Hvorfor følger kryptovalutaerne aktiemarkedet mere end nogensinde før?

Det føles som om intet andet end Jerome Powells ord betyder noget på markederne lige nu.

Når man kigger på tallene, så er dette en smule sandt. Jeg indtegnede korrelationen med Bitcoin og S&P 500 siden begyndelsen af 2017, og resultaterne viser, at korrelationen generelt er blevet større med tiden. Dette afliver virkelig snakken om “inflationssikring”, som viste sig at være så populær under pandemien.

Men burde korrelationerne ikke falde med tiden? Nej, egentlig ikke. Tænk blot tilbage på 2017 og teksturen i kryptovaluta landskabet. Der var stadig tale om et nicheaktiv; det var netop kun begyndt at blive dækket af mainstream medierne – og var bestemt ikke i nærheden af det niveau af digitalt blæk, der tildeles det i disse dage.

I dag har vi børsnoterede virksomheder, der holder aktivet. Jeg besøgte El Salvador i sommer, hvor jeg betalte for varer med valutaen. Dette er en bemærkelsesværdig udvikling i sammenligning med for blot få år siden. Pointen er, at Bitcoin nu er blevet mainstream.

Og da det er et almindeligt finansielt aktiv – og et der er væsentligt længere ude på risikospektret – så vil det faktisk blive påvirket af markedet.

2022

Faktisk har denne korrelation ramt alle tiders højdepunkter i år, idet Bitcoin bevæger sig i takt med aktiemarkedet. Hvad var årsagen til skiftet opad? Rentemiljøet har ændret sig fuldstændigt.

Efter et årti med historisk lave renter er inflationen steget voldsomt som følge af den konstante valutaudskrivning og stimuluspakkerne i løbet af pandemien. For at tøjle dette er centralbankerne blevet tvunget til at hæve renten, hvor Federal Reserve i USA står i spidsen.

Intet suger likviditet ud af et marked mere end stigende renter, og dette gælder især for højrisiko-aktiver, såsom teknologiaktierne, der ajourfører cashflows tilbage til nutiden – en ajourførings sats, som nu er betydeligt højere.

Og derfor – og dette er noget, der ofte bliver overset – befinder Bitcoin sig nu på et bjørnemarked, samtidigt med at det bredere marked også er det. For for første gang i dens eksistens oplever Bitcoin lige nu et makroklima, der ikke er fyldt med kvantitative lempelser, og med renter i kælder niveau og en negativ stemning. Og det knirker i knæene – fuldstændigt ligesom hos alle de andre økonomiske aktiver.

Korrelationer stiger under kriser. Sælgerne er ukritiske, når der opstår en flugt i retning af kvalitet; der søges efter likviditet, der indtages defensive positioner, og kontantbeholdningerne stiger. Bitcoin er for første gang i dens historie ved at opleve dette på den hårde måde.

I denne kontekst er det derfor ingen overraskelse, at korrelationen er steget.