Hvorfor stiger kryptovalutaerne i dag? Og hvorfor tror jeg, at det kan ende med at blive kortvarigt?

Jeg havde næsten glemt, hvordan det føltes at se en stor grøn lysestage på et kryptovaluta diagram. Dette var dog lige præcis, hvad der skete i dag, idet de magiske internetpenge steg kraftigt.

Bitcoin handler nu til $20.600, hvilket igen er over det psykologisk vigtige tal på $20.000, mens Ethereum er steget til over $1.500 for første gang i en måned. Naturligvis viser den nedenstående graf, der repræsenterer det etårige afkast, at dette blot er en dråbe i havet i sammenligning med det fald, som markedet har oplevet. Er vi stadig i den tidlige fase?

Hvorfor stiger kryptovalutaerne?

Hvad er årsagen til stigningen? Selvom jeg for en god ordens skyld bør nævne, at mine ord skal tages med et gran salt, idet jeg i sidste uge offentliggjorde en analyse, hvor jeg advarede om, at Bitcoin snart kunne styrtdykke for blot efterfølgende igen at stige, så er dette ganske enkelt en fortsættelse af, hvad der er sket hele året – nemlig at kryptovalutaerne regeres af makro.

S&P 500 er steget med 8% fra dets lavpunkt fra den 12. oktober, hvilket er en ganske bemærkelsesværdig stigning på en så kort periode, hvis man tager dens typisk lave volatilitet i betragtning. Dette følger – ja, du gættede rigtigt – de mere optimistiske tanker om, at Federal Reserve vil begrænse sine renteforhøjelser hurtigere end ellers forventet i kølvandet på de mere bløde økonomiske tal.

On-chain likvidationerne overstiger $1 milliard

Det er altid interessant at hoppe på blockchainen på denne slags dage. Og denne gang blev jeg da heller ikke skuffet, idet der blev foretaget skræmmende $1,1 milliarder i likvidationer i løbet af de seneste 24 timer, idet markedsdeltagerne blev fanget med bukserne nede af de store bevægelser – hvoraf de fleste deltagere havde shortet markedet.

Kryptovaluta markedsværdien nærmer sig også en anden milepæl, og ligger lige under markedsværdien på $1 billioner efter en stigning på 7% i løbet af det seneste døgn.

Hvad vil der ske fremover?

Ikke desto mindre, som jeg advarede i sidste uge, så ville jeg dog stadig være utroligt meget på vagt her, når det kommer til kryptovalutaerne. Verden befinder sig stadig et usikkert sted, hvor stemningen tilsyneladende er lige så lav, som den var tilbage i 2008. Makro definerer alting, og kryptovalutaerne er kun halen på hunden.

Der er tale om små, men forsigtige bevægelser på aktiemarkedet, idet investorerne fortsat forsøger at gætte sig frem til Feds næste træk. Økonomien generelt er følsom og lider lige nu, hvor leveomkostningerne stadig udgør et kæmpe problem, såvel som en krig i Ukraine og det amerikanske midtvejsvalg, der nærmer sig med hastige skridt, hvilket kunne resultere i ny volatilitet.

Det ligger derfor ikke udenfor fantasiens grænser, at kryptovalutaerne vil blive hårdt ramt i den nærmeste fremtid, når en makro nyhedsoverskrift engang lander, der viser at investorer var blevet for skråsikre på en tilbagevenden. Der er simpelthen for mange variabler derude, der hver især kommer med enorme ulemper, til at man kan have nogen som helst virkelig overbevisning i forbindelse med dette indgangspunkt.

Som jeg bliver ved med at gentage, så er der ikke nogen, der med 100% sikkerhed ved hvad der vil ske på kort sigt. Tag derfor denne stigning med et gran af salt. Men så igen, jeg har efterhånden advaret om dette i et stykke tid, så hvem er jeg til at sige noget som helst definitivt?