, at området ikke fungerer i sin nuværende udgave.

Lad os derfor begynde ved at definere, hvad en sikkerhed er for en størrelse, og efterfølgende filtrere kryptovalutaerne ind i dette paradigme i stedet for at efterlade alle i mørket. De udlånsprodukter, der har haft så mange problemer – jeg skrev for nyligt om deres situation her – såsom BlockFi (nu konkurs), Celsius, Voyager Digital og så mange andre, var de mest fremtrædende parter i denne uklare juridiske ramme.

Bevis for passiver

Så kan vi gå over til at overvåge kryptovalutaerne, når vi har defineret, hvad de egentlig er. For det er ikke længere et nichespil, der spilles af internetnørder. En børs forsvandt med $8 milliarder i kundepenge. Hvilket fulgte efter en række andre konkurser, som også gik ned med milliarder af klienternes midler tidligere på året.

Jeg har set denne film for mange gange på dette tidspunkt. Proof of Reserve er et skridt i den rigtige retning, men den måde, som det er blevet implementeret på indtil videre er fuldstændig meningsløst. Tilsynsmyndigheder – det er nu på tide, at gøre hvad der skal til.