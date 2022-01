Celo er et blockchain-økosystem fokuseret på at øge kryptovaluta-adoptionen blandt smartphonebrugere. Det er den 64. største mønt efter markedsrangering og opnåede 7 % i dag. Denne artikel forklarer, hvad Celo er, hvis det er værd at investere i, og de bedste steder at købe Celo i dag.

Hvad er Celo?

Celos vigtigste unikke salgsargument ligger i dets fokus på smartphonebrugere. Virksomheden hævder, at antallet af smartphone-ejere stiger eksponentielt, men antallet af mennesker, der bruger kryptovaluta, stiger i et meget langsommere tempo.

Kryptovaluta er desuden særdeles velegnet til regioner, hvor en stor del af befolkningen ikke har adgang til banksektoren, men stadig har en smartphone.

At bygge bro mellem de to teknologier er, hvad Celo sigter mod at gøre, sammen med at udnytte fordelene ved DeFi ved at støtte oprettelsen af DApps og smarte kontrakter.

Optimeret til mobil, Celo blockchain beregner automatisk transaktionsgebyrer og giver også brugere mulighed for at betale gasgebyrer, der driver transaktioner i enhver valuta.

Skal jeg købe Celo i dag?

Prisforudsigelser bør kun tages som 3n informeret mening fra en markedsanalytiker. I lyset af det faktum, at det er meget svært at lave en nøjagtig forudsigelse, skal du tage dig tid til at se, hvordan prisen på Celo vil udvikle sig, før du forpligter dig til en investering.

Celo pris forudsigelse

Wallet Investor mener, at Celo kan være en god investering. Dens pris kan stige fra $5,75 til $7,42 på et år. Dette bringer indtjeningspotentialet op på +29% på et år. Om fem år vil 1 Celo være $17 værd.

