En skat på 30 % er den højeste indkomstskat i Indien.

Indien planlægger også at lancere sin digitale rupee i regnskabsåret 2022-2023, ifølge finansministeren.

Indien vil begynde at opkræve en skat på 30 % på al indkomst fra kryptovalutaoverførsler, ifølge landets finansminister Nirmala Sitharaman.

I en budgettale holdt mandag bemærkede ministeren, at i regnskabsåret 2022-23 vil myndighederne søge at bringe alle digitale aktivers overførsler og indkomst, herunder non-fungible tokens (NFT'er) under skatteparaplyen.

Bortset fra afgiften på 30 % på gevinster, vil Indien også have en skat på 1 %, som regeringsembedsmanden sagde, vil blive fratrukket ved kilden (TDS). Denne afgift vil gælde for betalinger eller gebyrer betalt i forbindelse med overførsel af kryptovalutaer, tilføjede Sitharaman.

Gaver fra krypto vil også blive beskattet ifølge ministrenes skatteforslag, hvor skattefar sigter mod modtagere af kryptogaver.

Ifølge finanschefen vil tab på kryptovalutainvesteringer ikke blive udlignet med gevinster opnået andre steder.

Kryptokapitalgevinstskatten og andre afgifter ser ud til at vise, at regeringen endelig har anerkendt krypto i Indien. Det signalerer et markant skift fra de tidligere opfordringer til et generelt forbud, hvor Changpeng Zhao, administrerende direktør for verdens største kryptovalutabørs målt efter handelsvolumen Binance, blandt dem peger på sandsynligheden for denne udvikling.

Crypto is legally recognized in India, with a 30% tax. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 1, 2022

Skattesatsen på 30 % er det dobbelte af 15 %, der pålægges korte kapitalgevinster for aktier. Kryptosamfundet har dog været hurtige til at påpege, at Indiens forslag falder i en af de skatteklasser, som de fleste kryptoholdere allerede falder ind under.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂 — Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022

Digital Rupee i 2022-2023

Indien er også klar til at udrulle en centralbanks digital valuta, sagde finansministeren under budgettalen. Ifølge hende vil den digitale rupee lanceres i regnskabsåret 2022-2023.

"Introduktion af en centralbanks digital valuta vil give et stort løft til den digitale økonomi. Digital valuta vil også føre til et mere effektivt og billigere valutastyringssystem," sagde hun til lovgiverne.

Skatteforslagene og bevægelsen mod en CBDC kommer efter måneders spekulationer om, hvilken vej landet gik, da det ser ud til at regulere den spirende kryptoindustri.