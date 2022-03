WAVES har brudt rækken med resten af de populære mønter og udløst et kæmpe tyreløb, der har registreret en stigning på 207,5 % i løbet af de seneste 14 dage. Alene i dag er mønten steget med omkring 31,85%, hvilket bekræfter, at den er i den nuværende bullish trend på længere sigt.

I skrivende stund handlede WAVES til $28,44 med et handelsinterval på mellem $21,64 og $30,58.

Men hvorfor stiger prisen på WAVES støt på et tidspunkt, hvor et flertal af populære mønter næppe kan opnå betydelige gevinster, før de bliver overrendt af bjørnemarkedet og taber gevinsterne? Bitcoin, for eksempel, handlede i går til over $42.000, og handles i dag til $39.184.

I denne artikel skal vi kigge på, hvad der ligger bag den aktuelle WAVES møntprisstigning.

Hvad er WAVES?

Før vi kommer ind på, hvorfor WAVES-prisen stiger, er det vigtigt først at forstå, hvad WAVES er.

I en nøddeskal er WAVES-mønten det indfødte symbol på WAVES blockchain-platformen, der understøtter brugen af smarte kontrakter og decentraliserede applikationer (dApps).

Hvorfor stiger prisen på WAVES?

En af grundene til, at prisen på WAVES-mønter stiger, er, at dens grundlægger er fra Ukraine, og han tweetede for nylig: "Jeg er fra Zaporozhye, Ukraine."

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0 — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) February 27, 2022

Crypto har spillet en stor rolle i, at donationer er blevet sendt til Ukraine efter den nuværende invasion af Rusland, og det faktum, at WAVES-grundlæggeren er fra Ukraine, gør, at mønten tiltrækker meget opmærksomhed i kryptorummet, hvor størstedelen står sammen med Ukraine.

Den anden grund er den kommende WAVES 2.0-opgradering, en forbedret version af WAVES, der vil fokusere på sikkerhed, hastighed og tilgængelighed inden for WAVES-platformen.