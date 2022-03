ICP handler nu til over 98 % i rabat på sit laveste niveau nogensinde.

Med dets fundamentale forhold er oddsene, at det kan hoppe af de nuværende priser.

Det bredere marked er ved at blive bullish, en faktor, der kan øge prisen.

Nogle gange er de bedste investeringer i form af ROI ikke nødvendigvis de stærkeste fundamentals. I nogle tilfælde er det afgørende, at prisen er rigtig, og så regner man med, at det bredere marked skaber momentum.

En sådan investering er i øjeblikket Internet Computer ( ICP) . Internet Computer har været i en nedadgående trend, siden den blev lanceret tilbage i 2021. Da den blev lanceret, handlede ICP til over $500. I øjeblikket handler ICP til $15. Det betyder, at den er faldet med over 95 % fra dets rekordhøje rekorder.

Logisk set kan det ikke gå meget lavere end dette, medmindre det går til nul, hvilket er højst usandsynligt. I bund og grund, nu hvor markedet er opad igen, er chancerne for, at det kun kan gå op herfra. I betragtning af hvor meget værdi det har mistet siden lanceringen, kan det også være en af dem, der giver investorerne det højeste ROI.

Desuden er ICP ikke ligefrem en værdiløs kryptovaluta. Mens det startede med en masse momentum som et projekt, der havde til formål at decentralisere internettet, stod ICP over for påstande om, at det var stærkt centraliseret, en faktor, der ramte dets image hårdt. Projektet har dog arbejdet hårdt for at bevise, at det er decentraliseret, og efterhånden som det bevæger sig mod at nå sine langsigtede mål, kan prisen begynde at stige igen.

ICP på vej mod et breakout

Kilde: TradingView

Internet Computer har handlet i en faldende trekant i uger nu. Salgsvolumen er dog faldet i løbet af den seneste uge, hvilket signalerer et potentielt udbrud, især nu hvor det bredere marked viser bullish tegn igen. Hvis der er et udbrud, kan ICP nemt teste $50 på kort sigt.

Konklusion

Internet Computer var faldet med over 98 % fra dets rekordhøje niveauer i 2021. Selvom der ikke er nogen garantier for, at det kan teste sine rekordhøje højder igen, er oddsene, at det kan hoppe af de nuværende priser og være blandt de kryptoer, der kan give et højt ROI.