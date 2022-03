Hvad man kan forvente, når Chiliz skifter til Chiliz 2.0

Indførelsen af staking kan udløse et massivt rally

Chiliz er tæt på at lancere Chiliz 2.0.

Opgraderingen kommer med flere fordele, herunder indsats.

Investorer kan se frem til et rally, når opgraderingen er fuldført.

Chiliz ( CHZ ) er en af de kryptovalutaer, der ændrer sportsverdenen. Gennem Chiliz blockchain kan sportshold skabe tokens, der bedre kan interagere med deres fans, samtidig med at de låser op for værdi på måder, der aldrig er set før.

Udover sin evne til at transformere sportens verden, har Chiliz en masse muligheder for investorer. I det sidste tyreløb var Chiliz en top performer, og den har hvad der skal til for at blive en top performer i det næste tyreløb. Chiliz laver allerede træk, der kan udløse et rally hurtigere end resten af markedet.

Et af disse træk er Chiliz 2.0. Chiliz 2.0 er den mere avancerede version af Chiliz. Flere faktorer vil få Chiliz 2.0 til at blive en game-changer i blockchain-økosystemet.

Gennem Chiliz 2.0 vil Chiliz blockchain flytte til Binance Smart. Dette vil gøre det hurtigere og, med lavere gebyrer, egnet til dets vedtagelse. Oven i det er Chiliz 2.0 indstillet til at introducere teknologier til beskyttelse af intellektuel ejendom og forbrugerrettighedsteknologier.

Vigtigst af alt vil Chiliz 2.0 give investorer mulighed for at satse Chiliz. Dette vil sandsynligvis drive vedtagelsen af Chiliz op, da investorer, der ønsker at tjene en passiv indkomst, vil strømme til Chiliz.

Alle disse faktorer tilsammen kan udløse et massivt stigning i prisen på Chiliz, når markedet igen bliver bullish.

Chiliz rækkevidde

Kilde: TradingView

Chiliz handler i øjeblikket mellem en øvre grænse på $0,195 og en nedre grænse på $0,1897. Hvis tyre kan presse Chiliz gennem den øvre grænse på $0,195, kan det teste $0,21 på kort sigt.

Men hvis bjørne tager kontrollen og skubber Chiliz gennem den nedre grænse på $0,1897, kan $0,179 blive testet på kort sigt.

Konklusion

Chiliz arbejder i øjeblikket på Chiliz 2.0, som vil gøre det hurtigere, mere effektivt og introducere staking. Dette kan være en kæmpe game-changer, da det kan udløse adoption og hjælpe med at drive prisen op.