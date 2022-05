Hvad sker der med Waves’ rollercoaster 2022 prisaktion?

Rollercoaster er et udtryk, der ofte bruges i kryptovaluta. Det er bestemt det første ordforråd, der kommer til at tænke på, når man ser på Waves-diagrammet. Mønten steg 240 % i marts 2022, men har alligevel givet alle disse gevinster tilbage og mere, og handles nu 70 % under, hvor den åbnede nytårsdag.

Det er i øjeblikket rangeret 81. på CoinMarketCap. Tilbage i 2017 var det i top 20, før konkurrenter som Solana, Matic og Polkadot rykkede ind på scenen.

Så hvad sker der her?

For det første, hvad er Waves?

En multi-purpose blockchain, der er i stand til at understøtte forskellige decentrale applikationer og smarte kontrakter, lyder Waves’ resumé som et alternativ til Ethereum. Mest populært giver det brugerne muligheden for at skabe og handle brugerdefinerede krypto-tokens med lethed. Der er ikke behov for omfattende smarte kontrakter, snarere kan valutaerne køres via scripts fra brugerkonti bygget på Waves blockchain.

Hvorfor den skøre prishandling?

Diagrammet nedenfor, der viser markedsværdien af WAVES siden starten af året, kræver kun et blik for at indse, hvor usædvanlig prishandlingen her har været.

[inv-florish id="10147409 "]

Højkonjunkturen i marts var forårsaget af nogle få variabler. Forventning over Waves 2.0-opgraderingen. Annonceringen af en fond på 150 millioner dollars til at booste applikationer og protokoller, der kører på sin blockchain. Derudover syntes nedenstående tweet, der genbekræfter Waves’ grundlægger Sasha Ivanov som ukrainsk, også at give en vis fremdrift.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0 — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) February 27, 2022

Men hvorfor det svimlende fald siden, ned 93% fra toppen? Det mest bekymrende var analyser, der cirkulerede på Twitter, om, at holdet var involveret i at manipulere prisen på dets oprindelige token gennem sin egen DeFi-udlånsprotokol Vires.finance. Det er vigtigt at bemærke, at Ivanov afviste disse som falske, og i stedet lagde skylden på Alameda for at manipulere prisen, mens han samtidig lancerede en fjendtlig mediekampagne for at fremkalde paniksalg på markederne.

WAVES is the biggest ponzi in crypto It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable WAVES will eventually crash and USDN will break with it You're on notice🧵 — 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022

Get your popcorn ready: @AlamedaResearch manipulates $waves price and organizes FUD campaigns to trigger panic selling. I hope I caught your attention. Follow me. — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) April 3, 2022

USDN de-pegging

Uanset hvad, dæmpede debatten begejstringen for token, hvilket afspejlede sig i prisen. Det hele blev værre, da, og stop mig, hvis det lyder bekendt, en stablecoin begyndte at de-pege. USDN er den pågældende mønt, og fungerer på samme måde som Waves, som UST gjorde for Luna.

Ivanovs foranstaltninger til at kæmpe tilbage mod en de-pegging-begivenhed var kontroversielle – reduktion af likvidationstærskler, begrænsning af låntagning og indførelse af maks. ÅOP. Midt i furore er Waves token dog fortsat med at falde, mens likviditeten i Vires.finance-protokollen har gjort det samme.

USDN is currently depegging and waves founder Sasha Ivanov is desperately trying to manipulate the price back up by blocking borrows on https://t.co/6oqUv09F2h (aave for waves). Here's why I have a short position on $Waves. 🧵 (Obligatory not financial advice dyor) — irfan (@irfshaik7) April 4, 2022

Nu har teamet udgivet et forslag om at forny tilgangen og genvinde troen på USDN efter de-pegging, ned til så lavt som 75 cent i sidste måned, og stadig handle under 97 cent i skrivende stund.

[inv-florish id="10147951 "]

Forny

USDN er i øjeblikket understøttet af omkring 40 millioner WAVES, som er udlejet til to genererende noder. Halvdelen af det genererede WAVES-leasingoverskud sendes som belønninger til USDN-aktører, og de øvrige 50% sendes til den smarte kontrakt for at øge USDN-reserverne.

Holdet stræber efter at decentralisere og styrke peg-kontrolmekanismen og søger derfor kryptoinvestorer og community-medlemmer “der er villige til at køre deres egne noder til Neutrino’s behov for at forbedre systemets pålidelighed og gøre deres egne interesser”.

Tilføjelsen af deltagere vil ske gradvist og på en-til-en-basis.

Det maksimale antal deltagere kan ikke overstige 80.

Til at begynde med vil hver deltagende node få 1 million WAVES i leasing, hvor dette beløb ændres i fremtiden med mulighed for yderligere deltagere.

Deltagerne vil blive samlet i grupper af 10 adresser for at forenkle håndteringen af de udlejede beløb.

Fase to af programmet vil give samfundet chancen for at styre decentraliseringen gennem afstemning.

Konklusion

Hvorvidt dette vil genskabe tilliden blandt samfundet efter de-pegging, er endnu uvist. Nedsmeltningen af UST stablecoin sendte naturligvis chokbølger gennem hele rummet, men da USDN havde så mange paralleller, var smerten mere udtalt her end andre steder. På den lyse side erkendte Waves-teamet, at der var behov for handling, og de handler nu i overensstemmelse hermed. Hvis de kan lære af Terras fejl og foretage de nødvendige justeringer, kan der komme et opsving. Hvis ikke, er alle væddemål slået fra.

Det bliver spændende at følge.