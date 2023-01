Hvorfor stiger BONK? Pas på hunde tokens for vi har set denne film før

Wow, det er et tilbagevenden til tidligere tider. Twitter er i live i denne uge med snak om Bonk, et hunde token på Solana blockchainen. Der er noget lidt nostalgisk i at tale om en god gammeldags meme-token. Det eneste vi mangler er en ansigtsmaske og nogle Elon Musk-tweets, og så ville vi være tilbage i 2020.

Shiba-Inu tokenet blev udstedt juledag og er steget tæt på 2.500% siden. Prisstigningen i den sidste time, mens jeg skriver dette, er på 150%.

Selvfølgelig er det spændende, at tokenet er blevet lanceret på Solana, som har kæmpet voldsomt i løbet af de sidste par måneder. Jeg skrev et dybt dyk i går, hvor jeg analyserede Solanas død, med flere topprojekter, der flygtede fra blockchainen, gentagne udfald, der forårsagede kæmpe problemer, og dens ildevarslende forbindelse med Sam Bankman-Fried, der alle trak prisen ned.

Men selvom den stadig er enormt nede, så er Solana dog vendt lidt tilbage i forbindelse med denne stigning hos Bonk. Den vendte tilbage til over $13 tirsdag efter at have dykket så lavt som $8 i sidste uge. Ser man på Coinglass-dataene, så er næsten $7 millioner af korte positioner blevet likvideret, hvilket er det største beløb siden FTX kollapsede i november.

Layer 1 ser ud til at drage fordel af stigningen i interessen for Bonk, som annoncerede et stort airdrop på 50% af sit udbud for at forøge hypen omkring mønten. Det har virket – Bonk har nu en markedsværdi på $120 millioner og følger meme-mønt manuskriptet helt perfekt.

Hvorfor rejser Bonk sig?

Som enhver anden meme-mønt er det svært at fastslå, hvor præcist bonk har formået at gøre dette. Det handler virkelig om markedsføring og held. En række Solana-projekter har endda integreret Bonk som betalings tokens, mens $BONK har været trendet ustandseligt på Twitter.

Det hele svarer til det samme hysteri, som vi har set i løbet af de sidste par år. Som vi alle ved nu, så svarer meme-mønter til intet andet end et gamble. Men det, der gør dette så usædvanligt, er, at stigningen ikke kun sker på et negativt tidspunkt for Solana, men for markedet som helhed.

Det seneste år har set renterne hævet og likviditeten trukket ud af markedet, hvor risikoaktiverne er kollapset. Der findes intet længere ude på risikospektret end meme-mønter, og de har derfor styrtdykket som resultat af dette.

Hvad er det næste for Bonk?

Det eneste jeg vil sige til enhver investor (gambler) er, at Bonk er et meget farligt spil, ligesom enhver anden meme-mønt. Der er nul nytte her, og det betyder, at mønten i det lange løb sandsynligvis vil falde til nul.

Selvfølgelig ved vi alle sammen udmærket dette, og det er meme-mønter vi her taler om. Men i det nuværende stramme valutapolitiske miljø, så er pandemiens hysteri, hvor detailinvestorer med stimulus-checks pumpede alt inden for syne, for længst væk. Dette er ikke klimaet for hasardspil på meme-mønter, og så har jeg ikke engang nævnt blodbadet med Solana.