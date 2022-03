I mandags beordrede Japans Financial Services Agency (FSA) sammen med finansministeriet krypto-børser til at stoppe behandlingen af transaktioner, der involverer sanktionerede aktiver, enkeltpersoner eller enheder i sanktioner, der blev rettet mod Rusland og Hviderusland, efter Rusland invaderede Ukraine.

Denne ordre trådte i kraft efter Group of Seven (G7) nationer (Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA) bemærkede, at russerne var begyndt at bruge digitale aktiver. De udtalte, at de vil være meget strenge over for de illegale russiske aktører, der forsøger at bruge deres digitale aktiver til at overføre og forbedre deres rigdom.

Ruslands brug af kryptovalutaer til at undvære sanktioner, fordi det invaderede Ukraine, er blevet et stigende problem blandt de store G7-lande, Tyskland, Canada, Storbritannien, Japan, Frankrig, USA og Italien.

I fredags bad det amerikanske finansministerium alle kryptovirksomheder i USA om at overholde de nye retningslinjer, der forbød dem at foretage transaktioner med sanktionerede enheder og enkeltpersoner.

Lovovertrædere

For at gøre de nye regler effektive og nøje overholdt, udsendte Finanstilsynet og Finansministeriet en fælles meddelelse, hvor de afslørede de nye skridt, der vil blive fulgt for at forhindre pengeoverførsel ved hjælp af kryptoaktiver, der overtræder sanktioner.

Japan har været langsom med at vedtage regler og bestemmelser, der skal bruges på private digitale valutaer, men G7- og G20-landene opfordrede til flere reguleringer af Stablecoins.

Japans FSA sagde, at enhver uautoriseret overførsel til sanktionsrelaterede mål via kryptoaktiver vil blive betegnet som en kriminel handling og vil føre til 3 års fængsel eller en kontant kaution på 1 million yen ($8.487,52). Fra den 4. marts var 31 kryptobørser i drift i Japan.

Men i alle disse diskussioner har Den Europæiske Union (EU) optrådt som gæst med repræsentation af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd.