Hyundai lancerer NFT-kollektion

Hyundai har indgået et partnerskab med Meta Kongz NFT-projektet for at skabe en samling af 30 NFT’er. Det lanceres engang i maj, erfarede Coin Journal fra en pressemeddelelse .

Den sydkoreanske bilproducent postede en video, der viser en animeret Meta Kong, der rider gennem rummet i en Hyundai PONY fra 1975 og skabte et nyt Twitter-håndtag til dens NFT-relaterede kommunikation.

En “billet til en ny verden”

Annonceringen indeholdt en teaser for en yderligere “Shooting Star NFT”, der bemærkede, at det var en “billet til en helt ny verden.” Der vil potentielt blive oprettet flere NFT’er.

Hyundai delte sit “Metamobility”-koncept i januar, en vision for robotteknologi som et mellemled mellem Metaverse og den virkelige verden. Når de er implementeret, vil ændringer foretaget af brugere i Metaverse dukke op i det virkelige liv, hvilket giver “folk mulighed for at overvinde de fysiske begrænsninger af bevægelse i tid og rum.”

Hyundai udtalte:

Med metaverset indstillet til at blive et dagligt rum for mennesker i fremtiden, forventer virksomheden den mulige fremkomst af en ny type metaverse platform, hvor skelnen fra virkeligheden kan forsvinde og bryde væk fra konceptet VR, som verden kender det i dag .

Activision Blizzard udsender NFT-undersøgelser

Activision Blizzard, som blev erhvervet for 69 milliarder dollars af Microsoft i januar, distribuerede en undersøgelse blandt spillere af deres spil.

De blev bedt om at give feedback på play-to-earn og Metaverse-spil samt dele, om de var interesserede i NFT’er. I så fald blev de bedt om at forklare omfanget.

På tidspunktet for ovennævnte opkøb sagde Microsofts CEO og bestyrelsesformand Satya Nadella, at det ville udstyre Metaverse med byggeklodser og tilføjede, at spil ville spille en afgørende rolle i væksten og forbedringen af metaverse platforme.

Afprøvning af sundhedsdata som NFT’er

I relaterede nyheder annoncerede blockchain-servicevirksomheden HashCash Consultants et partnerskab med et endnu unavngivet firma baseret i Storbritannien for at skabe NFT’er, som inkluderer sundhedsdata. HashCash Consultants CEO Raj Chowdhury forklarede:

Hvis dine genetiske data blev omdannet til NFT’er, er informationen derefter vedhæftet med en iboende funktion, der skal spores, dette ville gøre dig i stand til at overvåge, hvor dine data ender og spore de personer, der holder NFT’en og også finde ud af, om den bliver brugt uden tilladelse.