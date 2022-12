Hvad gør Metacade (MCADE) så forskellig fra de andre metaverse projekter som Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) er et kommende Web3-gaming økosystem, der planlægger at tage kampen op med mange af de eksisterende Metaverse-projekter, herunder Decentraland (MANA).

Lige nu, hvorr adskillige metaverser kæmper om opmærksomheden, så kan det være svært at udpege, hvilket projekt der virkelig skiller sig ud fra mængden. Men visse projekter, såsom netop Metacade, gør dog store fremskridt i retning af at gøre lige netop dette.

Metacade kunne ende med at spille en afgørende rolle i forhold til at give gamerne adgang til Web3, og adskiller sig meget i forhold til, hvad der tilbydes af de andre metaverse projekter, såsom Decentraland.

Gennemgang af Decentraland metaverset

Decentraland er en Ethereum-drevet virtual reality platform, hvor du køber jordlodder, som du efterfølgende kan udforske, bygge på og tjene penge på. De digitale aktiver, som de forskellige rum er lavet af i Decentraland, kaldes for LAND, som hverken kan erstattes eller kopieres.

Med dit eget LAND kan du designe spil, apps, gambling platforme eller endda tredimensionelle scener. Du kan også udvikle LAND-baserede tjenester til en række forskellige sektorer, såsom uddannelses- og turismesektorerne. Hvert eneste LAND-jordlod måler 33×33 fod, men der er dog ingen fastsat højdegrænse. Decentraland skabte også LAND-ejendomme, så du nemmere kan administrere din ejendom ved at forbinde dine jordlodder.

Dette er i bund og grund kernen i Decentraland metaverse projektet. Der er tale om et ejendomsbaseret system, som du køber og bygge fast ejendom på i virtuelle omgivelser.

Problemer med de virtuelle ejendomsplatforme

Problemet med virtuelle ejendomsplatforme er, at de udelukkende er skabt til indtægtsgenerering. Visse jordlodder (som er NFT’er knyttet til en given blockchain) bliver købt for millioner af dollars af velhavende ejendomsselskaber. Et virtuelt stykke jord i Decentraland blev for nylig solgt for 2,4 millioner dollars – hvilket må siges at være et ret stort tal. Men der er få beviser for, at sådanne køb rent faktisk er tilknyttet til nogen som helst egentlig iboende værdi.

De fleste ejere planlægger at tjene penge på disse Metaverse-projekter, men dog uden at levere meget, når det kommer til at komme med værdifulde ideer til, hvordan man rent faktisk gør dette. Hvem vil egentlig have et Metaverse med reklamesøjler fra McDonalds og Coca Cola? Annoncering er selvfølgelig et vigtigt element indenfor markedsføring, men det bør dog ikke være den eneste anvendelse eller den primære årsag til investeringer.

Metaverse projekterne bør i stedet forsøge at give værdi tilbage til netværksdeltagere på en retfærdig måde, og bør også komme op med indbyggede belønningsmekanismer. Ellers er væksten kunstig med dårlige udsigter for de forskellige metaverse projekter, der varer på lang sigt.

Metacade Metaverse projektet: at skille sig ud fra mængden

Metacade adskiller sig fra konkurrenterne på flere forskellige måder. For det første tilbyder de ikke blot grunde. Der er i stedet tale om en online arkade, hvor brugerne kan vælge mellem mange forskellige spil at spille.

Det er samtidig også et helt økosystem, og ikke kun et sted at købe ting. Det er i stedet et sted, hvor Web3-spillerne kan forbinde sig med hinanden, spille spil og tjene penge uden at skulle sælge et virtuelt jordlod. Metacade vil også have jobopslag for spilrelaterede jobs, samt muligheder for beta-testing og sociale funktioner.

En decentraliseret autonom organisation (DAO) vil også blive indført på et tidspunkt i fremtiden, når portalen er klar til dette, hvilket gøres for at sikre at beslutningstagningen foregår på en demokratisk måde. Netværkets deltager belønnes for deres bidrag, og der gives også reklame- og merchandising indtægter, præmier, konkurrencer og staking.

Platformen tilbyder med andre ord mange måder at skabe omsætning på, men der er dog tale om en organisk omsætning relateret til aktivitet. Det handler ikke blot om at købe et stykke jord og så vente på, at det stiger i værdi. Dette betyder, at Metacade ser ud til at blive et levende og omfattende økosystem for Web3-spillerne.

Metacade metaverset: Forskellig på mange måder

Mens Decentraland er en 3D Metaverse, så er Metacade en flisebelagt 2D arkade. Decentraland er et enkelt spil, hvorimod Metacade tilbyder et utal af forskellige spil at spille, og vil løbende tilføje yderligere spil til stakken.

Metacade er et spil økosystem, hvor deltagerne kan finde jobs, netværke, kommunikere og investere i nye projekter, mens Decentraland er fokuseret på virtuel jordudvikling. Kort sagt er Metacade et helt spil økosystem med et kæmpestort vækstpotentiale, mens Decentraland er et spil til virtuel landudvikling med en enkelt avatar/bruger.

Størstedelen af de forskellige metaverser er i øjeblikket prissat lige i overkanten, og er samtidigt også en smule mættede. Axie Infinity, Decentraland, Sandbox – disse ser ud til at være steder, hvor velhavende enkeltpersoner og organisationer køber NFT’er, men derudover har de dog ikke meget andet at kunne tilbyde.

De er i mange henseender ikke organiske økosystemer. Men Metacade metaverset giver til gengæld noget tilbage til Web3-spillerne, hvilket gøres på mange måder. Økosystemet er bygget af gamerne til gamerne, og vil også blive styret af gamerne gennem DAO’erne.

Metacade adskiller sig også, fordi projektet lige nu befinder sig i sit presale-stadium, der i øvrigt kun lige er begyndt – hvilket kunne tyde på en forbedret opside værdi i fremtiden. I øjeblikket tilbyder de 125 MCADE for $1. I den sidste fase af presalet vil denne pris være steget til over $0,02 pr. token – mere end det dobbelte af prisen i fase 1.

Ved at tilbyde et omfattende spil økosystem til Web3, og med mulighed for at komme tidligt ind, så præsenterer Metacade sig selv som værende et seriøst værditilbud. Projektet tilbyder langt mere end de andre metaverse-projekter, og rummer potentialet for at få stor indflydelse over den næste generation af P2E, hvilket helt klart gør det værd at holde øje med projektet.