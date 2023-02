Kan Metacade Lede Et Bear Market Rally?

Efter 2021’s vilde bull run , ramte krypto vinteren hårdt i 2022, og det er svært at sige hvor længe den fortsætter. Erfarne investorer ved at mens interessen i krypto måske er lidt lavere, så er bear markets faktisk det perfekte tidspunkt at akkumulere stærke projekter med gode anvendelsesmuligheder for at få mest muligt ud af det næste bull run. Selv i bear market forhold er der stadig afkast, der kan opnås, ved et bear market rally.

Metacade er et nyt projekt der anses bredt blandt investeringsgrupper, som værende et top valg for at få succes i 2023 og frem og med nogle fantastiske presale resultater, der har rejst 4,9 millioner dollars i kapital på bare 10 uger, vender mange sig mod idéen om, at Metacade måske kunne være et projek,t der kan lede et bear market rally.

Hvad er Metacade?

Metacade er en revolution i Web3 gaming, og projektet er godt på vej til at opfylde dens ambitioner, om at bygge den største play-to-earn (P2E) arkade i metaverset. Projektet har drejet hoveder igennem hele processen, som et resultat af dets omfattende whitepaper , der blev frigivet inden dets presale, hvilket i detaljer beskriver planen om at bygge et omfattende økosystem med funktionalitet omkring P2E arkaden og drive store mængder af engagement samtidig med, at der ruskes op i gaming verden.

Ved at udnytte det bredeste udvalg af spilletitler, sætter projektet sig selv i en ledende position for at opnå seriøst momentum i 2023. Dette styrkes af den positive påvirkning af en række andre funktioner, der udgør kernen af dens økosystem.

Én nøglefunktion er en lokkende og innovativ belønningsmekanisme. Udover at optjene belønninger for at spille spil i P2E arkaden, kan brugere også tjene på tværs af spillestile, klatre på konkurrenceprægede rangstiger og spille i turneringer.

Afslappede gamere kan stadig tjene en indkomst ved at komme med værdifulde bidrag til platformen. Dette kunne være gennem aktiviteter, som at skrive spilanmeldelser eller dele nyttig alfa for at hjælpe brugere med at forbedre platformen. Dette vil blive et effektivt incitament for brugervækst, uanset om markederne er midt i en krypto vinter.

Hvordan virker Metacade?

Metacade har en lang række sammenhængende funktioner og for at få mest muligt ud af platformen, har projektet skabt et utility token. MCADE tokenet gør det muligt, ikke bare at bruge belønningsmekanismerne, men fungerer også som en møntfod på tværs af platformen. Aktiviteter som køb af merchandise eller tilmelding til turneringer faciliteres af tokenet, hvilket giver tokenet værdi.

Brugen af Metacade tokenet er blevet formet på en sådan måde, at det er investor-venligt. Det inkluderer en staking mekanisme, som MCADE indehavere kan gøre brug af. Dette giver et ideelt sæt af investeringsforhold for kommende investorer. Mens tokenværdien uden tvivl vil stige over tid, kan man også opbygge passiv indtægt for at støtte netværket.

Det høje niveau af anvendelsesmulgheder er bare én af grundene til at dette projekt og dets token er i stand til at lede et bear market rally, idet brugen vil drive prisen op grundet nødvendighed, uanset om krypto sfæren er midt i en krypto vinter eller ej.

Slutteligt, er Metagrant initiativet en fascinerende funktion, der med rette får opmærksomhed. Den gør det muligt for spiludviklere at indsende deres idéer til Metacade fællesskabet, for at få en chance for at få finansiering. MCADE indehavere vil kunne bruge deres tokens til at stemme på hvilke projekter, der skal modtage fællesskabets finansiering, hvilket sikrer et gaming udvalg i topkvalitet, såvel som en solid brugerfastholdelse gennem et ekstremt niveau af engagement.

Er Metacade en god investering?

Projektets udviklere har forstået behovet for langtidsbæredygtighed og som et resultat heraf, er der allerede blevet nævnt en række indtægtskilder for at hjælpe med at drive projektet fremadrettet.

MCADE viser bestemt et højt niveau af brugbarhed, og prisen forventes at stige i takt med at platformen adopteres. Taget i betragtning at projektets funktioner er lavet til at skabe positive cyklusser af engagement, er det ingen overraskelse at MCADE er blevet taget godt imod og har nok potentiale til at kunne drive et bear market rally helt alene.