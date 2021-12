Kan Avalanche (AVAX) stige mod rekordhøje niveauer på $147?

Efter et afgørende fald i december er Avalanche (AVAX) og de fleste kryptoer vendt tilbage. Selvom momentumet er begyndt at aftage, har vi set en positiv optrend i de seneste uger. Men kan AVAX opretholde nok gevinster til at stige ud over $147-niveauet? Dette vil tage mønten til alle tiders højder. Før vi kommer til prishandlingen og analysen, er her nogle højdepunkter:

Avalanche (AVAX) har i de sidste to dage overgået sin 20-dages EMA på $109, hvilket tyder på et bullish momentum.

I skrivende stund handles mønten for $113,74, selvom den var faldet omkring 3,68% i 24-timers intradag handel.

Relative Strength Index eller RSI ser også bullish ud med en aflæsning på omkring 57.

Datakilde: Tradingview.com

Avalanche (AVAX) – Prisanalyse og forudsigelse

De fleste analytikere mener at mønten kan stige ud over dens 20-dages EMA og opretholde gevinster over det. Nå, AVAX gjorde præcis det for to dage siden, og selvom det har oplevet nogle tab i løbet af de sidste 24 timer, er det stadig langt over 20-dages EMA.

AVAX står dog over for hård modstand på $119,69. Mønten havde tidligere testet den tærskel, men er siden faldet. Men så længe prishandlingen er over 20-dages EMA, er en stigning over $119 mulig. Det kan også være den momentum-trigger, der er nødvendig for at presse AVAX et godt stykke over $147.

Skal du købe Avalanche (AVAX)?

Avalanche er en af hovedkonkurrenterne til Ethereum. Det er i dag blandt de mest lovende blockchain-projekter. Hvis du er en langsigtet investor, bør du helt sikkert have AVAX i din portefølje. Den seneste prishandling gør det dog vanskeligt for kortsigtede spil. Medmindre mønten falder til under sin 20-dages EMA, er den ikke klar til kortsigtede spekulative handler.