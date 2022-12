Hvilket potentiale har Metacade (MCADE)? Kan det fordoble sin pris under det aktuelle Presale?

Metacade ser ud til at blive et stort navn indenfor krypto verdenen. Hvis du ikke allerede har hørt om projektet, så er denne artikel den perfekte mulighed for dig til at blive klogere om Metacade.

Ved at levere fantastiske Play-to-Earn muligheder og en lang række fantastiske funktioner, som fællesskabet kan nyde godt af. Indtil videre er det stadig helt nyt, da MCADE-token kun lige har lanceret sin presale begivenhed. Tokenet ser dog ud til at være bestemt til hurtigt at blive ekstremt populært. Læs videre for at finde ud af mere.

Hvad er Metacade?

Største arkade på blockchainen

Metacade er den største spilarkade, som bygges på blockchainen. Den vil give GameFi-spillere potentielt uendelige muligheder for at spille på et voksende udvalg af Play-to-Earn-spil, hvor de kan konkurrere mod andre online og forsøge at slå deres egne highscores. Da platformen er blevet integreret med blockchain på basisniveau, giver Metacade også spillerne mulighed for at optjene MCADE-token-belønninger for deres præstationer.

I Metacade betaler det sig at have gode evner, og alle, der kan lide at tjene krypto, mens de spiller spil online, vil få store muligheder for at øge deres indkomst. Da projektet stadig er i sin tidlige fase, er denne metaverse arkade stadig under opbygning, men de tidlige tegn tyder på, at den kan blive en vigtig spiller indenfor verden af Play-to-Earn spil i fremtiden.

Play-to-Earn Tuneringer

Metacade-platformen vil være hjemsted for regelmæssige turneringer, som GameFi-spillere kan deltage i. De kan konkurrere mod hinanden i en række forskellige arkadespil, og platformen vil også være vært for konkurrencer for andre titler inden for GameFi-økosystemet. Spillerne kan få adgang til disse turneringer og få masser af muligheder for at teste deres færdigheder mod andre spillere og få chancen for at vinde lukrative MCADE-præmier.

Denne form for begivenheder har vist sig at være yderst populære blandt GameFi-fællesskabet. Spillerne søger ofte andre spillere med samme interesse for konkurrencepræget spil for at få en mere engagerende spiloplevelse, og Metacade vil blive et centralt sted for dem at mødes, hænge ud og konkurrere mod hinanden om krypto præmier.

Decentral platform med tilladelsesfri adgang

Metacade-platformen er bygget på Ethereum blockchainen. Dette giver en række forskellige fordele, herunder integreret belønningspotentiale for alle spillere. Ethereum er også det største Web3 -økosystem i kryptosfæren, hvilket betyder, at der er et større antal brugere end på noget andet netværk. For spillere der ønsker at få mest muligt ud af deres Play-to-Earn-oplevelse, kan de finde flere ligesindede spillere at nyde oplevelsen med, mens de søger at maksimere deres MCADE-tokensbeholdning.

Platformen har til formål at blive en decentraliseret autonom organisation (DAO) med tiden, som vil overlade den fulde kontrol til spillerne. Metacade-fællesskabet vil kunne bruge deres MCADE-tokens til at stemme på governance forslag og få direkte indflydelse på selve platformens fremtid.

Metagrants

Metagrants-programmet vil forbinde nogle af de mest innovative udviklere indenfor Web3-verdenen direkte med Metacade-fællesskabet. Hver eneste kandidat vil indsende sit forslag til et Play-to-Earn-projekt, som man som spiller nu vil bygge, og Metacade fællesskabet vil få mulighed for at stemme om, hvilket projekt man helst vil spille med i fremtiden.

Fællesskabet vil få mulighed for at yde finansiering til de mest eftertragtede projekter i rummet og få direkte indflydelse på selve GameFIs fremtid. Da finansiering i den tidlige fase er afgørende for udviklerne, når de forsøger at opbygge nogle af de mest sensationelle spil på blockchainen, vil den rolle, som Metacade-fællesskabet spiller, være ekstremt vigtig for den bredere krypto branche, og projektet har tiltrukket sig meget opmærksomhed som følge heraf.

Tjen på at bidrage

Fællesskabet er i centrum for alle de funktioner, der er blevet integreret i Metacade-platformen. En fantastisk ny måde, som Metacade har til formål at øge engagementet i fællesskabet og tilskynde folk til at møde ligesindede i Web3-verdenen, er ved at give MCADE-tokensbelønninger til de mest aktive medlemmer af fællesskabet. Du kan tjene krypto for at dele alt, hvad du ved om blockchain gaming, og du kan afdække nogle værdifulde alpha om, hvordan du får mest muligt ud af din spiloplevelse som resultat heraf.

Metacade vil også vise de mest trendy Play-to-Earn spil og vil indeholde en stor mængde information for nye spillere, så de kan lære alt om alt, hvad der har med GameFi at gøre. Blockchain-teknologien tilbyder funktioner, som legacy-titler ikke kan matche, og Metacade er på en mission for at hjælpe sektoren med at blive ved med at ekspandere i hele spilbranchen selv ved at give nyttig indsigt til både nye og erfarne spillere.

Web3 Jobopslag

Med tiden vil Metacade-platformen integrere en Web3-jobportal på hjemmesiden. Dette vil forbinde nye GameFi-projekter med et fællesskab, der er klar til at udnytte alle deres fantastiske funktioner. Til gengæld kan fællesskabet afprøve disse nye titler og tjene en indkomst i processen.

Ved at få adgang til nogle af de hotteste nye titler, før de officielt udgives, får Metacade-fællesskabet mulighed for at give input til udviklingsprocessen. Spillerne kan give deres feedback til udviklerne, som derefter vil implementere alle nye forslag fællesskabet måtte have, samt rette eventuelle bugs der opstår undervejs.

Hvorfor er MCADE så værdifulde?

Voksende efterspørgsel på blockchain tjenester

Mellem 2016 og 2021 voksede antallet af krypto brugere eksponentielt. Tilbage i 2016 var der færre end 5 millioner mennesker i verden, der havde kryptovaluta. I 2021 voksede dette tal til næsten 300 millioner, og du vil have vanskeligt ved at finde en eneste person, der ikke kender til Bitcoin og kryptovaluta.

Denne hurtige udbredelse er blevet kombineret med eksplosive kursændringer. Desuden har der været en stigende grad af innovation inden for området. I samme tidsrum, mellem 2016 og 2021, er der blevet skabt helt nye anvendelser af blockchain-teknologien. Non-fungible tokens ( NFT’er ) og blockchain-baserede spil er blot to af disse nye anvendelsestilfælde, men blockchain teknologien er også med til at drive ekspansionen af virtual reality, samt gøre dokumentere miljøændringer på automatisk vis.

Efterhånden som omfanget og skalaen af mulighederne, som blockchain-teknologien tilbyder, fortsætter med at vokse, så vil antallet af mennesker der bruger decentrale tjenester og kryptovaluta også stige. Blockchain-teknologiens popularitet er steget hvert år, og krypto-brugere finder ofte sig selv dybt forankret i kulturen, samtidig med at de drager fordel af en sikker og effektiv måde at foretage transaktioner på uden mellemled og med lave adgangsbarrierer.

Fremtiden for GameFi

Blockchain-teknologien er ved at tage spilbranchen med storm. Nogle af de dygtigste innovatorer indenfor området har flyttet deres drift over på blockchain, da de forsøger at få mest muligt ud af teknologien. Spil som Axie Infinity og Splinterlands har jævnligt tiltrukket over en million aktive brugere, og det ser ud til, at Metacade er den næste i rækken til at tiltrække det samme niveau af brugere.

Blockchain-spil fungerer typisk ved at have en virtuel økonomi, der giver spillerne mulighed for at købe og sælge digitale aktiver direkte på platformen. Disse aktiver er en integreret del af gameplayet. Gennem avancerede smarte kontrakter og non-fungible tokens kan spillerne købe og sælge unikke genstande, der har direkte indflydelse på deres gameplay.

Under denne proces med at købe, sælge og indsamle genstande i spillet, så genereres der fungible token-likviditet, som derefter kan bruges til at betale spillerne kryptovaluta-belønninger for at gøre fremskridt i spillet. Ofte er Play-to-Earn-titler også free-to-play, hvilket betyder, at brugerne nemt kan få adgang til et online tidsfordriv, der direkte giver økonomiske belønninger for den tid, de bruger i spillet.

Metacade: Godt positioneret til fremtiden

Metacade befinder sig i krydsfeltet mellem en række hurtigt voksende globale brancher. Ved at give blockchain-brugere nye måder at optjene belønninger i kryptovaluta på, og ved at hjælpe med at fremme ekspansionen af GameFi-sektoren, kan virksomheden have en meget stor fremtid foran sig.

Projektet tjener Play-to-Earn-fællesskabet direkte på en række vigtige måder. Ved at give MCADE-token-belønninger til spillere for at bidrage med nyttige oplysninger, samt at have planer om at blive en DAO med tiden, er der et tilsyneladende uendeligt antal funktioner, der gavner spillerne – udover at platformen er den største Play-to-Earn-arkade på blockchainen.

Krypto investorerne mener, at projektet kan være den næste store ting i GameFi. Hvis MCADE kan konkurrere med andre store spil i rummet såsom Axie Infinity, så har det et enormt niveau af vækst at se frem til. MCADE-tokenet blev oprindeligt frigivet til blot 0,008 dollar, hvilket giver investorerne mulighed for at få 125 MCADE pr. investeret dollar. Platformens presale er kun aktiv i en begrænset periode, og denne pris forventes at stige, før MCADE i sidste ende frigives til offentligheden.

GameFi-spillere samt kryptoinvestorer, der leder efter den næste perle, der kan eksplodere i de kommende år, har alle skyndt sig at være med. MCADE ser ud til at stige eksplosivt under det aktuelle presale, og kunne stige med op til 200%. Dette er helt sikkert et projekt, der er værd at holde øje med.