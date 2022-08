Interview med Dr. Mark Griffiths fra Nottingham Trent University om kryptovaluta handelsafhængighed

Denne Q&A er det fulde interview med Dr. Mark Griffiths. For at se vores dybe dyk ned i kryptovaluta handelsafhængighed med bidrag fra hele panelet af eksperter, så bedes du venligst se denne artikel.

Nedenfor er et interview med Dr. Mark Griffiths, der er autoriseret psykolog og professor i adfærdsafhængighed ved Nottingham Trent University. Dette er den fulde udskrift af vores interview, hvoraf en række citater blev offentliggjort i vores hovedartikel om emnet her.

For et dybtgående kig på emnet afhængighed af handel med kryptovaluta og dets tilknytning til gambling, så bedes du venligst følge dette link. Med hensyn til Dr. Griffiths fulde interview, så skal du venligst se nedenfor.

CoinJournal (CJ): Tror du, at der er ligheder mellem kryptovaluta handelsafhængighed og gambling? Hvis ja, kan du så nævne de vigtigste ligheder?

Spil er defineret som udgiften af penge (eller noget af økonomisk værdi) på en begivenhed, hvis udfald er usikkert. Baseret på denne definition, så er kryptovaluta handel en form for gambling.

Spilleformer, hvor hændelsesfrekvensen er høj (dvs. hvor antallet af gange, en person kan spille i en given periode, er potentielt højt), som f.eks. spilleautomater, in-play-væddemål eller kortspil, er mere forbundet med problemspil og ludomani end aktiviteter, hvor hændelsesfrekvensen er lav (f.eks. lottospil hver anden uge, fodboldpuljer, hvor der kun er en eller to muligheder om ugen for at finde ud af resultatet af ens spil).

Kryptovaluta handel har potentialet til at være vanedannende baseret på aktivitetens strukturelle karakteristika.

CJ: Hvad er det efter din mening, der gør aktiviteter såsom handel så vanedannende?

Vi ved (endnu) ikke, i hvilket omfang kryptovaluta handel er vanedannende. Den måde, hvorpå afhængighed udvikler sig – hvad enten den er kemisk eller adfærdsmæssig – er kompleks. Vanedannende adfærd udvikler sig typisk på baggrund af en kombination af tre sæt af interagerende faktorer: (i) individuelle egenskaber, (ii) situationelle (dvs. miljømæssige) egenskaber og (iii) strukturelle egenskaber.

De individuelle egenskaber omfatter ting, såsom en persons genetiske sammensætning, personlighedstræk og holdninger.

De situationelle egenskaber omfatter ting i miljøet, der kan påvirke engagementet i adfærden. I tilfælde af gambling, så vil dette omfatte ting såsom antallet af spillesteder i et område, markedsføringen og annonceringen for gambling og nem adgang til gambling, såsom at kunne spille på din smartphone.

De strukturelle egenskaber er de ting, der er indbygget i selve aktiviteten. I tilfælde af gambling, så inkluderer dette karakteristika ved spillet, såsom størrelsen af jackpotten, indsatsstørrelsen, sandsynligheden for at vinde og begivenhedsfrekvensen (dvs. antallet af gange spillet kan spilles i en given tidsperiode) .

Når det kommer til ludomani, så er det meget få mennesker, der bliver afhængige af at spille et to-ugentligt lotterispil (fordi der kun er to trækninger om ugen og er en diskontinuerlig form for gambling), hvorimod langt flere mennesker bliver afhængige af spilleautomater, fordi hvis en person har tid og penge, så kan de spille igen og igen og igen (hvilket netop er en kontinuerlig form for spil).

For at kryptovaluta handel kan blive en afhængighed, så skal der være individuelle sårbarhedsfaktorer og en aktivitet, der har strukturelle karakteristika, der kan fremme overdreven handel (f.eks. høj begivenhedsfrekvens, potentielt store økonomiske belønninger, overkommelig handel osv.).

CJ: Hvad er dine tanker om influencere, der mod et gebyr fra stifterne promoverer obskure kryptovalutaer til deres følgere med ganske lidt viden om, hvordan det hele fungerer – synes du, at dette er problematisk?

Influencere (i oversigten over de forskellige karakteristika, der påvirker afhængighed ovenfor) er situationelle egenskaber, der forklarer, hvordan individer i det hele taget vil kunne begynde at handle. I bund og grund er de mere tilbøjelige til at være en del af købsprocessen end af udviklingen og vedligeholdelsen af afhængighed (lidt ligesom reklame og markedsføring).

CJ: Vil den daglige volatilitet i kryptovaluta priserne efter din mening påvirke den mentale sundhed, idet folk ser deres investeringer stige og falde i en så høj grad hver eneste dag?

Afhængighed påvirker helt klart den mentale sundhed. Alle afhængige personer har en tendens til at have et dårligere mentalt helbred end ikke-afhængige personer (selvom mange mennesker selvfølgelig har et dårligt mentalt helbred uden at være afhængige af noget som helst). Volatilitet er en strukturel egenskab, der kan findes hos mange spilaktiviteter, men både volatile og ikke-volatile spil kan være potentielt vanedannende, så (i sig selv) er volatilitet ikke nødvendigvis et nøgleelement, der forklarer, hvilke aktiviteter der bliver vanedannende (og som derfor fører til mentale sundhedsproblemer).

At se aktiekurserne stige og falde vil klart påvirke en persons humør, men den generelle mentale sundhed vil sandsynligvis blive påvirket af et utal af faktorer og ikke kun volatiliteten.

CJ: Forskningen indenfor kryptovaluta handelsafhængighed er stadig begrænset, så tror du, at behovet for dette sandsynligvis vil vokse i fremtiden?

I en nøddeskal, ja. Der findes allerede et par undersøgelser på dette område, der viser en sammenhæng mellem problemspil og kryptovaluta handel. Denne begrænsede forskning har dog en tendens til at vise, at de, der udelukkende engagerer sig i kryptovaluta handel, er meget mindre tilbøjelige til at være problemspillere end dem, der både spiller og engagerer sig i kryptovaluta handel.

Der ser også ud til at være en højere grad af problemspillere blandt dem, der spiller på sport og også deltager i kryptovaluta handel. Det som vi dog ikke ved, er om de, der allerede er problemspillere, bliver draget i retning af kryptovaluta handel som endnu en aktivitet, som de kan spille på, eller om kryptovaluta handel er en “gateway”-aktivitet til at prøve andre former for “traditionelt” spil (mit gæt er, at der her snarere er tale om det første end det sidste), fordi der ikke er foretaget nogen langsigtede undersøgelser, men i stedet blot tværsnitsundersøgelser.

CJ: Mener du, at kryptovaluta sektoren burde gøre mere for at fremme sikre investeringer, og løse problemet med afhængighed?

Enhver tjenesteyder, der har et produkt, der kan være potentielt problematisk og vanedannende, har pligt til at tage sig af sin kundekreds. Handels-tjenesteudbydere bør have politikker og værktøjer på plads, så brugerne kan handle ansvarligt, hvilket hjælper med at minimere den potentielle skade, og som i sidste ende beskytter de handlende mod problematisk handelsadfærd.

Dette er, hvad der sker indenfor gambling-området helt generelt, og handels-tjenesteudbyderne er derfor nødt til at levere de samme niveauer af ansvarlighed og beskyttelse. Det er klart, at enkeltpersoner skal tage et vist ansvar for deres handlinger, men dette betyder dog ikke, at spilvirksomheder og handelsvirksomheder skal fritages fra deres eget ansvar.

CJ: Traditionel gambling er i mange områder begrænset til brugere, der er fyldt 18 år og derover. Mener du, at der bør være en lignende regel indenfor kryptovaluta, så man på denne måde beskytter yngre, mere letpåvirkelige sind mod potentiel afhængighed?

Ja, absolut. Spil er en aktivitet for voksne personer, og forskningen har konsekvent vist, at mindreårige er mere udsatte for problemspil end voksne. Kryptovaluta burde således ikke være anderledes, og kun voksne mennesker bør have lov til lovligt at engagere sig i kryptovaluta handel.

CJ: Hvis jeg kan presse dig til at komme med et ja eller nej svar, tror du så, at verden ville være et lykkeligere sted uden gambling?

Nej. Spil er en fornøjelig og harmløs aktivitet for de fleste mennesker. Jeg kan selv godt lide at spille, så det ville være hyklerisk at sige, at andre ikke også burde være i stand til at gøre gamble, da jeg jo netop gør det selv. At begrænse eller forbyde gambling ville kun føre til ulovligt spil, som faktisk ville føre til flere problemer i sidste ende.

CJ: I lighed med ovenstående spørgsmål, ville verden være et bedre sted uden investeringer i kryptovaluta?

Igen, nej, og af de samme grunde som ovenfor (selvom jeg aldrig selv har beskæftiget mig med kryptovaluta handel).

CJ: Hvilke råd kan du give til de folk, der er interesserede i at handle med kryptovaluta, og som muligvis kunne være tilbøjelige til gambling-relateret afhængighed?

Som enhver forbrugsaktivitet med potentiale for vanedannende adfærd, så skal man som person have alle de nødvendige oplysninger om den pågældende aktivitet i baghovedet, så man kan træffe et bedre informeret valg om deltagelse i første omgang. Privatpersoner skal derfor kende alle de potentielle risici.

Kryptovaluta handel kræver sandsynligvis et bredere sæt af færdigheder end (f.eks.) at spille lotto eller bingo. Potentielle handlende skal derfor lære så meget om selve aktiviteten før de vælger at bruge nogen af deres egne penge.