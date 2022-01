Prishandlingen for IOTA (MIOTA) i den sidste uge har været på en slags vippe. Efter at være steget i løbet af de sidste par dage, er mønten væltet 20% fra ugentlige højder, efterhånden som nedadgående pres stiger på den alternative blockchain. MIOTA er også faldet næsten 13 % i forhold til prisen for 7 dage siden. Men hvordan er de overordnede langsigtede udsigter? Vi vil opdele det, men først nogle højdepunkter:

På tidspunktet for rapporteringen handlede IOTA (MIOTA) til $1,29, hvilket er et fald på næsten 5% i 24-timers intradag handel.

På trods af prisfaldet har tokenet også rapporteret om massiv daglig handelsvolumen med en stigning på 78%.

MIOTA er stadig over sine 20- og 50-dages glidende gennemsnit, hvilket tyder på, at en optrend er mulig på kort sigt.

Datakilde: Tradingview.com

IOTA (MIOTA) – Prishandling og analyse

2021 var et kæmpe år for IOTA (MIOTA). Tokenet oplevede en utrolig vækst, og der er grunde til at antyde, at 2022 ikke bliver anderledes. Prishandlingen i de seneste par uger tyder dog på, at vi kan begynde at se en vis kortsigtet volatilitet.

Faktisk, efter at have væltet 20% fra denne uges højder, har MIOTA stort set handlet sidelæns. Det har dog formået at bryde forbi $1.129 modstanden. Vi holder nu øje med, om det kan teste overheadmodstanden på $1,6. Men hvis bjørnepresset fortsætter, kan vi se tokenet genoptage sin støtte mod $0,95.

Derfor burde du købe IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) har gjort nogle anstændige træk for nylig. Platformen, der fungerer som et alternativ til traditionelle blockchains, introducerede smarte kontraktfunktioner, der vil give udviklere mulighed for at skabe DApps ved hjælp af IOTA-økosystemet.

Dette er enormt, men vi tjekker for at se, hvordan udviklere vil reagere på nyhederne. Hvis der er mere udvikleradoption (hvilket er sandsynligt), så vil IOTA vokse, og som sådan er det et godt køb.