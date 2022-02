Kadena (KDA) fortsætter med sit rally – Langsigtede udsigter for 2022

Efter at have oplevet et betydeligt bjørnepres i starten af året, har Kadena (KDA) været kørende. Mønten er faktisk et stykke op fra sine laveste niveauer i 2022 og ser ud til at fortsætte denne opadgående tendens på kort sigt. Men hvordan er de langsigtede udsigter for 2022? Her er nogle højdepunkter:

Kadena (KDA) er steget med over 15 % i løbet af de sidste 24 timer og handles til $7,13 på pressetidspunktet.

Tokenet er også steget 62% fra dens laveste pris registreret i 2022, hvilket tyder på, at det er fuldt opadgående.

På trods af dette forbliver KDA stadig lavere end sine 25- og 50-dages glidende gennemsnit og ned 75% fra sin ATH.

Datakilde: Tradingview

Kadena (KDA) – 2022 forudsigelse

Det nylige rally, som Kadena (KDA) har udsendt, er ret imponerende. Men det kommer også på et tidspunkt hvor det bredere kryptomarked ser nogle forbedringer. Spørgsmålet er, hvor langt kan tokenet gå? Nogle analytikere peger på en KDA pris på $15 i første kvartal af 2022. Det vil repræsentere et opsving på over 50 % i forhold til dens nuværende pris.

Men på trods af dette er det vigtigt at bemærke, at selv med det seneste 24-timers rally, forbliver KDA stadig lavere fra sit 25- og 50-dages glidende gennemsnit. Dette viser svaghed, og hvis der er aftaget stemning i markedet, kan mønten bunde mod $1 før april dette år.

Burde du købe Kadena (KDA)?

Svaret er ja. For det første er Kadena-økosystemet et lovende projekt, der tilbyder hurtigere transaktionshastigheder. Selvom kæden ikke har formået at tiltrække den samme slags projekt som f.eks. Ethereum eller Solana, ser vi stadig nogle anstændige incitamenter til udviklere.

I de kommende år vil Kadena konkurrere med disse andre lag 1-kæder. Det faktum, at det har en markedsværdi på 1,2 milliarder dollars, tyder også på, at der er meget plads til forbedring i fremtiden.