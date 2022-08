Interview med Dr. Lia Nower om kryptovaluta handelsafhængighed

Denne Q&A er det fulde interview med Dr. Lia Nower. For vores dybe dyk om afhængighed af handel med kryptovaluta med bidrag fra hele panelet af eksperter, så bedes du venligst se denne artikel.

CoinJournal (CJ): Tror du, at der er nogen ligheder mellem kryptovaluta handelsafhængighed og gambling? Hvis ja, kan du så nævne de vigtigste af disse?

De er ikke forskellige afhængigheder. Handel med kryptovaluta kan sagtens være en form for ludomani. Spil handler om at risikere noget af værdi (penge) på et usikkert resultat i håbet om at tjene penge. Folk, der ofte handler med kryptovaluta (i modsætning til at holde på deres kryptovaluta som en investering) gambler.

CJ: Hvad er det efter din mening, der gør aktiviteter som handel så vanedannende?

På grund af kryptovalutaernes volatile natur, så kan en person derfor ikke forudsige om de vil tjene eller tabe mange penge. Der finder et kæmpe produktion af neurotransmitteren dopamin sted, når din kryptovaluta stiger, og du pludselig har tredoblet dine penge. Andre dage kan du tabe det samme beløb, men der er dog også en rus forbundet med dette – dog på en negativ måde.

Udover spændingen, så er der også det variable styrkeforhold forbundet med højrisikohandel. Når der er stor variation i tilbagebetalingen med uforudsigelige intervaller, så er dette den mest vanedannende form for konditionering.

CJ: Hvad er dine tanker om de influencere, der mod et gebyr fra stifterne promoverer obskure kryptovalutaer til deres følgere med ganske lidt viden om, hvordan det hele fungerer – mener du, at dette er problematisk?

Du ønsker overordnet set ikke at høre min mening om influencere… De udnytter FOMO’en (Fear of missing out) hos den gennemsnitlige person.

CJ: Vil den daglige volatilitet i kryptovaluta priserne efter din mening påvirke den mentale sundhed, idet brugerne ser deres investeringer stige eller falde i så høj grad hver eneste dag?

Ja, dette fremmer en vanedannende cyklus: stress, abstinenser, tolerance (nødvendigt at købe mere for at føle det samme niveau af spænding), jagt (køb af mere for at genvinde tab). Dette kan fuldstændig tære en person rent mentalt, sådan at de forsømmer mennesker og ansvar i deres liv.

CJ: Forskningen indenfor kryptovaluta handelsafhængighed er stadig begrænset, så tror du at behovet for dette sandsynligvis vil vokse i fremtiden?

De fleste af os indenfor spilstudier inkluderer allerede kryptovaluta handel i vores forskningsstudier, som værende en spilaktivitet. Jeg tror, at flere mennesker vil begynde at studere området, hvis det fortsætter med at være lige så populært og volatilt. Hvis det bliver en stabil vare, så vil den blive brugt til investering. Dette svarer til forskellen mellem at investere i langsigtede aktier og handelsmarginer og optioner, hvilket netop er en form for gambling.

CJ: Mener du, at kryptovaluta branchen burde gøre mere for at fremme sikre investeringer og løse problemet med afhængighed?

Jeg synes, de burde være bedre forbundet med ressourcer til at hjælpe spillere med problemer, men de ønsker selvfølgelig ikke, at deres produkt skal betragtes som gambling. Idet kryptovaluta i sagens natur er risikabelt, så er der ikke meget de kan gøre ved volatiliteten på nuværende tidspunkt, hvilket vil gøre dem farlige for spændingssøgende brugere, såvel som dem, der ønsker at blive rige på den nemme måde.

CJ: Traditionel gambling er i mange områder begrænset til brugere på 18 år og derover. Mener du, at der bør være en lignende regel indenfor kryptovaluta for derved at beskytte yngre, og mere letpåvirkelige sind mod potentiel afhængighed?

Helt bestemt. Men jeg mener også, at dette burde være tilfældet for risikable aktier. Som du sikkert allerede ved, så er der nogle grundlæggende krav, som du skal opfylde for at kunne handle med marginer og optioner, men visse gamificerede apps er dog kommet uden om dette ved at give folk mulighed for at redigere deres svar for at handle.

At sætte en aldersgrænse for disse ting vil kunne beskytte visse yngre mennesker, som har tendens til at være mere impulsive. Men det ville dog ikke gøre meget for at hjælpe den naive handlende, der håber at tjene penge hurtigt uden den nødvendige ekspertise.

CJ: Hvis jeg kan presse dig til at komme med et ja eller nej svar, tror du så at verden ville være et lykkeligere sted uden gambling?

Spil er en form for underholdning. For de fleste mennesker udgør det ikke et problem. Det er kun et problem for nogle ganske få. Så jeg tror ikke, at det påvirker de fleste menneskers velvære.

CJ: I lighed med ovenstående spørgsmål, ville verden være et bedre sted uden investering i kryptovaluta?

Samme svar som i det foregående spørgsmål.

CJ: Hvilke råd kan du give folk, der er interesserede i at handle med kryptovaluta, som kan være tilbøjelige til gambling-relateret afhængighed?

Hvis du investerer i kryptovaluta, når den er nede, og planlægger at holde på dem på lang sigt eller i rimelig tid for derefter at sælge dem virker det som en god investeringsstrategi, hvis du kan tolerere risikoen. Hvis du rider på markedet på dagsbasis og køber og sælger, så gambler du og burde sandsynligvis ikke handle med kryptovaluta.