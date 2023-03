Initial Coin Offerings (ICO) i 2023. Hvad er de bedste krypto ICO’er at købe nu?

Efterhånden som kryptovaluta-markedet udvikler sig og modnes, søger mange investorer det næste store Initial Coin Offering (ICO), der kan give betydelige afkast. Udvalget stiger hele tiden, men hvilke er egentlig de bedste krypto-ICO’er at investere i? I denne artikel finder du 12 håndplukkede ICO’er med potentiale. Fra AI-baserede projekter til layer-1-løsninger – du skulle gerne finde noget, der fanger dit øje.

Møntliste

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ALINK AI (ALINK) Live (LIVE) OptionBlitz (BLX) ASTL (ASTL) Kryptview (KVT) Minima (WMINIMA) Bricken (BKN) EasyFeedback (EASYF) WeSendIt (WSI) Mintera (MNTE)

1. Metacade (MCADE) – Spiller en Afgørende Rolle i Play-To-Earn-Bevægelsen

Hvad er Metacade?

Metacade er en hub for P2E-fællesskabet, der sigter mod at revolutionere GameFi-landskabet med sin første token offering. Det er en alt-i-én-platform, der bringer spillere, krypto entusiaster og udviklere sammen for at udforske den hurtigt voksende verden af P2E-spil. Platformen har alt, hvad man kan forvente af en sådan hub, såsom sub-communities, realtids-interaktion og leaderboard til spillene, men den bruger også blockchain-teknologi for at tage spiloplevelsen til det næste niveau.

For at tilskynde de bedste hoveder i P2E-verdenen til at strømme til platformen, belønner den enhver, der deler anmeldelser, tips og andet nyttigt indhold med MCADE-tokens. Erfarne spillere kan tjene ved at hjælpe andre med at finde deres GameFi-kant, mens nye spillere kan åbne op for en anden indtægtskilde ved at dele deres tanker om nye titler.

Metacade planlægger også at afholde regelmæssige turneringer, lodtrækninger om præmier og konkurrencer, hvor spillere kan teste deres færdigheder sammen med andre medlemmer af fællesskabet. I 2024 vil platformen også introducere en slags job-og projekt tavle, hvor brugerne kan finde alt fra afslappede job som spil testere til fuldtidsstillinger hos Web3 og spiludviklere.

Det mest spændende er dog Metagrant-ordningen, som forventes at spille en central rolle i at forme fremtiden for P2E-industrien. Metagrant giver fællesskabet mulighed for at stemme og dirigere midler til de bedste P2E-titler i udvikling. Udviklere kan indsende deres ideer, og MCADE-indehavere kan stemme på deres favoritter. Vinderen vil modtage finansiering fra Metacade-kassen, og spillet vil blive føjet til platformens virtuelle arkade, så alle kan spille det. Dette fremmer en unik følelse af samfundsengagement og kan gøre Metacade til et kendt navn blandt P2E-spillere.

Kombineret med andre imponerende funktioner, som en planlagt decentraliseret autonom organisation (DAO), staking, token-tilbagekøb og omtale i flere respekterede medier, er Metacade en af de bedste ICO’er at investere i lige nu. Det har allerede indhentet over $14,6m, og hver fase bliver udsolgt hurtigere end den forrige, hvilket viser, at samfundet af krypto investorer er enige i Metacades potentiale.

>>> Du kan deltage i sidste fase af Metacades presale her <<<

2. AltSignals (ASI) – Udnyttelse af AI til at transformere trading

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en handelssignal udbyder, der har etableret sig som førende i branchen. Det blev lanceret i 2017, og AltSignals har allerede udstedt over 1.500 kald på forex-, krypto- og aktiemarkedet til over 1.400 VIP-abonnenter med en gennemsnitlig nøjagtighed på 64 %. Det giver konsekvent et fremragende afkast hver måned; dets Binance Futures signaler for februar gav et afkast på 2.163 % med en gevinst rate på 90 %, mens januar genererede 2.480 % med 92 % nøjagtighed!

AltSignals’ upåklagelige Trustpilot-score understøtter deres resultater. Med næsten 500 positive anmeldelser og en gennemsnitlig bedømmelse på 4,9/5 kan AltSignals prale af at have en af de bedste anmeldelserrater i branchen. AltSignals’ team af trænede handelsfolk og den banebrydende AltAlgo™ indikator er ansvarlige for disse resultater. AltAlgo™ kombinerer mere end 34 filtre og strategier for at hjælpe AltSignals-teamet med at udvælgte de bedste handlemuligheder.

Nu er AltSignals klar til at tage det næste skridt. De lancerer ASI-tokenet for at finansiere udviklingen af ActualizeAI-algoritmen, som har til formål at opgradere den eksisterende AltAlgo™ algoritme ved at udnytte den seneste AI-teknologi som maskinlæring og naturlig sprogbehandling. Det skulle gerne føre platformens nøjagtighed over 80% og tilbyde investorer utrolige fordele.

Ejerskab af ASI vil give potentielle investorer eksklusiv adgang til ActualizeAI-algoritmens signaler, hvilket giver dem en fordel i forhold til andre på de finansielle markeder. Dem, der køber 20.000 ASI-tokens eller mere, vil blive tilbudt livstidsmedlemskab til signalerne og gratis adgang til den eksisterende AltAlgo™-signaltjeneste.

ASI vil også give investorer mulighed for at blive medlem af AI Members Club, hvor de kan tilbyde feedback, ideer og bidrage til platformens udvikling samt tjene yderligere ASI-tokens som belønning. Disse tokens kan akkumuleres for at opgradere deres medlemsniveau, hvilket kan give adgang til endnu flere funktioner i AltSignals’ AI-økosystem eller beholdes som potentielle fremtidige gevinster.

Endelig fungerer ASI som et governance-token, der giver indehavere mulighed for at foreslå ændringer og beslutte fremtidige opdateringer til platformen. Dette direkte samfundsengagement hjælper med at sikre, at platformens mål og værdier stemmer overens med de handlende, der bruger dens service. Efter at have indsamlet $120.000 på blot 2 dage efter lanceringen er det klart, at AltSignals er et krypto projekt, der er klar til store ting, og du bør ikke gå glip af ASI-tokenets presale!

>>> Du kan deltage i Altsignals presale her <<<

3. ALINK AI (ALINK) – En Markedsplads, der er Klar til Fremtiden for Kunstig Intelligens

Hvad er ALINK AI?

En stigning i AI-applikationer har ført til fremkomsten af nye AI-baserede kryptoprojekter og token-salg. Et af de førende projekter er ALINK AI , som tilbyder en alt-i-en markedsplads for AI-tjenester. Platformen giver alle med internetadgang mulighed for at tilbyde eller anmode om tjenester relateret til kunstig generel intelligens (AGI) på en blockchain-baseret markedsplads.

Tjenesterne inkluderer alt fra simpel tale- eller billedgenerering til kompleks prædiktiv modelbygning og branchespecifikke løsninger. Ud over dette kan udviklere lancere og tjene penge på selvstyrende AI-software, der interagerer med andre aspekter af ALINK-netværket.

ALINK har også en indbygget data markedsplads, hvor data kan købes, sælges og handles. Dataudbydere kan tjene penge på deres informationer ved at sælge dem til marketingfolk, dataanalytikere, forskningsvirksomheder og så videre. Som behovet for data til at træne AI-modeller vokser, vil ALINK fungere som mellemmand mellem dem med dataene og dem, der har brug for det.

Platformen bruger sit eget digitale token, ALINK, som betalingsmiddel på sine markedspladser for at hæve penge og motivere brugerne til at levere og forbedre tjenesterne. Selvom AI-tokens endnu ikke har vundet bred accept i krypto verdenen, ser ALINK ud til at have potentiale til at bane vejen. Derfor anses det for at være et af de bedste krypto-ICO’er at investere i lige nu.

4. Vivi (VIVI) – Decentraliseret Videodeling i Kort Format, der Betaler sig

Hvad er Vivi?

Vivi er en decentraliseret platform, der tillader skabere at dele korte videoer og tjene belønninger, samtidig med at seerne kan tjene penge for deres tid på sociale medier. Den anvender en decentraliseret struktur for at beskytte brugernes privatliv og sikkerhed, samtidig med at den sikrer en retfærdig fordeling af belønninger.

Vivi minder om en decentraliseret version af TikTok. Brugerne kan dele korte videoer, såsom madlavning eller makeup-tutorials, hvilket gør det til et ideelt alternativ for TikTok-skabere, der ønsker at flytte væk fra centraliserede sociale medieplatforme og beholde deres stil.

En af de unikke funktioner ved Vivi er brugen af NFT-briller (non-fungible token). Brugerne modtager gratis NFT-briller, når de tilmelder sig, og kan bruge dem til at optjene VRV-belønninger. Brugerne, der fortsætter med at se videoer og interagere på platformen, optjener VRV, som kan byttes til platformens governance-token, VIVI. Med VIVI kan brugerne opgradere deres briller og tjene endnu flere VRV for deres visningstid.

Udover hoved app’en inkluderer Vivi også Vivi Live, Vivi Spot og Vivi Academy, som hver har en specifik funktion inden for livestreaming, sport og uddannelse. Med potentiale for at blive krypto industriens go-to decentraliserede kortvideo platform i Web3, er Vivi definitivt et token-salg, der er værd at overveje.

5. OptionBlitz (BLX) – En unik Decentraliseret Derivat Handelsplatform

Hvad er OptionBlitz?

OptionBlitz er en decentraliseret handelsplatform bygget på Ethereum layer-2 skalerings løsningen Arbitrum. Det er specialiseret i handel med derivater, især handel med optioner. Den bruger Arbitrum til at opnå hurtige transaktions afviklingstider næsten uden omkostninger for tradere og samtidig opretholde fuldstændig decentralisering. OptionBlitz lover også nul slipage og nul spreads i dets whitepaper .

Ligesom andre decentraliserede handelsplatforme giver OptionBlitz brugerne muligheden for at låse deres USDC i en likviditetspulje, for at lette transaktioner for andre tradere, til gengæld for en andel af platformens omsætning. OptionBlitz tilbyder tradere tre forskellige produkter: digitale optioner, klassiske optioner og Turbos, dets flagskibs tilbud med 200:1 gearing, der kan være det næste skridt i handel med futures.

De markeder det tilbyder, er ikke kun begrænset til krypto. Handlende kan få adgang til forex-, råvare- og energimarkedsprodukter, med priser bestemt ved hjælp af Chainlinks decentraliserede orakel for maksimal nøjagtighed. Dens muligheder er utrolig fleksible, med udløbstider fra 10 sekunder til 24 timer.

Samlet set adskiller OptionBlitz sig fra andre ICO’er med et enormt innovativt tilbud. Dets potentiale til at blive den mest avancerede decentraliserede derivat platform kan ikke undervurderes, så det er et af de bedste krypto presales at købe lige nu.

6. ASTL (ASTL) – Rejs Penge og Generer Passiv Indtægt med ASTL

Hvad er ASTL?

ASTL er et passiv indkomst kryptovaluta-projekt, der forsøger at kombinere AI-teknologi, og krypto udvinding, med at hjælpe brugerne til at generere et større afkast end banker kan tilbyde. ASTL bruger en flåde af krypto minere, drevet af grøn energi og optimeret ved hjælp af kunstig intelligens til at udvinde de bedste tokens, der maksimerer brugernes profit.

Investorer køber ganske enkelt deres valgte antal ASTL-tokens og modtager derefter en belønning i USDT proportionalt med deres køb. Disse afkast kan være så høje som 11% APY, takket være ASTLs mining diversificering, og de kan udbetales dagligt, hvis brugerne køber nok tokens.

Når investorer køber ASTL, køber de dybest set en del af computerkraften i projektets mining flåde. I modsætning til almindelige cloud-mining tjenester, ændres afkastet fra ASTL ikke afhængigt af de aktuelle hændelser på krypto markedet. Den primære forskel er, at det lover et stabilt afkast, der ikke vil svinge. Med sit token tilbud der i øjeblikket er i gang, er ASTL en man bør overveje, hvis man vil investere i en passiv indkomst fokuseret ICO.

7. Kryptview (KVT) – Banebrydende Research-To-Earn Med en Brugervenlig Platform

Hvad er Kryptview?

Kryptview er en blockchain-baseret platform, der tilbyder en unik tilgang til samfundsforskning og deling af indsigt om tokens og andre kryptovalutaer. Den anvender en peer-to-peer-model, der belønner brugerne for at generere dybdegående og originale analyser af de seneste kryptovalutaer. De indsamlede data struktureres automatisk og gennemgås derefter af fællesskabet. De indsendes til platformen, som alle brugere kan drage fordel af.

Projektet har også indbyggede grundlæggende analyseværktøjer, der giver brugerne mulighed for at tildele scores til forskellige områder, såsom et kryptovaluta projekts team, konkurrence, bæredygtighed og fællesskab. De anmeldelser, der genereres af Kryptview-brugere, bruges derefter til at opbygge en samlet score for en given token. Den giver et hurtigt overblik over, hvilke kryptovaluta projekter der er værd at opkøbe.

Kryptviews belønningsmodel er enkel, men effektiv. Analytikere rangeres på kvaliteten af deres bidrag, hvilket giver dem mulighed for at tjene mere for at dele analyser, efterhånden som de stiger i rang. I mellemtiden kan anmeldere tjene KVT tokens ved at gennemgå forskning og validering af scores. Bidragydere kan poste porteføljer og generere KVT, hvis deres valg outperformer markedet. Som følge heraf er dens kommende ICO noget, som mange potentielle investorer ser frem til.

8. Minima (WMINIMA) – En Mobilbaseret Blockchain med Fokus på Frihed

Hvad er Minima?

Minima er en ny ICO, der er trådt ind i layer-1 krypto sektoren.. Projektet sigter mod at være verdens første netværk med fuld decentralisering, som drives af mobile enheder og Internet of Things (IoT). Minima er designet til at være tilgængeligt for så mange som muligt, og enhver med en mobiltelefon og internetforbindelse kan køre en Minima-node.

Minima har til hensigt at bygge et netværk, der giver frihed til alle brugere, hvor de kan skabe og deltage uden begrænsninger eller censur. Som andre førende layer-1 netværk giver det mulighed for at lancere brugerdefinerede tokens, NFT-projekter og decentraliserede applikationer (dApps). Minima har også påståede partnerskaber med bil-, telekommunikations- og fildelings virksomheder.

Selvom der kan være gebyrer i perioder med høj efterspørgsel på netværket, vil disse gebyrer ikke blive brændt, hvilket betyder, at tokens ikke vil blive fjernet fra den samlede token-forsyning. Dette gør Minima til et deflationært token. Minimas presale er til Wrapped Minima, en version af MINIMA, der kan interagere med Ethereum-netværket.

9. Brickken (BKN) – Udfordrer Traditionel Virksomheds Fundraising

Hvad er Brickken?

Brickken er en blockchain baseret platform, der giver virksomheder mulighed for at tokenisere deres virksomheder og indhente penge ved hjælp af sikkerhedstokens. Visionen er at hjælpe globale indehavere af assets med at bruge en decentral finansieringsmodel, der åbner indkomststrømme for virksomheder og investorer. I stedet for at gå gennem en børsintroduktion (IPO) og udstede aktier, kan virksomheder gennemføre Security Token Offerings (STO’er) for at rejse kapital uden mellemmænd.

Asset tokenization har været et varmt emne blandt krypto investorer i de seneste år. Brickken sigter mod at levere værktøjerne og teknologien til at give enhver mulighed for at placere deres aktiver på blockchain og bygge bro mellem Web2 og Web3. Dette er især vigtigt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som ofte kun kan hente midler fra venturekapitalister. Brickken åbner en verden af muligheder for disse SMV’er og giver dem mulighed for at udnytte et stort detailinvestor marked.

Brickken bruger en proprietær dApp drevet af smarte kontrakter til at udstede og administrere token-værdipapirer og samtidig sikre, at enhver investor og værdipapir-udsteder opfylder de regulatoriske krav gennem strenge KYC- og anti-hvidvask-tjek. BKN, projektets native digitale token, er brændslet til Brickkens økosystem, der bruges til at investere i igangværende projekter og udstede STO’er.

10. EasyFeedback (EASYF) – Belønner Brugere for Deres Feedback

Hvad er EasyFeedback?

EasyFeedback bruger blockchain-teknologi til at skabe den første feedback-to-earn-protokol. Det blev grundlagt i 2015, og EasyFeedback giver alle mulighed for at sende feedback, spørgsmål og klager til enhver virksomhed i verden – uden beregning! Virksomhederne tilbydes skabeloner, som kan tilpasses, og feedback sendes direkte til virksomhedens ledere.

EasyFeedback’s EASYF-token belønner brugere for at sende feedback til virksomheder eller institutioner. Dette er baseret på feedbackens kvalitet og relevans. Brugerne kan ombytte EASYF-tokens til produkter, tjenester og gavekort på EasyFeedback-markedspladsen eller gemme dem i krypto wallets for fremtidig gevinst.

De med relevant ekspertise kan også blive nævninge, som vurderer feedback og beslutter, om det fortjener en belønning. Disse nævninge er nøje udvalgte baseret på viden og erfaring inden for deres specialområde. De kan også optjene EASYF-tokens ved at validere feedback. EasyFeedback forventer, at brugen af deres tjeneste vil stige med 600% efter tokeniseringen, hvilket kan være et godt tegn for tidlige investorer.

11. WeSendIt (WSI) – Etableret Fildelingsplatform, der går ind i Web3

Hvad er WeSendIt?

WeSendIt er en fildelingsplatform, der har etableret sig som en sikker og pålidelig løsning til overførsel og opbevaring af store filer. Som en schweizisk virksomhed har den altid vægtet databeskyttelse og sikkerhed højt. Nu bevæger den sig ind i Web3 med en decentral løsning.

WeSendit hævder, at de via decentralisering vil sikre, at kundernes filer forbliver fortrolige og opbevares sikkert, samtidig med at priserne kan være op til 80% billigere end traditionelle cloud-lagringsudbydere.

WeSendIt opbevarer data i overflod på tværs af tusindvis af steder over hele kloden, hvilket næsten eliminerer risikoen for datatab på grund af serverfejl. Brug af WSI-mønten kan give brugerne rabatter på Pro- og Premium-tilbud på op til 60% billigere end ved betaling med kreditkort eller Paypal. Brugere kan også optjene WSI-belønninger ved at sende data og drage fordel af en henvisningsordning, der betaler brugerne i WSI for at rekruttere flere brugere til platformen.

12. Mintera (MNTE) – Et Grønt Projekt der Genererer Passiv Indkomst

Hvad er Mintera?

Mintera er et krypto-projekt med fokus på bæredygtighed, der bruger blockchain-teknologi til at gøre en positiv indvirkning på miljøet. Mens Mintera anerkender, at blockchain-baserede projekter har en gavnlig indvirkning på samfundet, ser det et problem med affaldet fra krypto sektoren. Som følge heraf, er Mintera i gang med at opbygge et økosystem af bæredygtige produkter, der betegner sig selv som “fremtidens grønne digitale investeringsbank.”

Kernen i Mintera-økosystemet er MNTE-tokenet, som giver potentielle investorer adgang til et udvalg af grønne investeringsprodukter, indtægtsstrømme og frynsegoder. Minteras Green Mining Yield (GMY) er et af de mest spændende aspekter, da det lover at returnere et stabiltcoin-udbytte til investorer gennem langvarig grøn minedrift. Mintera miner Chia , som betegnes som et miljøvenligt alternativ til Bitcoin.

Udbyttet afhænger af Chias pris, men Mintera hævder at tilbyde beløb på et sted mellem 5% og 100% om året. Desuden dedikerer Mintera 50% af sit overskud til miljøorganisationer og har reserveret 6,5 millioner MNTE til at finansiere grøn innovation. Alt i alt er Mintera et fremragende valg for enhver ICO-investor, der ønsker at investere i et klimavenlige projekter.

At Købe sig ind i en ICO

Hvad skal man kigge efter i en ICO

Så hvordan bestemmer du, hvilke ICO’er der er værd at investere i? Her er en omfattende liste over, hvad du skal overveje for at identificere succesfulde ICO’er.

Juridiske faktorer: Det er vigtigt, at investorer sikrer, at en ICO overholder relevante love og regler i deres jurisdiktion. Potentielle juridiske risici bør også overvejes, da nogle tokens kan betragtes som værdipapirer af Securities and Exchange Commission (SEC), hvilket kan føre til undersøgelser og juridiske skridt i fremtiden.

Tokenomics: Evaluering af en ICO’s tokenomics er afgørende, herunder tokenets forsynings mængde, distribution og anvendelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor meget af token-forsyningen, der er tildelt udviklingsteamet, da for meget eller for lidt kan være røde flag. En tildeling på omkring 5-15% er typisk.

Whitepaper: Det er afgørende at gennemgå en ICO’s whitepaper for at forstå dens mål, teknologi og tidsplan. Det er vigtigt at vurdere, om projektet har en klar og realistisk køreplan med realistiske tidsrammer, inden der investeres i et initial coin offering.

Partnerskaber og vilkår: Det er en god idé at evaluere eventuelle partnerskaber eller samarbejder, som en ICO-virksomhed har indgået, og betingelserne for disse aftaler. Disse partnerskaber kan tilføre værdi til projektet og hjælpe det med at vokse.

Team og rådgivere: Evaluering af holdet bag et cryptocurrency-projekt er afgørende, herunder deres erfaring og legitimationsoplysninger i deres specialiserede industri. Investorer bør også overveje eventuelle bemærkelsesværdige rådgivere, der kan tilføre værdi til projektet.

Fællesskab og engagement: Evaluering af projektets fællesskab, herunder dets engagement og støtte, er vigtigt. Et stærkt fællesskab kan gøre hele forskellen i, om en ICO er succesfuld eller ej.

Hvordan Ved Jeg Hvornår Nye Mønter Lanceres?

Det kan være udfordrende at holde sig opdateret med de seneste token-salg i den hurtige verden af cryptocurrency og blockchain-startups. Heldigvis er der flere ressourcer tilgængelige, som kan hjælpe investorer med at holde sig orienteret. En af de bedste måder at starte på er ved at følge sociale medieplatforme som Twitter og Reddit, hvor kryptovaluta entusiaster og ledere i branchen deler nyheder om nye tokens.

Nogle mønter bliver også lanceret eksklusivt på centraliserede børser gennem Initial Exchange Offerings (IEO’er) eller på decentraliserede børser med Initial Dex Offerings (IDO’er). Derudover er der mange lister over aktive og kommende ICO’er derude. Man kan søge på “ICO-liste” for at finde websider, der viser de seneste token-salg.

Fordele ved Initial Coin Offerings (ICO’er)

Hurtig finansiering: ICO’er giver blockchain-startups en relativt hurtig og omkostningseffektiv måde at rejse midler på. I modsætning til traditionelle fundraising-metoder, som IPO’er, tillader ICO’er private virksomheder at nå ud til et globalt publikum af investorer uden behov for finansielle institutioner.Blockchain startups kan rejse penge hurtigere og med færre begrænsninger, hvilket giver dem mulighed for at fokusere på at udvikle deres produkter og vækste deres forretninger.

Potentielt høje afkast: Da ICO’er ofte involverer investering i nye og innovative teknologier, kan investorer drage fordel af at være tidlige brugere af nye produkter og tjenester. Dette kan føre til en betydelig prisstigning på de nye tokens, de har, hvilket kan oversættes til høje afkast på deres oprindelige investering.

Fællesskab: ICO’er søger typisk at opbygge et fællesskab omkring deres nye mønter, hvilket kan hjælpe med at skabe en loyal tilhængerskare og fremme adoption af deres nye teknologi. For investorer kan dette give mulighed for at forbinde med ligesindede kryptoentusiaster ogtilslutte et voksende fællesskab af tilhængere.

Ulemper ved Initial Coin Offerings (ICO’er)

Mangel på regulering: ICO’er er stadig en relativt ny fundraising metode, så de er stort set uregulerede. Dette kan gøre det vanskeligt for investorer at vurdere et projekts legitimitet og åbner mulighed for, at projekter kan misbruge modtagne midler eller endda begå direkte bedrageri, ofte med ringe eftervirkning.

Volatilitet: ICO’er er meget spekulative investeringer. Deres potentiale for afkast er normalt højere end mere etablerede projekter, hvilken også medfører øget risiko. Som mange nystartede virksomheder kan selv de bedste ICO’er stå over for betydelige udfordringer med at nå deres mål, og værdien af deres tokens kan svinge hurtigt på grund af markedsforhold eller uventet udvikling.

Tekniske risici: ICO’er involverer normalt investering i nye og uprøvede teknologier, som kan udgøre betydelige tekniske risici. Disse risici kan omfatte sårbarheder over for hacking eller andre sikkerhedsbrud og potentielle fejl eller svagheder i den underliggende teknologi. Dette kan føre til tab af investor midler og skade projektets fremtidsudsigter.

Hvad er den Bedste ICO at Investere i nu?

Disse håndplukkede ICO’er hver især meget lovende. ALINK AI kan spille en vital rolle i en AI-baseret fremtid som go-to data markedspladsen, mens Kryptview sandsynligvis vil sætte standarden for fremtidens krypto forskningsplatforme med sin community-sourcede tilgang. Men det ser ud til at være indlysende at de bedste ICO-projekter her er Metacade og AltSignals.

Metacade har allerede bevist sig selv i sit presale, og har indsamlet over $14,6m fra tusindvis af globale investorer. Visionen om at være det bedste sted for P2E gaming i Web3 har trukket opmærksomhed fra både spilentusiaster og krypto-investorer. Dens MCADE-token ser ud til at være en outperformer i resten af 2023.

AltSignals baner i mellemtiden vejen for AI-baserede handelsværktøjer, og dets dokumenterede track record er en stærk indikation på, at dets ASI-token vil blive en succes. Længere hen af vejen er der endda snak om, at det kan samarbejde med institutioner, hvilket kan få ASI til at skyde i vejret, når nyheden kommer ud. Uanset hvad, vil du ikke gå glip af nogle af disse fremragende projekter.

Relaterede Krypto FAQs

Hvad er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale aktiver, der normalt er meget decentrale og fungerer uafhængigt af regeringer og finansielle institutioner. Den mest værdifulde kryptovaluta er Bitcoin, der generelt anses som et værdilager. Den næststørste kryptovaluta er Ethereum, som tilbyder smart contracts, der kan udføre mange alsidige funktioner.

Hvad betyder ICO?

ICO står for Initial Coin Offering. Det er en fundraising metode, som blockchain-startups bruger til at hente kapital ved at udstede en digital valuta, såsom nye tokens eller mønter, til investorer i bytte for kryptovaluta eller fiat-valuta.

Er ICO’er ulovlige?

ICO’er er ikke i sagens natur ulovlige, men de fleste vil blive undersøgt under værdipapirlovgivningen i mange jurisdiktioner, herunder af regulatorer hos Securities and Exchange Commission (SEC) i USA. Dette betyder, at ICO’er skal overholde relevante regler for at undgå juridiske problemer med regulatorer.

Er ICO-mønter en god investering?

Det potentielle investeringsafkast for en ICO-mønt kan være højt, men det kommer også med øget risiko på grund af manglen på regulering og potentialet for volatilitet. Det kan være svært at vælge den rigtige ICO, og en ICO-mønts ydeevne afhænger i sidste ende af mange faktorer.

Hvor kan jeg købe en initial coin offering krypto?

ICO’er købes normalt direkte fra selve den pågældende start-up eller på ICO aggregator websteder som Pinksale. Nogle ICO’er findes på børser, hvor de kaldes IEO’er eller IDO’er.

Hvad er de næste store initial coin offerings i 2023?

Det er svært at forudsige den næste store ICO for 2023, da markedet kan være meget uforudsigeligt. Mange af de tokens på denne liste har dog en stor chance for at klare sig godt, især Metacade og AltSignals.

Hvad er hovedforskellen mellem en ICO og en IPO?

Den største forskel mellem en ICO og en IPO er, at en IPO er en traditionel fundraising metode, som etablerede virksomheder bruger til at hente kapital ved at udstede aktier til offentligheden. Derimod er en ICO noget, der bruges af startups til at generere kapital ved at udstede nye tokens.

Hvad sker der med en ICO’s midler?

Penge indsamlet af en ICO’er bruges typisk til at finansiere udviklingen og vækst af bestemte funktioner inden for projektet, herunder ansættelse af udviklere og markedsføring af projektet. En særligt brug af midlerne vil sandsynligvis beskrives ii ICO projektets whitepaper..

Du kan deltage i sidste fase af Metacade presalet her .