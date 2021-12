Efter at NFT-spiløkosystemplatformen Sandbox rejste $93 millioner i en investeringsrunde, nåede Sandbox (SAND) token-prisen den 3. november et rekordhøje niveau på $3,45. Derefter steg den med yderligere 150 % og nåede et højdepunkt på $8,51 for omkring en måned siden. Det handles i øjeblikket for $6,26. Hvis du vil vide, hvad SAND er, om det er værd at investere i, og hvor du kan købe SAND nu, vil du blive glad for at vide, at vi har skrevet denne guide til dig!

Topsteder at købe Sandbox nu

Da SAND er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe SAND ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe SAND lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til SAND

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder SAND.

Hvad er Sandbox?

Sandboxen er et virtuelt spiløkosystem baseret på Ethereum og Unity Software. Under dens play-to-earn-model kan spillere skabe, eje og tjene penge på deres spiloplevelse ved hjælp af SAND. Platformen har en NFT-markedsplads, hvor skabere kan handle med deres aktiver, og Voxedit, et værktøj til oprettelse af aktiver til fremstilling af ikke-fungible tokens (NFT'er), der kan bruges i spillet. Sandbox Game Maker lader enhver bygge, dele og tjene penge på 3D-spil på platformen. Token-indehavere kan stemme om nøglebeslutninger relateret til økosystemet via en DAO.

Pixowl lancerede Sandbox for et årti siden. Pixowl blev grundlagt af iværksætterne Arthur Madrid og Sebastien Borget og opkøbt af den fremtrædende Hong Kong-baserede VC-fond Animoca Brands i 2018.

Skal jeg købe Sandbox i dag?

SAND kan være en rentabel investering, hvis du vælger det rigtige tidspunkt at købe det på. Tag alle prisforudsigelser eller anbefalinger om at købe eller ikke købe med et gran salt.

Sandbox pris forudsigelse

Digital Coin forudsiger, at tokenets pris i gennemsnit vil være $7,89 næste år og nå $9,42 i 2025. I 2028 vil den ramme $21.

Prisforudsigelsen anslår, at SAND i gennemsnit vil være $7,3 værd i 2022, derefter bliver den tredoblet til $22,17 i 2025 og så rykke op til $145 i 2030.

