Hvis du synes, DOGE er hypen værd efter Musks Twitter-opkøb, så tag et nærmere kig på Metacade, som genererede €1 million i presale under sin beta-runde

Lige da du troede, at der ikke kunne være mere hype omkring Dogecoin (DOGE) , sendte Elon Musks Twitter-opkøb rygterne i fuld sving igen. Kunne Musk virkelig have til hensigt at inkorporere DOGE på Twitters platform? Det er et spændende forslag, og et der ville have alvorlige – læs opadgående – implikationer for DOGE.

Men ikke alle køber ind i hypen omkring Musk, DOGE og hans Twitter-opkøb. Når al støjen forsvinder, kan tingene faktisk gå den anden vej. Musk kunne vende sit fokus tilbage til Tesla og SpaceX. Twitter kan miste markedsandele, da Twitterati forlader platformen i protest mod den nye ejer. Og de velkendte negative ting ved DOGE er der stadig: ubegrænset token-udbud, ubetydelig udvikling, minimal funktionalitet og mangel på udbredt accept for betaling.

Af disse grunde søger mange investorer ud over DOGE og Musks Twitter-opkøb og tror på, at der ligger store muligheder andre steder. Og det er her Metacade kommer ind i billedet. Denne GameFi-nykommer har skabt et rigtigt buzz på markedet, efter at de allerede har genereret €1 million i presale under sin beta-runde . Læs videre for at lære, hvorfor så mange mennesker tror, at det er den næste kryptospil-sensation.

Hvad er Metacade?

Der er en håndgribelig følelse af spænding omkring GameFi-nykommeren Metacade (MCADE) . I en sektor, hvor nogle virksomheder har lagt for meget vægt på “Fi” og ikke nok på “Game”, får Metacade (MCADE) fundet den helt rigtige balance. Det byder på et fantastisk udvalg af futuristiske metaverse og virtuelle spil, sammen med højt elskede, klassiske arkadespil. Metacade (MCADE) leverer den ultimative GameFi oplevelse, og er i øjeblikket i presale fasen!

Sådan fungerer Metacade

Metacade (MCADE) samler alle sider af kryptospil- og GameFi-industrien. Spillere, designere, udviklere, krypto-fanatikere og investorer er alle beriget – bogstaveligt talt – af de forbindelser, synergier og fælles oplevelser, som Metacade (MCADE) faciliterer. Det fungerer som et Web3-fællesskabshub for GameFi og her er, hvordan Metacade fungerer:

Blockchain-spillere kan have det sjovt og generere indtægter fra Metacades Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn og Work2Earn funktionalitet

Designere og udviklere kan teste, fremvise, markedsføre og lancere nye spil, organisere konkurrencer, kommunikere direkte med spillere og investorer og rekruttere nye medarbejdere.

Crypto-fanatikere og investorer kan satse MCADE-tokens og drage fordel af spændende investeringsmuligheder

Metacade (MCADE) får selv indtægter fra betalte spil, annoncer, lanceringer af nye spil, betalte turneringer og rekrutteringsannoncer.

Udover sit fantastiske udvalg af nye og gamle spil, ser Metacade (MCADE) også mod fremtiden med sit Metagrants-program. Dette fremadskuende initiativ giver finansiering til udviklingen af den næste generation af spil på platformen. Så Metacade er ikke kun vært for de bedste spil: den udvikler også aktivt de bedste nye! Hvad mere er, vil en del af indtægterne fra nye spil blive ført tilbage til Metacade-fællesskabet

Mainstream og sociale medier fokuserer ofte på dårlige nyhedshistorier som FTX-krakket eller store nyhedsbegivenheder som Elon Musks Twitter-opkøb. Det er en skam, for det betyder, at de går glip af virkelig interessante historier som den enorme potentielle fremgang af GameFi og virksomheder som Metacade (MCADE).

Skal investorer vælge Metacade frem for Dogecoin?

I øjeblikket er der ikke for mange lyspunkter i kryptoindustrien, men den spirende P2E-sektor er en undtagelse fra denne regel. Mange analytikere og eksperter forudser, at markedet vil ryge i vejret i 2023, hvilket giver kryptomarkedet nogle tiltrængte gode nyheder. Selvom Dogecoin (DOGE) fik et løft i kølvandet på Musks Twitter-opkøb, er det Metacade (MCADE) i P2E-sektoren, der ser ud til at kunne tage markedet med storm.

Metacade (MCADE) har også overtaget af en række andre grunde. Udbuddet af MCADE-tokens er begrænset, og de tilbyder større funktionalitet. Dernæst er virksomheden blevet fuldt revideret af Certik for at understøtte investorsikkerhed og sikkerhed. Og slutteligt inkluderer Metacade-køreplanen (MCADE) en forpligtelse til at blive en DAO, og dermed give samfundsmedlemmer styringsrettigheder og belønninger for deres involvering i virksomheden.

Med alt det sagt, er det vigtigste at huske på, at investering i sidste ende handler om at skabe overskud. Igen har Metacade (MCADE) fordelen i forhold til Dogecoin (DOGE). Nye investorer kan drage fordel af early mover-fordele og et værdifuldt afkast på den attraktive Metacade-pris (MCADE). Men det er efter lanceringen, at tingene kan blive virkelig interessante, med nogle eksperter, der spekulerer i udsigten til 100x gevinster eller mere, efterhånden som P2E virkelig tager fart.

Elon Musk er den næstrigeste mand i verden, så det er ingen overraskelse, at hans Twitter-opkøb og efterfølgende kommentarer om Dogecoin (DOGE) har drevet investorer i retning af dette token. Men kradser man lidt i overfladen, er det absolut ikke så tydeligt at se, om DOGE virkelig er hypen værd.

DOGE eller MCADE:

Som med alt, hvad han siger og gør, skabte Elon Musks Twitter-opkøb et medievanvid, inklusive historier om Dogecoin (DOGE). Men når alt faldt på plads, viser DOGE-prisen stadig kun en lille stigning siden Twitter-overtagelsen. Ud over al DOGE-hypen kigger kyndige investorer i stedet nærmere på Metacade (MCADE), især i lyset af dens imponerende presale-præstation.

Men du skal være hurtig, hvis du vil have en del af handlingen. Den første fase af Metacade (MCADE)-presalet er næsten udsolgt, så handl nu for at købe ind til den bedste pris .