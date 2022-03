Hvorfor går Zilliqa op: ZIL pumper 90 % på 24 timer

Hvorfor pumper ZIL? Zilliqa driver Metapolis, regnet som metaversen for alle, som har annonceret et nyt partnerskab med den globale talentpris-app Agora.

Metapolis er den første metavers i historien, skabt som en Service (MaaS) platform. Den kører på unity, unreal engine og Nvidia Omniverse. Dens officielle lancering er planlagt den 2. april 2022 i Miami.

Den fysiske begivenhed betegner indgangen til det bredere amerikanske marked og missionen om at lukke kløften mellem den digitale og fysiske verden.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe ZIL, er denne guide til dig.

Topsteder at købe ZIL nu

Binance

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb ZIL med Binance i dag

Coingate

Coingate er et litauisk-baseret Fintech-selskab grundlagt i 2014. Betalingsgatewayen tilbyder Cryptocurrency Payment Processing Services til virksomheder af nogen størrelser. Tilladelsesbaseret kontohåndtering, FIAT-udbetalinger til bankkonto og helt nye e-mail-faktureringsfunktion er blot nogle få grunde til, at Coingate er blevet en go-to-betalingsprocessor for mange.

Køb ZIL med Coingate i dag

Hvad er Zilliqa?

Zilliqa er en tilladelsesfri, offentlig blockchain, der er udviklet til at garantere høj gennemstrømning og behandle tusindvis af transaktioner i sekundet. Den bruger sharding som en anden-lags skaleringsløsning til at løse problemerne med blockchain-hastighed og skalerbarhed.

Zilliqa fastholder, at det er den første offentlige blockchain i verden, der er afhængig af et sharded netværk fuldstændigt. Det er det, der gør det muligt at opnå en høj hastighed af transaktioner pr. sekund og høj gennemstrømning.

Skal jeg købe Zilliqa i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig træffe nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Zilliqa pris forudsigelse

I skrivende stund handlede 1 ZIL for $0,086. GOV Capital forudser, at den vil være $0,14 værd om et år og $0,6 om fem år.

Zilliqa på sociale medier