Hvor kan man købe Cosmos, tokenet, der steg 6% på 24 timer

Skaberne bag Cosmos beskriver det som et projekt, der løser nogle af de "sværeste problemer", som blockchain-industrien står over for. Denne guide forklarer, hvad Cosmos er, om det kan være en rentabel investering, og hvor du kan købe Cosmos lige nu.

Hvad er Cosmos?

Cosmos og dets native token ATOM sigter mod at tilbyde en modgift til "langsomme, dyre, uskalerbare og miljøskadelige" proof-of-work-protokoller, som dem, der bruges af Bitcoin, ved at tilbyde et økosystem af forbundne blockchains. Projektets andre mål inkluderer at gøre blockchain-teknologi mindre kompleks og vanskelig for udviklere takket være en modulær ramme, der afmystificerer decentraliserede apps. Sidst men ikke mindst gør en Interblockchain Communication-protokol det nemmere for blockchain-netværk at kommunikere med hinanden, hvilket forhindrer fragmentering i branchen.

Skal jeg købe Cosmos i dag?

Kryptovaluta er meget ustabilt, og gevinster efterfølges ofte af tab, nogle gange meget alvorlige. Afhængigt af din risikotolerance, bør du lave et skøn over, hvor meget du er villig til at investere og overskrid aldrig dette beløb, selvom Cosmos' pris ikke udvikler sig som forventet.

Cosmos pris forudsigelse

Wallet Investor er optimistisk angående Cosmos. De forudser en langsigtet stigning, op til $142 i 2026. En 5-årig investering kan give dig gevinster på 403% i så fald. Hvis du lægger $100 i Cosmos nu, kan dette stige til $503 i 2026.

