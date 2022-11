Kan de sociale tokens overtage Meta og TikTok? Interview: P00LS

De sociale tokens er blot et af mange lag indenfor metaverset (hvilket jeg først skrev om for nylig).

Nogle hævder, at en struktur hjemmehørende på blockchainen kunne være et bedre system, hvor både skabere og forbrugere modtager en større del af kagen end i det nuværende system, der domineres af store spillere som Meta, TikTok og så videre.

P00ls er en platform, der håber på, at Web3 vil kunne ruske op i rummet. De har en platform, der giver både skabere og brands mulighed for at lancere deres egne sociale tokens, og så videredistribuere dem til deres fællesskaber, hvorefter de vil blive valutaer på de respektive økosystemer.

I dag interviewer vi Hugo Renaudin, der er direktør for P00LS, og stiller nogle spørgsmål, der helt naturligt opstår i forbindelse med deres ambitiøse projekt, hvor vi også vil spørge ind til deres for nyligt lancerede Creator World og token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds virker som et interessant koncept. Hvad er din plan for at tiltrække brugere i jeres retning i stedet for i retning af de konkurrenter, der findes indenfor rummet med lignende protokoller?

Jeg tror at nøglen her er, at vi bygger til fans og ikke til spekulanter, hvorimod den tidligere generation af fan-token platforme stort set henvendte sig til kryptovaluta handlende og spekulanter. Hvad dette betyder er, at vi fokuserer på at skabe oplevelser, hvor folk kan tjene (i modsætning til blot at købe) og bruge (i modsætning til at sælge) de sociale tokens fra deres yndlingsskabere for at få adgang til meningsfulde oplevelser og interaktioner. Når du tænker på Creator Worlds, så er det her denne fællesskab-til-skaber interaktion foregår, og hvor folk nemt kan bruge deres sociale tokens til at skabe nytte. Dette står i centrum for fan-til-skaber forholdet, hvor et socialt token giver dig mulighed for at låse op for niveauer af deltagelse og involvering i et fællesskab, som du ikke vil finde hos lignende fan-token protokoller, eller endda hos de sociale web2 medieplatforme.

CJ: Netop fordi en så stor del af de sociale medier og indholdsskabelsen på internettet kontrolleres af de store virksomheder (TikTok, Meta osv.), tror du så, at deres indflydelse og netværkseffekter vil kunne overføres til web3-området i fremtiden? Hvad ville f.eks. forhindre Meta i at lancere en centraliseret udgave af noget, der minder om Creator Worlds?

Her har du ret. De ældre web2-platforme har en konkurrencefordel, fordi de allerede har et stort publikum og en brugerbase. Nogle har oplevet super succesfulde overgange til web3, såsom f.eks. Reddit – der har skabt millioner af wallets til deres brugere.

Når dette så er sagt, så ville det at skabe sociale tokens gå fuldstændig imod Meta og Tiktoks nuværende model. Hvis du tænker nærmere over, hvad et socialt token rent faktisk kan gøre, så er det en fantastisk måde at kende og direkte interagere med et fællesskab af fans. Hvis du starter et socialt token og videredistribuerer det til dine fans, så ved du derfor også, hvem dine mest engagerede fans er (de har mange tokens), hvorefter du kan interagere med dem direkte (gennem de forskellige P00LS-verdener eller en token-reguleret Discord-kanal for eksempel ). På den anden side handler Metas og Tiktoks forretningsmodel om at få skabere og brands til at betale for disse oplysninger.

Det interessante her er, at vi rent faktisk kan bruge Meta og TikTok til at skabe værdi og meningsfulde interaktioner for de sociale tokens. Vi kan bruge disse platforme til at levere indhold direkte til indehaverne af de sociale tokens. For eksempel har vi netop lanceret en privat Instagram-konto til Hugo Comte, der er en af vores skabere, som kun er tilgængelig, hvis man ejer nogle af hans sociale tokens.

CJ: Er det i begyndelsen vanskeligt at lancere zerozeroDEX med hensyn til at tiltrække likviditet?

Vi er faktisk en lille smule glade for at lancere vores DEX med lav likviditet! Den måde, vi forestiller os en sund livscyklus for et socialt token på, er ved først at lancere med nul likviditet og kun gøre det tilgængeligt for et fællesskab via engagement og gentagelse, og så derefter gradvist at introducere mere og mere likviditet.

Vi befinder os i de tidlige stadier lige nu, så vi har ikke brug for alt for meget likviditet, idet vores fans altid kan tjene deres sociale tokens. Vores satsning er, at efterhånden som disse fællesskaber vokser, så vil efterspørgslen også vokse, hvilket naturligvis vil drive likviditeten.

CJ: P00LS-tokenet blev for nyligt lanceret midt under bjørnemarkedet. Hvor svært har det været at forsøge at bygge, mens markedet har styrtdykket i år?

Jeg tror, at dette er et meget bedre tidspunkt at lancere på end hvis vi havde valgt at lancere under toppen af tyremarkedet, hvilket betyder, at vi nu har et token til en meget lavere pris end lanceringsprisen.

Når dette så er sagt, så elsker jeg at bygge under bjørnemarkeder. Folk er langt mere fokuserede på at bygge frem for at spekulere, og folk indenfor fællesskabet er her for at blive, og ikke kun på et kort besøg.

CJ: De fleste sociale tokens er faldet med mere end 90%. Under tidligere bjørnemarkeder faldt mange mønter med lav likviditet så meget, at de aldrig kunne vende tilbage til de samme højdepunkter – tror du, at vi vil komme til se det samme ske igen her?

Igen, så blev den tidligere generation af sociale tokens bygget til spekulanter og kryptovaluta handlende, hvorimod vi fokuserer på vores fans. Dette gør en enorm forskel: Uanset token priserne, så vil der altid være fans, der tjener tokens gennem deres engagement og bruger dem til at få adgang til værktøjer og oplevelser, der gør det muligt for dem at komme tættere på deres yndlingsskabere.

Dette kommer aldrig til at ændre sig – uanset token-prisen – og det er derfor, at vi lægger så stor vægt på udbredelsen af de sociale tokens hos rigtige fans i modsætning til hos spekulanterne.

CJ: Har du nogensinde overvejet at operere uden et originalt token? Overvejede du for eksempel at bruge $ETH til at handle mod de forskellige skaber tokens i stedet for det originale P00Ls-token?

Nej. Helt fra begyndelsen ønskede vi at opbygge et fællesskab, en kollektiv fremtid, hvor vi kan gøre brugere og skabere til interessenter i vores protokol på samme niveau som vores team eller vores investorer. Til dette skal du bruge et token – ellers er vi jo bare endnu et web2-firma!