Kan Metacade slutte sig til Decentraland som et af de mest populære Metavers spil i 2023?

Gaming er en af de væsentligste brancher, der vil opleve store omvæltninger i takt med at metaverset bliver mere og mere udbredt. Populære metaverser såsom Decentraland og The Sandbox har allerede tiltrukket en loyal fanbase, og hundredetusindvis af dollars i in-game transaktioner. Men en ny knægt i klassen, Metacade, spår om en lignende succes efterhånden som metavers gaming ryger op i stratosfæren.

I denne artikel vil vi tage et kig på, hvad der gør Decentraland til et af de mest populære metavers spil, og hvorfor Metacade snart kunne slutte sig til klubben.

Hvad er Decentraland?

Decentraland er en virtuel 3D-verden, der er baseret på Ethereum blockchainen. Inde i verdenen sælges grunde kaldet LAND som NFT’er på Decentraland markedspladsen, som spillerne efterfølgende kan anvende til at bygge det de måtte have lyst til, såsom: spil, kasinoer, hoteller, mødelokaler, og mere. Spillerne bruger brugerdefinerbare avatars til at interagere med hinanden, og resten af verden omkring dem.

Det der gør Decentraland så unik, er platformens decentraliserede natur. Ingen enkelt enhed ejer eller kontrollerer Decentraland, hvilket betyder at fællesskabet spiller en central rolle i bestemmelsen af alle aspekter indenfor den virtuelle verden.

Hvorfor er Decentraland Et af de Mest Populære Metavers Spil?

Nærmest Ubegrænset Kreativitet

Inde i Decentraland finder man Builderen . Builderen gør det muligt for alle at udtrykke deres kreativitet, og skabe ting på deres grunde, hvilket gøres ved at bruge foruddefinerede objekter, hvor de endda kan importere lyde og teksturer for virkelig at udvikle deres vision. Disse kan findes i de såkaldte objektpakker, hvilket giver brugerne en række forskellige skabeloner, så de kan skabe stort set enhver oplevelse de måtte ønske. Spillerne kan også bygge objekter fra bunden, og så sælge dem på markedspladsen for at opnå en profit.

Brugere Skaber Profit Af Deres Kreationer

En del af decentraliserings aspektet hos Decentraland betyder at spillere ejer og profiterer fra deres kreationer. Et lignende populært metavers spil, Meta’s Horizon Worlds , lægger i stor stil op til brugergenereret indhold, men sender nærmest ingen af fordelene tilbage til skaberne.

I stedet for at snuppe værdi fra skaberne, og ikke give noget tilbage, så gør Decentraland det muligt for spillerne at eje og tjene penge på deres kreationer, og belønner dem direkte for den tid og de kræfter de har lagt i fællesskabet.

Metavers Økonomier

Ejerskabsaspekterne beskrevet ovenfor har resulteret i en selvstændigt fungerende økonomi inde i Decentraland. Brugerne kan betale for virtuelle varer og tjenester, købe LAND som de kan bygge videre på, og købe unikke wearables med Decentraland-tokenet, MANA. Dette har resulteret i, at Decentraland er blevet et af de mest populære metavers spil, der er fyldt med hundredvis, hvis ikke tusindvis, af oplevelser bygget og ejet af spillerne.

Hvad er Metacade?

Metacade er en virtuel fællesskabs central, der bygget til fremtiden indenfor metavers gaming. Det er et sted hvor Web3 fans kan tage hen for at fordybe sig i GameFi og metavers kulturen, hvor der er plads til at chatte i real-time, opdage de mest populære metavers spil, samt lære hvordan de kan tjene mere med Play2Earn.

På samme måde som Decentraland, så planlægger Metacade at blive 100% decentraliseret. For at opnå dette sender Metacade værdi tilbage i hænderne på spillerne via et innovativt belønningssystem, græsrods spiludvikling og en fællesskabsbaseret virtuel arkade.

Hvordan Kan Metacade Blive En af de Mest Populære Metavers Gaming Platforme?

Fællesskabet Kommer Først

Metacade er bygget med fællesskabet som højeste prioritet. Den decentraliserede natur af Web3 betyder, at centraliserede fællesskabs hubs bliver mere og mere sjældne, hvilket gør det sværere og sværere at at blive en del af fællesskabet, i takt med at flere nye spillere kæmper for at følge med spil revolutionen. Metacade samler alt, hvad du nogensinde kunne ønske dig at vide om GameFi på ét sted, og leverer et omfattende anmeldelsessystem, ranglister og indholdsskabelse, der vil gøre metavers spil tilgængeligt for alle.

Boost Din Gaming Indtægt

For at tilskynde fællesskabet til at dele deres tanker og bedste praksis, så planlægger Metacade at betale brugerne med deres originale MCADE-token, hver eneste gang de skriver en anmeldelse eller offentliggør nogle af de hotteste GameFi-alphaer. Men mere end det har Metacade til hensigt at bygge et testmiljø, hvor udviklerne betaler for fællesskabets feedback. De gebyrer, som udviklerne betaler, går direkte i lommerne på beta-testerne og fælleskassen i stedet for en velhavende studiechef.

Finansierer de Bedste Play2Earn Titler

Metacade planlægger at de i I 2023 vil uddele sit første Metagrant. For at vinde et Metagrant skal udviklere pitche deres ideer til Metacade fællesskabet. Brugerne afgiver herefter deres stemme til deres yndlingsidé, så den kan modtage finansiering og støtte. Sidst men ikke mindst, så planlægger Metacade at fylde deres virtuelle arkade med snesevis af titler bygget i samarbejde med og godkendt af fællesskabet.

Bør Du Købe Decentraland eller Metacade?

Der er ingen tvivl om, at Decentraland er et af de mest populære metavers spil med et fantastisk langsigtet potentiale. Men hvis du er på udkig efter at komme ind tidligt, så er dette skib desværre allerede sejlet til Decentraland.

Dog byder den hurtige vækst indenfor metavers gaming området på en fremragende mulighed for Metacade. Efterhånden som den vokser fra den indledende fase, så er der masser af plads til at Metacade platformen og MCADE-tokenet kan at bryde ud. Dette kunne resultere i et fremragende afkast i løbet af de næste par år, hvis du altså er én af de tidlige investorer i Metacades visionære filosofi. Hvis du leder efter et projekt med det største potentiale, så skal du vælge Metacade.

Du kan Købe Decentraland hos eToro her .