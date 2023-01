Hvad sker der hos Coinbase? Yderligere 20% af medarbejderne fyres

Vigtigste konklusioner

Coinbase har annonceret, at de vil skære ned med 20% af deres arbejdsstyrke, hvilket sker efter at de har skåret ned med 18% tilbage i juni

Selskabet handler til en markedsværdi på under $10 milliarder, hvilket er et fald på over 90% fra den pris, som det blev børsnoteret til i april 2021

Direktør Brian Armstrong havde solgt 2% af sin ejerandel i oktober sidste år, da aktien handlede til $63. I dag handler den til $38

Armstrong advarer om at “der vil rulle flere hoveder” på kryptovaluta markedet

Priserne i år har indtil videre vendt kursen opad, som reaktion på optimismen om, at inflationen muligvis er ved at aftage sig

Åh nej. Coinbase meddelte i dag, at de igen vil skære en betydelig portion af deres arbejdsstyrke fra. Et blogindlæg annoncerede nedskæringerne tirsdag morgen, som omfatter yderligere 950 jobs. Virksomheden havde tidligere afskediget 18% af sin arbejdsstyrke tilbage i juni. Dette betyder, at 35% af medarbejderne er blevet afskediget i løbet af det seneste halve år.

“Set i bakspejlet, så burde vi have gjort mere. Det bedste man kan gøre er at reagere hurtigt, når oplysningerne bliver tilgængelige, og det er netop det vi gør i denne sag” – Direktør Brian Armstrong i et interview med CNBC.

Hvorfor afskediger Coinbase igen deres ansatte?

Jeg skrev et dybt dyk om børsens tilstand tilbage i oktober efter at det blev afsløret, at direktør Armstong havde solgt 2% af sin andel. Coinbase handlede til $63 denne dag. I dag handler den til $38. Hvis du troede, at det gik skidt med Bitcoin, så har Coinbase haft det langt værre. Den er nu faldet over 90% fra den pris, som den blev børsnoteret til.

Dens markedsværdi er i øjeblikket på under $10 milliarder efter kortvarigt at have haft en værdi på $86 milliarder på den første handelsdag.

Coinbase har udtalt, at afskedigelserne vil reducere driftsomkostningerne med 25%, når de overvejes i sammenhæng med anden omstrukturering. Der vil dog være en stigning i driftsudgifterne på mellem $149 millioner og $163 millioner for første kvartal som følge af nedskæringerne.

“Det stod klart, at vi ville blive nødt til at reducere udgifterne for at forøge vores chancer for at klare os godt i alle scenarier”, tilføjede Armstrong før han bekræftede, at dette på “ingen måde” var muligt at gøre uden at afskedige medarbejdere, og tilføjede, at flere projekter med en “lavere sandsynlighed for succes” vil gå nedenom og hjem.

Kan tingene blive værre indenfor kryptovaluta?

Selvom kryptovaluta markederne har fået en varm start i år takket være de positive makro- og inflationstal, så advarede Armstrong på ildevarslende vis om, at der “stadig er meget markedsfrygt” indenfor kryptovaluta efter FTX-kollapset, og at der sandsynligvis vil “rulle flere hoveder”, når det kommer til den smitte, der risler igennem hele branchen.

Selvfølgelig har afskedigelserne ikke udelukkende været begrænset til kryptovaluta markedet. Teknologivirksomheder som Amazon, Salesforce og Meta har afskediget tusindvis af deres medarbejdere i løbet af de seneste måneder. Teknologiområdet er notorisk volatil, og hvor en lav fortjeneste er standarden, med værdiansættelser afledt af tilbagediskontering af fremtidige løfter, så har de høje renter har straffet sektoren.

Men Coinbase har begået en fejl. En tilsyneladende mangel på risikostyring med hensyn til Bitcoin-prisen – givet hvor korreleret virksomhedens formuer er til kryptovaluta markedet – har kostet dem. Et hurtigt blik på ovenstående diagram viser, at Bitcoin-prisen og Coinbase-aktien bevæger sig meget i tandem med hinanden.

Den oprindelige fyringsrunde i juni kom kun fire måneder efter, at virksomheden brugte $14 millioner på en Superbowl-reklame, som set i bakspejlet signalerede toppen af kryptovaluta markedet ganske gribende. FTX og Crypto.com brugte også millioner af dollars på reklamer i det store spil. Armstrong indrømmede også ved den første runde af fyringer, at virksomheden havde ekspanderet for hurtigt.

Hvad er det næste for kryptovalutaerne?

For kryptovalutaerne som helhed betyder denne nyhed isoleret set ikke særlig meget. Det er blot en anekdote, der understreger omfanget af skaderne det seneste år. Coinbase var den første højprofilerede kryptovaluta virksomhed, der blev børsnoteret, hvilket skete på et tidspunkt, hvor de fleste forventede at en række andre virksomheder ville følge trop.

Men markedet har nu ændret sig fuldstændigt. Og for at det kan vende tilbage, så er der ingen anden måde at sige det på: Makroklimaet skal lette op, så det strammere renteklima også kan løsnes op. Kryptovalutaerne handler som et højrisikoaktiv, og derfor har den løse valutapolitik og renter på kælderniveau i det seneste årti drevet dem voldsomt frem.

Dette er nu slut. Men med en inflation, der tilsyneladende er aftagende her i begyndelsen af året, så fornyes håbet om, at Federal Reserve kunne bevæge sig tilbage til et lidt mere “normalt” valutamæssigt klima hurtigere end oprindeligt forventet. På dette tidspunkt – og først på dette tidspunkt – vil kryptovaluta investorer begynde at tænke på at gå lodret på diagrammerne.

Lige nu er det en afventende tilgang der skal til, nu hvor de næste vigtige inflationstal i USA offentliggøres nu på torsdag.