REFI er symbolet for Realfinance Network, et system af DeFi-produkter samt tjenester. Dens værdi er steget med en tiendedel inden for de sidste 24 timer. Hvis du vil vide mere om hvad REFI er, og hvor du kan købe det – er du ved at få alle detaljerne og mere i denne artikel.

Top steder at købe REFI nu

Da REFI er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe REFI ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe REFI lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til REFI

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder REFI.

Hvad er REFI?

Skaberne af REFI planlægger at bygge en swap på Binance Smart Chain, hvor brugere kan bruge platformen til at udveksle deres forskellige BEP20-tokens. Ved at bruge deres eget Refi-token kan deltagere i protokollen bruge det som udvekslingsmiddel. REFI vil også lancere farming og staking på deres platform.

Skal jeg købe REFI i dag?

Udvis forsigtighed, når du investerer i nye tokens uden historie. Besøg deres hjemmeside for at lære mere og tage alle prisforudsigelser med et gran salt.

REFI pris forudsigelse

Digital Coin Price er meget bullish på REFI. Den handles i øjeblikket for $0,0032, og de forudser, at dens lavest mulige pris i fremtiden vil være $0,01. Prisen på 1 REFI vil nå $0,005 på et år, hvilket er næsten det dobbelte af den nuværende pris.

REFI på sociale medier