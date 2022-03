I løbet af de sidste par måneder eller deromkring har Jasmy Coin (JASMY) stort set været på en stærk bearish trend. Mønten har flere gange forsøgt at bygge noget opadgående momentum, men har fejlet i de fleste forsøg. Så hvad byder fremtiden på for JASMY-investorer? Her er nogle højdepunkter:

Mønten er i øjeblikket ved at nå sit laveste niveau nogensinde.

JASMY er også faldet næsten 100% fra sine rekordhøje niveauer.

På pressetidspunktet handlede Jasmy Coin (JASMY) til $0,01266

Datakilde: Tradingview

Jasmy Coin (JASMY) – Prisforudsigelse

Det bredere kryptomarked er selvfølgelig faldet, og mange mønter har givet tab. Men Jasmy Coin (JASMY) har været på et andet bearish niveau. Mønten nærmer sig faktisk alle tiders laveste niveau lige nu. Den er også styrtet massivt ned fra den tidligere ATH.

Jasmy Coin (JASMY) forbliver også lavere end dets 25-dages simple glidende gennemsnit. Alle disse tegn peger på et fortsat bearish udsigter på kort sigt. Men måske er et tegn på optimisme det faktum, at Relative Strength Index er flyttet til det oversolgte område. Dette kunne tyde på, at Jasmy Coin (JASMY) måske er faldet til grænsen, og den eneste vej nu er op.

Den næste nøglestøtte til det japanske token vil være $0,010. Vi forventer, at mønten når det niveau, før den finder endnu et ben op. Men enhver bullish stigning kan finde betydelige udfordringer ved at bryde over $0,02-mærket. På pressetidspunktet handlede Jasmy Coin (JASMY) til $0,012.

Jasmy Coin (JASMY) – Et godt køb?

Det er overraskende at se Jasmy Coin (JASMY) ramme bunden på denne måde. Det er trods alt et meget anstændigt projekt, der ser ud til at give en enkel måde for virksomheder og enkeltpersoner at tjene penge på data.

Selvom der stadig er andre projekter såsom Ocean Protocol, der klarer sig godt på dette område, er Jasmy Coin (JASMY) stadig en solid mulighed. Det kunne være en god mulighed at købe, især nu hvor det er helt i bunden.