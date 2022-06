Interview med Decred projektleder Jake Yocom-Piatt

CoinJournal-podcasten satte sig ned med Jake Yocomm-Piatt, som tidligere arbejdede på Bitcoin før han stak af for at være med til at grundlægge Decred, som nu er en top 100-mønt.

Vores diskussion berørte en række forskellige emner, såsom Bitcoin, selvsuverænitet og centralbankudstedte digitale valutaer (CBDC’er), og antog ofte en filosofisk vinkel med hypoteser om, hvad fremtiden kunne byde på. For mig var det personligt sjovt at undersøge det potentielle dystopiske scenarie med CBDC’er, der bliver brugt til ondsindede formål, og hvordan suveræniteten over ens penge er så afgørende en faktor i den moderne verden.

Vi kom også ind på, hvordan dette bjørnemarked adskiller sig fra tidligere cyklusser og de problemer, der driver makroklimaet, herunder også et dybt dyk ned i valutaudskrivning.

Naturligvis kan du i disse dage ikke tale om kryptovaluta uden at nævne nogle af smitteeffekterne fra Luna og Celsius konkurserne, og hvordan regulering vil kunne beskytte (eller måske endda skade) forbrugerne fremover.

Det fulde interview kan ses nedenfor – god fornøjelse!