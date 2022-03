Live Waves-prisen er i dag $26,72 med en 24-timers handelsvolumen på lige under $3 milliarder. Waves er steget 11,50 % inden for de sidste 24 timer, hvilket bringer dens ugentlige stigninger op på over 45 %.

Denne guide har al den information, du har brug for om Waves: hvad det er, om det er værd at investere i, og hvor man kan købe Waves.

Topsteder at købe Waves nu

Da WAVES er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe WAVES ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe WAVES lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til WAVES

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder WAVES.

Hvad er Waves?

Waves blev lanceret i 2016 efter en af de første ICO'er i kryptoindustrien. Den multifunktionelle blockchain-platform understøtter dApps og smarte kontrakter.

Det har til formål at øge hastigheden, use cases og intuitivitet. WAVES-tokenet er et ubegrænset forsyningstoken, der bruges til blokbelønninger og andre standardbetalinger.

Waves blev skabt af Alexander Ivanov, en videnskabsmand født i Ukraine. Før han grundlagde platformen, havde han frigivet en øjeblikkelig udveksling og et indekseringssted.

Ivanov er krediteret for at skabe den første stablecoin. Det hed CoinoUSD og var knyttet til den amerikanske dollar.

Waves har til formål at tiltrække erhvervskunder, der er interesserede i at bruge blockchain til at skabe nye tjenester eller forbedre bestemte processer.

Burde jeg købe Waves i dag?

Waves kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

Waves prisforudsigelse

Digital Coin Price ser en konsekvent optrend. Dens prisforudsigelser er som følger:

2022: $32,58 – $36,84

2023: $35,26 – $43,02

2024: $32,61 – $45,80

2025: $45,88 – $57,12

