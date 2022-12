Hvad gør Metacade (MCADE) Anderledes end de Andre Metaverse Projekter som Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity kickstartede P2E-revolutionen og blev et af de første krypto gaming-projekter derude, og nåede en værdi på adskillige milliarder dollars. Men nye projekter som Metacade er nu ved at hale ind, idet de netop bygger oven på det, der gjorde Axie Infinity så succesfuld. Hvis du ikke er bekendt med Metacade, så har denne artikel lige præcis den information du er på udkig efter. Fortsæt derfor med at læse videre for at finde ud af, hvad der gør dette projekt anderledes end de andre metaverse-projekter, såsom Axie Infinity (AXS).

Hvad er Metacade?

Metacade er Web3s første fællesskabs arkade. Der er tale om en virtuel destination, som folk kan besøge for at prøve alle de bedste nye P2E- og GameFi-projekter samlet på et enkelt sted. Det er også hjemsted for:

Gaming turneringer

Præmielodtrækninger

Krypto-gaming og web3 jobopslag

Metagrants, hvor håbefulde udviklere modtager finansiering

Og så meget mere

Folk kan også besøge Metacade for at tjene penge på en række forskellige måder. For eksempel kan du spille P2E -spil, stake MCADE-tokenet eller endda offentliggøre engagerende indhold for derved at optjene flere MCADE-tokens.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacades økosystem er drevet af MCADE-tokenet, som i øjeblikket gennemgår sit presale. Dette token giver spillerne mulighed for at få adgang til de bedste spil, deltage i en række turneringer for at optjene præmier, offentliggøre jobs på hjemmesiden og oprette forbindelse til et aktivt fællesskab.

Folk kan besøge Metacade for at engagere sig i alt, hvad Web3-gaming har at byde på – uanset deres interesser eller mål. Dette gør det til et af de få projekter i økosystemet, der har noget at tilbyde alle.

Projektets presale begyndte med at opkræve $1 for 125 MCADE-tokens, og i sidste fase vil du kunne få 50 MCADE-tokens for $1. Dette betyder, at jo hurtigere du bliver involveret, jo flere tokens vil du få.

Hvad gør Metacade så Unik? Hvordan Adskiller Det Sig fra de andre Projekter som Axie Infinity?

Nu hvor vi har dækket, hvad Metacade er for en størrelse, lad os nu tage et kig på, hvordan det adskiller sig fra de andre metaverse-projekter som Axie Infinity (AXS). Projektet adskiller sig på de følgende måder.

Noget for alle

Krypto spilprojekter som Axie Infinity og DeFi kingdoms har kun ét spil at tilbyde deres brugere. Enten nyder brugerne at spille dette spil, eller også gør de ikke. Og hvis de ikke nyder spillet, så er det usandsynligt, at de vil fortsætte med at engagere sig i projektet i fremtiden.

Metacade vender denne model på hovedet. De giver spillere adgang til en bred vifte af krypto spil, såvel som muligheden for at socialisere med deres venner. Selvom en bruger ikke nyder et af de spil de prøver i Metacade, så vil de heldigvis stadig have masser af andre titler at gå på opdagelse i.

Dette tilskynder folk til at vende tilbage til Metacade igen og igen. Det giver også Metacade en meget bredere appel end de fleste andre Web3-spilprojekter.

Mange måder at tjene penge på

Metacade åbner for nye muligheder for, at folk kan tjene ekstra penge online. De tilbyder flere måder at gøre dette på, hvilket sikrer at alle vil kunne finde en strategi, der fungerer for dem.

For eksempel kan en spiller deltage i turneringer og konkurrere om at optjene præmier. De kan også deltage i præmielodtrækninger for at tage yderligere MCADE-tokens med sig hjem.

Ikke-spillere vil også have muligheder på platformen. En person kan tjene penge uden nogensinde at spille et spil ved blot at offentliggøre indhold på platformen, der efterfølgende modtager engagement eller ved at stake deres MCADE-tokens.

Metagrants

Metacade-teamet er også opsat på at hjælpe fællesskabets medlemmer med at føre deres fantastiske ideer ud i livet. Det er derfor, at platformen forpligter sig til at give Metagrants finansiering til de håbefulde udviklere med en vision.

Dette er til gavn for medlemmerne af fællesskabet på to måder. For det første hjælper det dem med at bygge flere Web3-spilprojekter. For det andet sikrer det, at Metacade altid har en lind strøm af nye krypto spil at spille.

Dette er blot endnu et eksempel på, hvordan teamet tænker sin udviklingsbane på en radikalt anderledes måde end projekter som Axie Infinity.

Tidlig Vækstfase

Du kan også skelne Metacade fra andre metaverse-projekter ved at se på dets vækststadie. Etablerede projekter som Axie Infinity og Decentraland har allerede oplevet deres token-pris stige markant.

Metacades MCADE-token er kun lige begyndt. Holdet arbejder sig stadig gennem sin presale-proces. Dette betyder, at hvis du foretager en investering lige nu, så er dit opside potentiale langt bedre end det ville være, hvis du investerede i f.eks. AXS eller MANA.

Metacade Er Den Bedste Investering – Her Er Grunden

Metacade tilbyder en bred vifte af Web3-spil at spille, såvel som mange forskellige måder at spille dem på. Projektet har også en fællesskabsorienteret vision, der burde hjælpe det med at opnå mere og mere støtte, efterhånden som det fortsætter med at bevise sig selv som værende et af de førende up-and-coming metaverse projekter derude.

Men tag dog ikke vores ord for dette. Tjek nedenstående links for at finde ud af mere.