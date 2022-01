Internet Computer prisforudsigelse: ICP i stå ved nøglemodstand?

ICP-volumener, selvom det bredere marked bliver bullish

Centrale punkter:

ICP stiger, men volumen er lavere end de fleste større kryptoer.

ICP skal bryde 38,2 % Fib-modstand ved $23,15 for at bekræfte trenden.

Et bredere markedsmomentum er stadig en vigtig faktor.

Internet Computer ( ICP/USD ) har oplevet en uptrend de sidste 48 timer. Dette er stort set på linje med det bredere marked, som har været i grønt, siden Bitcoin afviste lavpunkter på $32.800.

I modsætning til de fleste større kryptovalutaer har ICP's opsving dog ikke været stærk. I de fleste af de sidste 48 timer har ICP været interval-bundet under 23,6% Fibonacci-modstanden på $21,18.

Internet Computer mangler trækkraft

Med internet Computer bliver blockchain endelig, hvad det altid var meningen – et åbent og distribueret medie til applikationer. Det revolutionerende design, der låser op for smarte kontrakters fulde potentiale, beviser, at denne teknologi har så meget mere i vente end blot økonomiske transaktioner eller sikker opbevaring af data. Internet Computer har til formål at skabe hele decentraliserede økonomier.

Selvom det har et kraftfuldt værditilbud, har Internet Computer ikke haft de bedste kørsler siden den blev lanceret. Spørgsmål, der berører dens decentralisering, dukkede op få måneder efter, at den blev lanceret. Det, der fulgte, var et værdisammenbrud fra over $400 til under $30.

Internet Computer handles i øjeblikket til $21,64 og har steget i de sidste 48 timer. Dette er i tråd med prishandlingen på det bredere marked for kryptovaluta.

ICP prisforudsigelse

Kilde: TradingView

På 1-times diagrammet har ICP taget fart i de sidste 48 timer. Men i det meste af den tid har mængderne været lave, og ICP har konsolideret sig under 23,6% Fibonacci-modstanden på $21,18.

Det er først inden for de sidste 6 timer, at det er lykkedes at presse igennem 23,6% Fibonacci-modstanden, men volumen er lav. Hvis mængderne forbliver lave, er der risiko for, at ICP kan falde tilbage under prisniveauet på $21,18. I et sådant tilfælde kunne ICP nemt dykke til under $20.

Men hvis det bredere marked forbliver stærkt bullish, kan ICP ikke kun holde over $21,18, men muligvis også bryde 38,2% Fibonacci-modstanden ved $23,15. I et sådant tilfælde kunne ICP nemt handle over $25 i løbet af ugen.