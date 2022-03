Hvorfor stiger krypto i dag?

I løbet af de sidste 24 timer oplevede kryptomarkedet skarpe stigninger over hele linjen. Krigen i Ukraine er blevet et vendepunkt i verdensordenen på mange måder, hvoraf den ene har været at demonstrere magten og brugen af disse aktiver.

Denne artikel giver et kort overblik over hovedårsagerne til, at krypto stiger i dag. Disse omfatter øgede kryptoudgifter fra ukrainere og russiske borgeres opfattelse af krypto som en sikker havn.

Et historisk øjeblik for kryptoadoption

Den forgangne weekend var et historisk øjeblik for adoption af kryptovaluta. Ukraine udsendte en officiel bøn om donationer af kryptovaluta på Twitter. Donationer strømmede ind, og toppede $15 millioner, hvilket ikke inkluderer forskellige andre kryptoinitiativer, der er blevet organiseret for at rejse midler.

Den ukrainske regering bruger doneret krypto til at købe vigtige forsyninger, herunder gas, mad og militærudstyr, mens landet fortsætter med at kæmpe mod russiske styrker. Det er blevet anslået, at de har brugt omkring 10 millioner dollars i krypto indtil videre.

Styrken ved grænseløse valutaer

Hastværket med at støtte Ukraine økonomisk fremhæver styrken af grænseløse aktiver såsom Bitcoin og Ethereum og minder om den kritiske rolle, DeFi og andre ikke-depotløsninger kan spille. Folk, der flygter fra Ukraine, har kun brug for en frøsætning for at transportere deres Bitcoin eller Ethereum.

Ukraines tiltag til at bede om kryptodonationer er en vigtig milepæl i processen med at adoptere aktivklassen globalt. Det har naturligvis afspejlet sig i prisvæksten.

Ruslands rolle i de stigende kryptopriser

Russerne skynder sig at forsyne sig med krypto i et forsøg på at beskytte deres aktiver og omgå statspålagt kapitalkontrol. Sanktioner mod Rusland driver russiske borgere til at købe kryptovaluta som en måde at overleve konflikten på, hvilket fik rublen til at miste mere end 30 % af sin værdi.

Data fra Chainalysis viser, at Den Russiske Føderation rangerer 18. i kryptoadoption på verdensplan. Der er ingen tvivl om, at den konflikt, Vladimir Putin startede, vil styrke kryptoadoptionen i landet. Det kan endda skubbe det til et rekordhøjt niveau, da russiske borgere forsøger at klare de økonomiske konsekvenser.

En sidste medvirkende faktor er afviklingen af korte nettopositioner fra handlende, hvilket CoinDCX tilskriver et kort klem.

Store kryptoprisbevægelser

Bitcoin ( BTC/USD ) steg 13% i dag og handlede for mere end $43.000 i skrivende stund. Den næststørste kryptovaluta, Ethereum ( ETH/USD ), steg med 10% på 24 timer. Binance Coin ( BNB/USD ), den fjerdestørste krypto og det indfødte token af Binance, steg 11 % i dag.