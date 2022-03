Elrond har annonceret, at Itheum vil lancere på sin Maiar Launchpad.

Lanceringen vil ske i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.

Itheum, en Web3-datamæglerplatform, ønsker at udnytte den skalerbarhed, som Elrond tilbyder.

Elrond har annonceret sin strategiske støtte til Itheum, en Web3-datamæglerplatform. Gennem dette træk vil Itheum blive afsløret på Maiar Launchpad, den strategiske lanceringsplatform for Elrond blockchain.

Itheum er det første decentraliserede multichain-datamæglerfirma, og det har været under udvikling i tre år. Platformen søger at fremme databrug ved at sikre, at ejerne kan eje og handle deres data gennem Web3 eller Metaverse.

Elrond tilbyder support til Itheum

Itheum udnytter den skalerbare blockchain-teknologi leveret af Elrond til at skabe en platform, hvor alle kan administrere deres personlige data i form af aktiver. Itheum vil også anvende NFMe ID-teknologi for at give brugerne mulighed for at inkludere et metadatalag på deres sjælbundne dataavatarer til metaverset.

“Nogle af vores generations klogeste hoveder og vanvittige mængder af ressourcer er i stigende grad fokuseret på at finde nye måder at høste data fra brugere på og sælge dem videre til annoncer. Hvis vi giver brugere og virksomheder mulighed for at eje deres data og få værdi af dem, kan internettet udvikle sig til et nyt niveau af anvendelighed og tillid, et solidt grundlag for det næste territorium for menneskelig udvikling,” sagde Itheums CEO, Mark Paul.

Denne teknologi vil give brugerne en tilpasset oplevelse, mens de tjener en passiv indkomst. Teknologien vil også fremme slutbrugeradoption og samtidig skabe en platform, hvor brugerne kan få adgang til værdifulde og nøjagtige data til konkurrencedygtige priser. Itheum vil debutere på Maiar Launchpad i slutningen af denne måned eller begyndelsen af næste måned.

Elrond blockchain

Elrond blockchain er en af de mest konkurrencedygtige spillere i blockchain-sektoren. Dens blockchain-arkitektur søger at give enorme skalerbarhedsfordele, herunder hurtige transaktionshastigheder og høj gennemløb.

Elrond blockchain har integreret sharding for skalerbarhed, og den har investeret i en sikker proof-of-stake-algoritme. Som sådan er det blevet udråbt som en potentiel Ethereum-morder. Netværket hævder at behandle mere end 10.000 transaktioner i sekundet til betydeligt lave omkostninger, hvilket er mere end hvad der kan siges om Ethereum.