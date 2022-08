Interview: interoperabilitet er fremtiden – Router Protocols direktør

Hvilken blockchain vil vinde? Dette er et almindeligt spørgsmål indenfor kryptovaluta. Men i virkeligheden, så er interoperabilitet sandsynligvis snarere fremtiden. Visse blockchains vil selvfølgelig være større end andre, hvorimod mange blockchains vil eksistere.

Jeg satte mig ned med Ram Ramachandran i forbindelse med det seneste afsnit af CoinJournal-podcasten for at diskutere dette problem og meget mere. Ram er administrerende direktør for Router Protocol, der er et infrastrukturlag, der er designet til at muliggøre kommunikation mellem forskellige blockchains.

Ram har været i kryptovaluta i den bedre del af et årti, hvilket betyder, at han har et godt perspektiv i forbindelse med den seneste bjørnevending, og hvordan denne kan sammenlignes med, hvad vi har set tidligere. Tidligere arbejdede Ram på de traditionelle kapitalmarkeder, hvor han endda arbejdede for kreditvurderingsfirmaet Moody’s under den store finanskrise, hvilket derfor betyder, at han kan bidrage med et unikt perspektiv fra hans tid i hjertet af stormen.

Vi diskuterer bjørnemarkedet, hvorfor Ram mener, at Ethereum vil forblive på tronen, den nuværende økonomi, inflationen, interoperabilitet, hvordan man driver en startup i disse nuværende turbulente tider og meget mere.

Det fulde interview kan findes nedenfor:

Spotify -> her

YouTube følger snarest

