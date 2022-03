Efter sin egen indrømmelse har det sydkoreanske økosystem Icon gjort mere for at uddanne regeringen i krypto end nogen anden. I dag kom det frem, at præsidentkandidat Yoon Suk-yeol, der ønsker at deregulere kryptoindustrien i Sydkorea, har vundet valget.

ICX-tokenet, som han støtter, steg som et resultat. Det brød ind i top 100 og er steget 35% i de sidste 24 timer, og nærmer sig det, der svarer til en dollar. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe ICX, er denne guide til dig.

Tokenet fra ICON Network er en del af en lag-1 blockchain med en mission om at bygge et interoperabelt blockchain-netværk, der bygger bro mellem autonome online-fællesskaber og virksomheder i den virkelige verden.

ICON Network fokuserer på at levere nytte i den virkelige verden ved at fremme hyperforbindelse gennem fremme af friktionsfri værdiudveksling.

Ved at verificere transaktioner på sin decentraliserede hovedbog kan ICON minimere antallet af mellemmænd og udrydde grænser for grænseoverskridende interaktioner.

Virksomheden fokuserer især på use cases af decentral identitet, digital certifikatudstedelse, blockchain-betalinger, decentral finansiering, ikke-fungible tokens og yderligere use cases: e-forvaltning, valg, decentraliserede orakler og e-sundhed.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Cryptonewsz er bullish på tokenet og forudsiger vækst til mindst $4,52 i 2024. GOV Capital er dog uenig. De forudser, at tokenet vil forblive på sin nuværende pris i løbet af det næste år.

$ICX who holds and believes in it, do not sell coins in any case! Each of his accumulations ended in rapid growth. You just need to wait a bit, and the patient will be rewarded. #ICX pic.twitter.com/MJZSXesiNn

— Crypto Dream (@_Crypto_Dream) March 9, 2022