Chainlink er den mest dominerende aktør på platforms blockchain-markedet.

Chainlink er forbundet med alle større platforms blockchains, da det er nødvendigt for, at smarte kontrakter kan udføres korrekt.

Chainlink er i øjeblikket i et udbrud efter flere ugers konsolidering.

På de ugentlige diagrammer fortsætter markedet med at handle i et konsolideringsmønster, hvilket gør det nu til et perfekt tidspunkt at akkumulere højpotentielle kryptovalutaer. Med fundamentale forhold i stigende grad i centrum på kryptomarkedet, er der en temmelig stor chance for, at fundamentalt stærke kryptoer kan overgå markedet på lang sigt.

Af denne grund skiller Chainlink ( LINK ) sig let ud som en af de kryptoer, der er værd at akkumulere til aktuelle priser. En faktor, der gør LINK stærk, er dens dominans på orakelmarkedet. Chainlink råder over 65 % af det decentraliserede orakelmarked sammenlignet med alle dets konkurrenter. I det væsentlige har det et chokehold på dette marked og det er usandsynligt, at det bliver detroniseret, ligesom Bitcoin sandsynligvis ikke vil blive fortrængt som den første krypto.

Det handler dog ikke kun om at være nummer et i sin niche, men også at Chainlinks kernemarked er essentielt. Decentraliserede orakler er i centrum for alle smarte kontrakter. Uden dem ville det være umuligt for smarte kontrakter at køre. Af denne grund er Chainlink sammenflettet med alle de store platforms blockchains lige fra Ethereum til Solana.

I betragtning af at smarte kontrakter i stigende grad bliver rygraden i kryptomarkedet og temmelig snart hele verdensøkonomien, vil brugssagen for decentraliserede orakler som Chainlink kun blive stærkere. I forlængelse heraf betyder det større efterspørgsel efter LINK, hvilket vil afspejle sig i dens langsigtede pris.

LINK er i en breakout; kan det holde momentum?

Kilde: TradingView

Efter at have handlet i et interval mellem $12,68 og $13,38, er LINK i øjeblikket i et breakout efter en lignende prishandling på det bredere marked. Hvis Bitcoin kan holde over $40k og købsvolumen stiger, kan LINK nemt teste $20 på kort sigt.

Konklusion

Chainlink er en af de stærkeste kryptoer på markedet, når du betragter fundamentals som den primære analysemetrik. Det har mere end 65 % af det decentraliserede orakelmarked og er nødvendigt for, at smarte kontrakter kan køre efter behov. Med det bredere marked, der viser en vis opadgående momentum, er LINK brudt ud af et multi-ugers interval og høje volumener.