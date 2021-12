ICX, det indfødte symbol for det sydkoreanske ikonnetværk, er i dag steget med 13,92 % til investorernes forfærdelse. Hvis du vil vide, hvad ICX er, og om du skal købe det i dag, så kig ikke længere end denne guide.

Hvad er ICX?

ICON Network er en lag-et blockchain, som har til hensigt at udvikle et interoperabelt blockchain-netværk, der forbinder virksomheder med uafhængige online-fællesskaber. Den fokuserer på at forbedre brugssager i den virkelige verden ved at fremme værdiudvekslinger for at fremme hyperforbindelse.

ICON reducerer antallet af nødvendige mellemled og eliminerer grænseoverskridende interaktionshindringer ved at verificere transaktioner på dens decentraliserede hovedbog. Det fokuserer på brugssager af digital certifikatudstedelse, decentraliseret identitet, blockchain-betalinger, NFT'er og decentraliseret finansiering. Yderligere sager involverer valg, e-forvaltning, e-sundhed og decentraliserede orakler.

Skal jeg købe ICX i dag?

Læs mindst flere prisforudsigelser og foretag noget research, før du investerer i dette relativt nye og flygtige token.

ICX pris forudsigelse

Ifølge Wallet Investor kan ICX-prisen gå op til $2,75 på et år. Dette kommer til et indtjeningspotentiale på 52 % på et år. Om fem år vil ICX handle for $7.

