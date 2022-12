Hvorfor kæmper Bitcoin minerne så meget? Core Scientific indsender konkursbegæring

Vigtigste konklusioner

Core Scientific var over $4 milliarder værd sidste sommer, men er faldet med 985 fra alle den rekordhøjde

De stigende elomkostninger øger omkostningerne med faldende Bitcoin-priser, hvilket skader omsætningen

Med en hash-rate nær alle tiders højder, så kæmper hele mining området

Kryptovaluta vinteren fortsætter med at kræve ofre. Den seneste til at bukke under for Chapter 11-konkursen er Bitcoin-mineren Core Scientific.

Bitcoins faldende pris har dæmpet omsætningen betydeligt, og selvom cashflowet stadig er positivt, så er indtægterne ikke nok til at dække driftsomkostningerne. Målet er, at virksomheden skal omstrukturere under Chapter 11-processen i stedet for helt at likvidere.

Core Scientific har kæmpet hele året, hvilket er på linje med de andre minere på tværs af branchen, da de bliver klemt i begge ender – i form af faldende omsætning i form af Bitcoin-priser og stigende omkostninger som følge af de stigende elomkostninger over hele kloden.

Aktien handlede til en markedsværdi nord for $4 milliarder sidste sommer, men er nu faldet 98% fra sin rekordhøjder, dens nuværende markedsværdi $70 millioner.

Aktiekursen blev tredoblet på kort tid i sidste uge, da finansvirksomheden B. Riley tilbød at give virksomheden $72 millioner i ikke-kontant finansiering. Aktien har siden mistet nogle af disse gevinster.

Mining området kæmper

På tværs af hele branchen har minerne det svært. Elektricitetsomkostninger og Bitcoin-prisen er de to mest vitale input til bundlinjen for en bitcoin-miner, og begge har bevæget sig markant imod dem i år.

Det samme har hash-raten, og har ligget tæt på et rekordhøjt niveau det meste af året. En højere hash-rate betyder, at der kræves mere datakraft for at verificere transaktionerne på Bitcoin blockchainen. Selvom en højere hash-rate således ses som noget positivt, fordi det øger sikkerheden på netværket – så vil det dog koste mere energi og tid at overtage netværket – så det vil også begrænse minernes avancer.

Da hash-raten ramte endnu et rekordhøjt niveau på 250 TH/s i begyndelsen af oktober, advarede blockchain-analysefirmaet Glassnode om, at “minerne er lidt på nippet til akut indkomststress”. Denne seneste historie om Core Scientific beviser dette.

Ser man på mining reserverne, så er antallet af bitcoins, som de store mining puljer besidder, også været støt faldende i år.

Mining aktier er en gearet satsning på Bitcoin

Dette er en gribende påmindelse om, at med disse mining selskabers omsætning udstedt i Bitcoin, så er de naturligvis ekstremt volatile aktier. Desværre har dette år givet os den perfekte storm, der giver anledning til ikke kun faldende Bitcoin-priser, men også stigende omkostninger i form af elektricitet, hvilket betyder, at minerne er blevet ramt dobbelt så hårdt.

Ser man på aktiekurserne, så er mange virksomheder faldet længere end prisen på Bitcoin, som mens jeg sidder og skriver dette handler til $16.800, hvilket er et fald på 64% i forhold til resten af året. Mange mining selskaber oplever tab, der får dem i 2022 til at tage sig beskedne ud.

De vil nu håbe, at 2023 vil bringe bedre tider. Men for Core Scientific er ruten mere dunkel. Nu involverer denne Chapter 11-processen, så man kan nu kun håbe på, at de vil omstrukturere og overleve stormen, men der er ingen omgåelse af det faktum, at markedet for minere sandsynligvis vil forblive tørt på kort til mellemlang sigt i det mindste.