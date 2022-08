Denne Q&A er det fulde interview med Dr. John McAlane. For vores dybe dyk om afhængighed af handel med kryptovaluta med bidrag fra hele panelet af eksperter, se venligst denne artikel.

Nedenfor finder du et interview med Dr. John McAlaney – autoriseret psykolog og forsker og professor i psykologi ved Bournemouth University. Dette er det fulde udskrift af vores interview, hvorfra en række citater blev offentliggjort i vores hovedartikel om emnet her.

For et dybtgående dyk ned i emnet afhængighed af handel med kryptovaluta og dets tilknytning til gambling, så bedes du venligst klikke på dette dette link. Med hensyn til Dr. John McAlanes fulde interview, se finder du dette nedenfor.

CoinJournal (CJ): Mener du, at der er ligheder mellem kryptovaluta handelsafhængighed og gambling? Hvis ja, kan du så nævne de vigtigste af disse?

Både kryptovaluta og gambling har en vis risiko til fælles. Dette er noget, som folk potentielt vil finde spændende, og vil potentielt kunne trække dem ind i adfærden. Derudover kan både gambling og kryptovaluta involvere et vist færdighedsniveau, og dette kan igen resultere i profit.

For eksempel kan en dygtig, professionel pokerspiller tjene tilstrækkeligt med penge ved at spille poker til, at det bliver den vigtigste indtægtskilde. På samme måde kan en person, der har ekspertise indenfor kryptovaluta muligvis leve af at handle – men i begge tilfælde er det kun et fåtal af personer, der oplever succes.

CJ: Hvad er det efter din mening, der gør aktiviteter som handel så vanedannende?

Som mennesker har vi udviklet os til at blive motiveret af belønninger. Dette er en af de måder, hvorpå vi lærer, hvordan vi skal optræde i samfundet. Det er også en af grundene til, at adfærdsafhængighed eksisterer – vi gør et eller andet og bliver efterfølgende belønnet for det på en eller anden måde, hvilket motiverer os til at gøre det igen. Vi er også drevet af at være nysgerrige og til at tage en risiko. Dette hjælper os med at udforske vores sociale verden. Handel kombinerer begge disse processer.

CJ: Hvad er din mening om de influencere, der mod et gebyr fra stifterne promoverer obskure kryptovalutaer til deres følgere med ganske lidt viden om, hvordan det hele fungerer – mener du, at dette er problematisk?

Vi er alle sociale væsener, og det er selvom vi ofte undervurderer, hvor meget vi er påvirket af de personer omkring os. Dette er især tilfældet i mange kulturer, hvor vi sætter en ære i at være individer. Vi har også en tendens til at antage, at andre ved mere end vi gør, hvis de andre handler på en selvsikker og vidende måde.

Dette betyder, at folk kan være opmærksomme på influencere baseret på hvordan influenceren repræsenterer sig selv; snarere end at basere deres vurdering på, hvor meget influenceren objektivt ved om handel.

CJ: Ville den daglige volatilitet i kryptovaluta priserne efter din mening påvirke den mentale sundhed, når folk ser deres investeringer stige eller falde hver eneste dag?

Selvom en vis grad af risiko kan være nydelsesbetonet, så kan vi også godt lide at have en vis sammenhæng i vores liv – i andre situationer kan vi til gengæld håndtere en vis grad af uforudsigelighed, men dog kun op til et forudsigeligt niveau. En kontinuerlig oplevelse af perioder med volatilitet og usikkerhed kan forårsage følelser af angst hos personer, hvilket igen kan påvirke deres mentale sundhed.

CJ: Forskningen indenfor kryptovaluta handelsafhængighed er stadig begrænset, så tror du at behovet for dette sandsynligvis vil vokse i fremtiden?

Dette er meget sandsynligt. Kryptovaluta handel er en ny adfærd, og ny adfærd fanger altid forskernes opmærksomhed. Dette er især tilfældet, hvis der er nogen antydning af, at den pågældende adfærd er en adfærd, der potentielt vil kunne skade enten den enkelte eller andre.

CJ: Mener du, at kryptovaluta branchen burde gøre mere for at fremme sikre investeringer, og løse problemet med afhængighed?

I andre brancher – såsom kasinobranchen eller alkoholbranchen – så forventes det, at virksomhederne vil engagere sig i det, der kaldes virksomhedernes sociale ansvar, hvor de fremmer den sikre brug af deres produkter, og det er selvom der ofte er debatter om, hvorvidt disse brancher gør som meget som de nu kunne gøre. Dette forstærkes nogle gange gennem lovgivningen.

Kryptovaluta sektoren har potentielt en fordel i dette, da det i teorien er nemmere at spore online adfærd end det er at spore offline adfærd, såsom f.eks. alkoholforbruget. Dette betyder, at der er potentiale til hurtigere at identificere de personer med problemer, og samtidigt også at levere personlig støtte.

Dette kræver dog en koordineret indsats fra branchens side. Hvis en person med en afhængighed mener, at et kryptovaluta firma begrænser deres handlinger, så kan de jo bare vælge en anden platform.

CJ: Traditionel gambling er i mange områder begrænset til brugere på 18 år og derover. Mener du, at der bør være en lignende regel indenfor kryptovaluta på plads for at beskytte yngre, og mere letpåvirkelige sind mod potentiel afhængighed?

Ja, jeg mener at handel bør begrænses til personer på 18 år eller ældre. Vi må dog desværre erkende, at dette er ekstremt vanskeligt at regulere. Jeg vil også sige, at den type person der bliver interesseret i kryptovaluta ganske ofte er den slags person, der forstår og ved, hvordan man omgår computersystemer.

CJ: Hvis jeg kan presse dig til at komme med et ja eller nej svar, tror du så at verden ville være et lykkeligere sted uden gambling?

Det tror jeg ikke. De fleste mennesker der spiller, gør det på en måde, der er sikker, ansvarlig og underholdende. De personer der udvikler ludomani oplever ofte bestemte problemer i deres liv, der ligger til grund for deres afhængighed. Hvis det ikke var gambling, så ville de sandsynligvis blive afhængige af noget andet.

CJ: I lighed med ovenstående spørgsmål, ville verden være et bedre sted uden investering i kryptovaluta?

Det tvivler jeg på. Kryptovaluta blev født af en række enkeltpersoner, der ønskede at finde nye måder at levere finansielle transaktioner på. Denne nysgerrighed i forbindelse med hvordan systemer fungerer og hvordan de kan ændres, er et grundlæggende aspekt af, hvad det vil sige at være et menneske. Verden ville være meget kedelig, hvis folk altid accepterede status quo.

CJ: Hvilke råd kan du give til de folk, der er interesserede i at handle med kryptovaluta, som kan være tilbøjelige til at udvikle en gambling-relateret afhængighed?

Enhver person, der er klar over at have et spilleproblem, ved sikkert allerede, at de bør undgå aktiviteter såsom kryptovaluta handel. Hvis disse personer beslutter sig for at blive involveret i kryptovaluta, så bør de være sædeles bevidste om deres egen adfærd og tanker – og altid holde øje med eventuelle advarselssignaler – såsom at jage tabene, lyve om deres adfærd overfor andre eller opleve skyldfølelse eller fortrydelse i forbindelse med deres handlinger.