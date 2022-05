Det er stadig barskt derude, folkens.

Når man ser på krypto specifikt, sendte atomvåbenet på UST og Luna panik gennem kryptomarkederne som aldrig før. En af de mest fascinerende – og direkte skræmmende – virkninger af denne nedsmeltning var de-pegging af Tether. Jeg har udsat et dybt dyk på Tether i et stykke tid, fordi jeg føler, at det er kryptovalutaens ækvivalent til “Happy” af Pharrell – overspillet så meget, at jeg får hovedpine, hver gang jeg hører det.

Men sidste uges begivenheder, da Tether kom ind på denne de-pegging-trend, der pludselig er meget populær blandt kryptovalutaer, overbeviste mig om, at det var på tide at skrive et dybt dyk.

[inv-florish id="10094114 "]

De-pegging

Du ved, at det er et dårligt tidspunkt på markederne, når din stavekontrol nu accepterer “de-pegging” som et ord. Men det er, hvad vi fik, da Tether dykkede under 95 cent i kølvandet på UST blow-up (12. maj). En flodbølge af salg blev udløst af investorer, der var bekymrede for, at Tether ikke havde tilstrækkelige reserver til at modstå et run-on-the-bank, efter sammenbruddet af Terra’s UST.

Heldigvis for økosystemet som helhed stabiliserede markedet sig, og prisen er steget. Men selv mens jeg skriver dette 11 dage senere, er peg ikke blevet fuldstændig gendannet, og handles i øjeblikket til $0,999. Sidst jeg tjekkede, var det ikke lig med $1.

Hvis Tether skulle gå ned, ville det utvivlsomt medføre en massiv afsmitning i hele branchen – det er stadig det par med den højeste likviditet på markedet og helt afgørende for så meget af det, der sker i området. Siden starten af maj er svimlende 10 milliarder dollars i Tether blevet indløst. Ser man på den konstante vækst i USDTs markedsværdi historisk, er det tydeligt at se, at denne seneste episode har skræmt investorer mere end nogensinde før.

[inv-florish id="10094244 "]

Hvis du spørger mig, så har Tether reserverne til at understøtte sin markedsværdi på 73 milliarder dollars. Men om de gør det eller ej, er kun en del af spørgsmålet – problemets kerne er, hvordan dette endda er et spørgsmål til at begynde med.

Vi har set denne film før

Ligesom når man ser det daglige antal tilfælde af coronavirus i nyhederne to år efter pandemien, er jeg træt af at tale om Tether og reservesituationen.

Ud over det er det skadeligt for industrien som helhed, og det kommer fra nogen, der aldrig var blandt Tether-skeptikerne.

Hvor svært er det blot at rydde op i alt dette og offentliggøre hyppige og sammenhængende balanceopdateringer? Tether gør i øjeblikket dette en gang i kvartalet, men de lever langt under de standarder, der bør opretholdes for en virksomhed på 73 milliarder dollar.

Den seneste rapport fra 31. marts skitserer 82,425 milliarder USD i aktiver og 82,262 milliarder USD i passiver. Dette indebærer en egenkapital på 162 millioner dollars, eller for at bruge det mere mundrette udtryk i denne sammenhæng, overbelåning på 162 millioner dollars. Fint – virker acceptabelt.

Men lad os nu regne lidt på det. Disse 162 millioner dollars udgør 0,2 % af aktiverne. Så hvis aktiverne falder med 0,2 %, er Tether pr. definition underdækket. Ikke så fint – og uacceptabelt. En undercollaterised stablecoin, hvad kunne gå galt?

Forfatning af reserver

Du kan bestride, at alle aktiverne er indeholdt i kommercielle papirer, statsobligationer og andre sikre investeringer, men det er ikke sandt. Den samme rapport skitserer 5 milliarder dollars i “andre investeringer (herunder digitale tokens)”. De $162 millioner i overbelåning, som Tether i øjeblikket har, svarer til 3,3% af dette $5 milliarder beløb. Hvis du er investor i kryptovalutaer, behøver du ikke mig til at forklare, hvor volatile dine digitale tokens fra det venlige kvarter kan være. Kan du forestille dig, at digitale tokens falder 3.3% siden 31. marts og gør Tether undercollateriseret? Jeg satser på, at du kan.

Jeg gravede derefter i denne rapport og viste, at Celsius-tokens var en af Tethers investeringer, til $62,8 millioner for at være præcis. Celsius Network er en låneplatform, hvor indskydere kan tjene ekstra afkast på deres aktiver (BTC, ETH osv.), hvis de accepterer at tjene deres interesse i Celsius-tokens. Hvad med at vi tager et kig på Celsius-tokenet siden oktober 2021, hvor Tether investerede over $50 millioner i deres Series B?

[inv-florish id="10094681 "]

Det er et køligt fald på 87 %. Av.

Igen – tallene for aktiver og passiver ovenfor er fra den 31. marts 2022. Siden da har krypto været kraftigt rødt, så hvem ved, hvordan tallene er nu. Men med Tethers manglende gennemsigtighed og balancegymnastik er det ikke svært at forestille sig, at den kommende balanceopdatering vil male billedet i et mere rosenrødt lys, end det faktisk er.

Regnskab

Tether hævder, at de indregner nedskrivninger, men ikke gevinster på deres balance, og at dette indgår i den tynde egenkapitalandel på 162 mio. dollar ovenfor, som derfor er konservativ. Men det er virkelig svært at verificere med den manglende gennemsigtige rapportering. Desuden kan man også spille djævelens advokat her og sige, at hvis regnskabet registrerer det mindste af kostpris eller nedskrevet værdi, så indebærer det, at Tether har investeret væsentligt mere i disse “andre investeringer (herunder digitale tokens)” end det tal på 5 mia. dollars, der i øjeblikket står på deres “balance”(anførselstegn spidst tilføjet der). Og hvis de er under vand her, hvem ved så, hvor denne finansiering kom fra, og hvordan den overordnede organisations sundhedstilstand er?

Igen, mens svarene på disse spørgsmål er af afgørende betydning, er mit hovedindsigelsespunkt, at de kræver, at man spørger til at begynde med. Her graver jeg i balancen, trækker forskellige rapporter op fra måneder siden og forsøger at sammensætte brikkerne, så jeg kan se hele puslespillet. Men dette er en stablecoin på 73 milliarder dollar, der er central for sundheden for kryptovalutasystemet. Det skal simpelthen ikke være så uigennemsigtigt; stiksaven skal være klar for alle at se.

Selvom alt går glat, og du har fuld tillid til disse “balance”-rapporter, så lad os ikke glemme, at virksomheden har en mørk historie. De hævdede oprindeligt, at dets reserver blev støttet en-til-en af den amerikanske dollar, før New York Attorney Generals undersøgelse afslørede dette som en løgn. Og jeg bruger ikke det ord let. Det er det, der fik dem til at ændre deres retorik fra “fuldt støttet af den amerikanske dollar” til fuldt ud støttet af “Tether-reserver”. Derudover offentliggøres disse balanceopdateringer kun i første omgang for at opfylde kravet, et udfald af den samme undersøgelse. Ellers ville vi være endnu mere i mørke, end vi er i øjeblikket.

Fordelene

Alt dette fører mig til, hvorfor jeg mener, at de 10 milliarder dollars i indfrielser i løbet af den sidste måned er en god ting. Jo mindre Tether bliver, jo mindre bliver dens indflydelse på branchen, og jo mindre vil smittevirkningen være i dommedagsscenariet af en nedsmeltning (jeg kigger udelukkende på hypotetik her). Jo hurtigere branchen kan komme videre fra disse kedelige, gentagne og kedelige spørgsmål om Tethers reserver, jo bedre.

Som sagt tror jeg ikke, at vi er tæt på et sammenbrud i USDT. Jeg ville aldrig have betragtet mig selv som en skeptiker af Tether, i lighed med hvordan en masse mennesker konstant fører kampagne imod det, og har gjort det i årevis. Men med de seneste indrømmelser fra selskabet samt den virkelig sjuskede indsats i forbindelse med balancerapporteringen finder jeg mig selv mere og mere afskrækket af USDT.

Jeg undgår USDT, når jeg kan, til fordel for mere velrenommerede stalde. Fordi det kommer ned til det enkle spørgsmål – hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Der er ingen iboende fordel ved at besidde Tether ud over hvor allestedsnærværende det er, og andre stalde er nu ved at indhente det. Der er imidlertid en enorm nedadgående risiko, uanset hvor usandsynligt du tror, at det er. Og selv hvis du ikke køber i det faktum, at det hele kunne smelte ned, en de-pegging som denne måneds bør være nok til at overtale dig til at holde en mere stabil stable stablecoin (i at skrive denne sætning, jeg er begyndt at forstå, hvordan nogle mennesker gør grin med cryptocurrency). Forhåbentlig vil industrien gøre det samme, fordi uanset om du er en troende eller ej, denne gentagne fortælling, der simpelthen ikke vil gå væk, er skadelig for alle involverede.

Konklusion

Dette var en stablecoin på $83 milliarder i sidste måned. Nu er det en stablecoin på 73 milliarder dollar. Forhåbentlig vil dens popularitet fortsætte med at aftage, og mere velrenommerede og gennemsigtige stalde vil vinde markedsandele organisk. USDT har været en plage for industrien i et stykke tid, og det er derfor, jeg smiler, når hver dollar USDT bliver indløst.

Jeg vil slutte af med nedenstående citat fra Tether CTO Paolo Ardoino, som havde følgende at sige i sidste uge om Tethers 100 % rekord med at hædre alle disse indløsninger i løbet af den sidste måned:

“Denne seneste attestation understreger yderligere, at Tether er fuldt understøttet, og at sammensætningen af dens reserver er stærk, konservativ og flydende.”

Men Paolo, er det faktum, at det overhovedet er nødvendigt at fremsætte denne erklæring, ikke et tegn på problemet her? Tether blev grundlagt for 8 år siden i 2014. Det er vokset til et sted, hvor det nu er 73 milliarder dollars værd og driver en stor del af industrien. Og CTO er stadig forpligtet til at frigive erklæringer, der argumenterer for, at indløsning af 15% af det “fuldt understøttede” aktiv beviser, hvor sikkert det er?

Det svarer til, at jeg ringer til min mor og siger: “Hej mor, du ville være stolt af mig. Jeg har ikke taget heroin i dag!”. Jeg er virkelig ikke sikker på, at det er så stor en præstation, ikke?